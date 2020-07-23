221 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Для полноты впечатления о Таллине мы подготовили для вас два разных маршрута. Каждый по-своему интересен, и мы советуем пройти их оба. Гуляя по самым важным и красивым местам города, вы не только получите эстетическое удовольствие, но и узнаете о культуре и хрониках Эстонии.

Синий маршрут: Нижний Таллин

Синим мы его выделили неспроста! Синий цвет — это море, а город купцов — это порт. Море и порт связывают и формируют Таллин. Да и на городском флаге изображены три синие полосы. На этом маршруте вы погуляете по средневековым улочкам и вдоль крепостной стены, рассматривая старые дома, словно читая старый Таллинн, как увлекательную повесть. Дома — это страницы: Три сестры и Братство Черноголовых, церкви св. Олая и св. Николая, Сад датского короля и Башенная площадь. Улицы — это главы: Монастырская и Русская, Банная и Рыцарская, Короткой ноги и Длинной ноги. Ни одно название не случайно и у каждого своя история.

Красный маршрут: Верхний Таллин

Красный цвет — это сила. Это кресты на плащах рыцарей и цвет флага, под которым они пришли. На этой прогулке вас ждет Верхний город — резиденция представителей духовной и светской власти. И это ещё одна книга, в которой найдется место подвигу и любви. Героями романа станут первооткрыватели и пираты, полководцы и герои, художники и поэты. У каждого героя свое вероисповедование, и об этом вам расскажут Домский собор и собор Александра Невского. Мы посетим смотровые площадки и взглянем на Таллинн глазами Петра Великого и Карла 12, Рериха и Вяземского.

Нетуристические места и советы по Таллину — в обоих маршрутах

Мы покажем вам скрытые от глаз туристов уголки города, которые стоит посетить, чтобы проникнуться колоритом Таллинна. Пройдем по улице мастеров, где работают стеклодувы, витражисты, мастера по керамике, художники и шляпники. Кроме того, мы порекомендуем, где выпить кофе с пирожными или выбрать себе пиво из 700 сортов.

Кому подойдет экскурсия