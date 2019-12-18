4 отзыва оставили туристы

Очень клево. Экскурсия займет примерно час. 10-15 минут прогулки с рассказом про Таллинн. Потом 40-50 минут посиделки в ресторане. И ещё минут 10 на попрощаться. 5 видов ликеров с закуской, живой рассказ про каждый. Очень познавательно и вкусно. Даже просто подбухнуть в центре Таллина за двадцатку с человека - уже хорошо, а тут ещё и познавательная составляющая. Тинькоф дал скидку около 3 евро на экскурсию - тоже приятно. Спасибо гиду за интересный рассказ)