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24-часовой билет на Hop-On Hop-Off автобусную экскурсию

TicketsS
TicketsS – Гид из Таллина
Насладитесь поездкой по Таллину в удобном для вас темпе с билетом на Hop-On Hop-Off автобусную экскурсию ⛳.

С этим билетом вы сможете безлимитно садиться и выходить из автобуса без дополнительных трат в течение 24 часов.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚌На автобусе
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €27 за человека

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24-часовой билет на Hop-On Hop-Off автобусную экскурсию
24-часовой билет на Hop-On Hop-Off автобусную экскурсию

Что вы увидите

  • Главные достопримечательности по вашему выбору
Осмотрите исторические достопримечательности 🏛️ Таллина в удобном для вас темпе благодаря билету на hop-on hop-off экскурсию ⛳ на двухэтажном автобусе 🚌 с открытым верхом. Полюбуйтесь панорамными видами на главные достопримечательности с 24 часовым билетом. Спланируйте свой собственный маршрут по городу, чтобы провести путешествие с максимальной пользой для себя.
Послушайте занимательную информацию в удобном формате аудиогида на любом из 10 доступных языков (включая русский). Узнайте больше об истории 📖 достопримечательностей, которые хотите изучить досконально, включая Музей 🖼 Куму, Морской музей Эстонии и Замок 🏰 Тоомпеа.
Воспользуйтесь 3 разными маршрутами. Красный маршрут проходит через центр города, Кадриорг и Леннусадам. Зеленый – следует через район Пирита, Таллинскую телебашню и Ботанический сад. Синий маршрут отвезет вас в Эстонский музей под открытым небом, где можно исследовать реконструкцию сельского поселения XVIII века в натуральную величину, а также часовню, школу, пожарную станцию, хуторы и многое другое.
Что входит
  • Билет на экскурсионный Hop-On Hop-Off автобус
  • Аудиогид (русский язык) с наушниками
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 На любой из автобусных остановок по маршруту
24-часовой билет на Hop-On Hop-Off автобусную экскурсию
24-часовой билет на Hop-On Hop-Off автобусную экскурсию
24-часовой билет на Hop-On Hop-Off автобусную экскурсию
24-часовой билет на Hop-On Hop-Off автобусную экскурсию

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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