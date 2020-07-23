221 отзыв оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Таллину

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в самом центре города, в районе Ратушной площади
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии221 отзыв
4.85
Tripster
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Tripster – представитель в Таллине
Таллин — это два города в одном.

Верхний — город 🏙️ феодалов, нижний — купцов и ремесленников.

Поэтому маршрутов у нас тоже два: выбирайте один из них или пройдите оба.

Вы в любом случае погрузитесь в яркую и насыщенную историю 📖 Таллина, увидите его главные достопримечательности 🏛️ и любопытные уголки, о которых знают лишь немногие местные жители.

Услышите об эстонцах и получите практические советы по Таллину.
Ежедневная прогулка по Таллину
Ежедневная прогулка по Таллину

Что вас ожидает

Для полноты впечатления о Таллине мы подготовили для вас два разных маршрута. Каждый по-своему интересен, и мы советуем пройти их оба. Гуляя по самым важным и красивым местам города, вы не только получите эстетическое удовольствие, но и узнаете о культуре и хрониках Эстонии.

Синий маршрут: Нижний Таллин
Синим мы его выделили неспроста! Синий цвет — это море, а город купцов — это порт. Море и порт связывают и формируют Таллин. Да и на городском флаге изображены три синие полосы. На этом маршруте вы погуляете по средневековым улочкам и вдоль крепостной стены, рассматривая старые дома, словно читая старый Таллинн, как увлекательную повесть. Дома — это страницы: Три сестры и Братство Черноголовых, церкви св. Олая и св. Николая, Сад датского короля и Башенная площадь. Улицы — это главы: Монастырская и Русская, Банная и Рыцарская, Короткой ноги и Длинной ноги. Ни одно название не случайно и у каждого своя история.

Красный маршрут: Верхний Таллин
Красный цвет — это сила. Это кресты на плащах рыцарей и цвет флага, под которым они пришли. На этой прогулке вас ждет Верхний город — резиденция представителей духовной и светской власти. И это ещё одна книга, в которой найдется место подвигу и любви. Героями романа станут первооткрыватели и пираты, полководцы и герои, художники и поэты. У каждого героя свое вероисповедование, и об этом вам расскажут Домский собор и собор Александра Невского. Мы посетим смотровые площадки и взглянем на Таллинн глазами Петра Великого и Карла 12, Рериха и Вяземского.

Нетуристические места и советы по Таллину — в обоих маршрутах
Мы покажем вам скрытые от глаз туристов уголки города, которые стоит посетить, чтобы проникнуться колоритом Таллинна. Пройдем по улице мастеров, где работают стеклодувы, витражисты, мастера по керамике, художники и шляпники. Кроме того, мы порекомендуем, где выпить кофе с пирожными или выбрать себе пиво из 700 сортов.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Таллине, и частым гостям эстонской столицы

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Таллине, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Таллину
Ежедневная прогулка по Таллину
Ежедневная прогулка по Таллину
Ежедневная прогулка по Таллину
Ежедневная прогулка по Таллину
Ежедневная прогулка по Таллину

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала в самом центре города, в районе Ратушной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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221 отзыв оставили туристы

23 июля 2020
Отличная экскурсия, отличный гид — однозначно рекомендую.
7 июля 2020
otlichniy gid, otlichnaya ekskursiya. 5 zvezd!
Аничка
28 апреля 2020
Была 15. 03. 2020 на экскурсии с Константином, которого совершенно заслуженно здесь хвалят в комментариях. Невероятно харизматичен, очень интересный рассказчик. Сама экскурсия пролетает на одном дыхании, охватывает все важные места города. На пути множество мест для хороших фото ракурсов. Отличная экскурсия, спасибо большое.
24 марта 2020
Спасибо Константину за экскурсию) Профессиональный творческий подход к работе) смотрели город почти 3 часа)))
20 марта 2020
25 февраля 2020 г. мы были на экскурсии по Старому городу (г. Таллин). Нашим экскурсоводом был Дмитрий. Очень увлеченный своей работой Дмитрий познакомил нас с архитектурой Старого города, рассказал об истории Эстонии, исторических событиях и легендах. Очень многое из рассказанного запомнилось. Большое спасибо за интересную экскурсию.
17 марта 2020
Лучшая экскурсия, на которой мы когда-либо были. Константин просто супер-глубоко погружен в тему, может ответить на абсолютно любой вопрос, максимально подробно и детально рассказывает все, что именно ВАМ хочется знать. Кроме того, он очень харизматичен и с ним просто приятно проводить время. Короче, если будет возможность попасть на экскурсию именно с Константином, то – уууххууууу!! – радуйтесь и немедленно бронируйте!
13 марта 2020
Это была одна из лучших экскурсий. Мы получили удовольствие, Таллин станет вам ближе, а эстонцы понятнее. Однозначно рекомендую, как лучшую экскурсию в Таллине. Вы получите больше, чем вы ожидаете от обычной прогулки с экскурсоводом.
11 марта 2020
Буду краток. Всё понравилось. Очень. Всем рекомендую!
10 марта 2020
Добрый день! Спасибо Константину (встречал группу) за поздравления в день 8 Марта с дарением цветов и отдельное спасибо нашему гиду по городу Галине за интересный рассказ о городе, чувствовалась любовь и бережное отношение к нему, узнали много нового и интересного.
10 марта 2020
Экскурсия выше всех похвал - интересно, четко, структурированно. Экскурсовод Константин, однозначно, мастер своего дела - с юмором, легко, просто и интересно преподносит информацию. Я считаю, что экскурсия является удачной, когда хочется потом открыть книги, почитать, посопоставлять данные, подумать и когда в конце экскурсии не хочется расставаться с гидом. Константину огромное спасибо, человек вкладывает душу в то, что делает, а это бесценно. Теперь экскурсовод в Таллине наш самый любимый экскурсовод.
Ещё 211 отзывов

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15 за человека
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