Осмотрите исторические достопримечательности 🏛️ Таллина в удобном для вас темпе благодаря билету на hop-on hop-off экскурсию ⛳ на двухэтажном автобусе 🚌 с открытым верхом. Полюбуйтесь панорамными видами на главные достопримечательности с 24 часовым билетом. Спланируйте свой собственный маршрут по городу, чтобы провести путешествие с максимальной пользой для себя.

Послушайте занимательную информацию в удобном формате аудиогида на любом из 10 доступных языков (включая русский). Узнайте больше об истории 📖 достопримечательностей, которые хотите изучить досконально, включая Музей 🖼 Куму, Морской музей Эстонии и Замок 🏰 Тоомпеа.

Воспользуйтесь 3 разными маршрутами. Красный маршрут проходит через центр города, Кадриорг и Леннусадам. Зеленый – следует через район Пирита, Таллинскую телебашню и Ботанический сад. Синий маршрут отвезет вас в Эстонский музей под открытым небом, где можно исследовать реконструкцию сельского поселения XVIII века в натуральную величину, а также часовню, школу, пожарную станцию, хуторы и многое другое.