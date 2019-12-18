4 отзыва оставили туристы

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Алкогольный Таллин, или дегустация эстонских ликеров

Открыть важный пласт эстонской культуры: история и вкусы знаменитых традиционных ликёров

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 70 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Ульяна
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Ульяна – представитель в Таллине
Эстония издавна знаменита традициями изготовления всевозможных алкогольных напитков.

Ведь недаром самый крепкий спирт в истории 📖 человечества был произведён в Таллинне.

Мы проведем вас по главным алко-историческим местам эстонской столицы и расскажем, как и где варили и пили пиво горожане, как производили водку остзейские бароны и как в прошлом веке появились известные всем эстонские ликёры.

И, конечно, вы продегустируете знаковые ликеры Эстонии и сможете приобрести наиболее понравившиеся.
Алкогольный Таллин, или дегустация эстонских ликеров
Алкогольный Таллин, или дегустация эстонских ликеров

Программа

  • Ликер Старый Таллинн — Vana Tallinn. «Едешь в Таллинн? Привези бутылочку ликёра Старый Таллинн!» Эти слова привыкли слышать все люди, направляющиеся в Эстонию. Сладкий и крепкий эстонский ликёр завоевал всеобщую популярность, начиная с 60-х годов 20 века и до сих пор остаётся одним из символов Эстонии. Вы узнаете, как появился этот напиток и что делает его таким популярным.
  • Ликер Петух на пеньке — Kannu Kukk. Самый старый и наиболее элитный эстонский ликёр, появившийся более 70 лет назад и воплотивший в себе старинные традиции приготовления ликёров. Этот ликёр выпускался и в советское время, но не получил такой популярности, как Старый Таллинн, по причине высокой цены и выпуска ограниченными партиями. Вам предстоит узнать вкус этого загадочного эликсира.
  • Ликер Башня Кийу — Kiiu Torn. В самом начале 90 годов в Эстонии начало развиваться предпринимательство. На одном из новых ликероводочных заводов по патентованной технологии было начато производство яичного ликёра, названого по имени самого маленького вассального замка в северной Европе — башни Кийу. Ликёр производится из натуральных компонентов, содержит 16% алкоголя и обладает удивительно приятным вкусом.

В результате вы откроете историю и вкусы знаменитых ликеров и поймете, что изготовление и, конечно, употребление различных веселящих и горячительных напитков — весомый пласт эстонской культуры, без знакомства с которым страну покидать нельзя!

Организационные детали

Минимальное количество участников дегустации — 2.

Алкогольный Таллин, или дегустация эстонских ликеров
Алкогольный Таллин, или дегустация эстонских ликеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ульяна
Ульяна
Меня зовут Ульяна, я работаю с командой гидов, и мы рады представить наши экскурсии. На наш взгляд, профессиональный гид — не справочник, не путеводитель и не приложение к жесткой программе, а ее эмоциональный центр и нечто гораздо большее, чем набор исторических и статистических цифр и данных. Наши гиды прекрасно говорят на русском языке, обладают чувством юмора, знает массу преданий, историй, случаев и даже анекдотов из любой эпохи. Добро пожаловать на наши интересные экскурсии!
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4 отзыва оставили туристы

Наталья
18 декабря 2019
Алкогольный Таллин, или дегустация эстонских ликеров, прекрасная экскурсия! Рекомендуем! Мария очень интересно рассказала про ликеры, углубилась в историю Эстонии, что нам очень понравилось!
2 мая 2019
Очень клево. Экскурсия займет примерно час. 10-15 минут прогулки с рассказом про Таллинн. Потом 40-50 минут посиделки в ресторане. И ещё минут 10 на попрощаться. 5 видов ликеров с закуской, живой рассказ про каждый. Очень познавательно и вкусно. Даже просто подбухнуть в центре Таллина за двадцатку с человека - уже хорошо, а тут ещё и познавательная составляющая. Тинькоф дал скидку около 3 евро на экскурсию - тоже приятно. Спасибо гиду за интересный рассказ)
4 января 2019
Ульяна прекрасный гид. Моему взыскательному папе очень понравилось!
19 сентября 2018
Роман привел нас в Волшебное Место- отель «Три Сестры»- аура старины, покоя, богатства…Волшебным продолжением была сама дегустация ликеров… Описывать бессмысленно, надо участвовать! Роман внимателен, галантен и влюблен в Эстонию. Спасибо! Команда Tripster всё делает на «5»!

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Пиво для Таллина — важная история, тут всегда его пили и будут пить, поэтому познать город не окунувшись в культуру пивоварения невозможно. Мы отправимся в уютный ресторан города, где вы попробуете лучшие национальные сорта ремесленного (крафтового) пива, узнаете, откуда пришел этот модный тренд и сравните его с промышленным. Я расскажу об истории пивоварения, пивных компаниях и особенностях сортов пива.

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