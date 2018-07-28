2 отзыва оставили туристы

В переводе Лахемаа — земля заливов. Национальный парк 🌳 Лахемаа был учреждён с целью сохранения природных ландшафтов. Лахемаа — это прекрасная природа Эстонии, сосновые леса, водопады, живописные болота и альвары.
Программа
Жемчужиной национального парка Лахемаа по праву считают поместье Палмсе. Это поместье некогда принадлежало известному дворянскому роду фон дер Пален. Поместье Палмсе — уникальный архитектурный ансамбль 18 столетия. Я расскажу историю 📖 этой семьи.
В поместье работает винотека, в которой вы сможете насладиться вкусом эстонских вин. Мало кто знает, что маленькая страна Эстония, где нет виноградников, производит качественные вина.
Мы также посетим мызу Сагади, где были сняты сцены фильма «Приключение собаки Баскервилей».
Побываем мы и в гостях у капитана в небольшом рыбацком посёлке Кясьму.
И главное приключение — посещение средневекового замка Раквере. Здесь вы переместитесь в 16 век с настоящими развлечениями тех времен: стрельбой из лука, метанием копья, лабораторией алхимика, где вы сами сможете изготовить порох, пыточной, мертвецкой и даже адом! В замке вас встретит средневековая горожанка, которая выдаст вам накидки и сопроводит в это увлекательное, средневековое путешествие.
Я расскажу о жизни простого народа и балтийских немцев.
По желанию вы сможете побывать в корчме, где подаются блюда национальной эстонской кухни.
Организационные детали
Вход в поместье Палмсе — 6 евро, билет 🎫 в замок 🏰 Раквере — 6 евро, ученикам — 4 евро, семейный билет — 12 евро. В замке можно заказать гида (20 евро в час).
Если группа от 4 человек, стоимость экскурсии 🧭 — 200 евро.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.