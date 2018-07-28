2 отзыва оставили туристы

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Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере

Рыбацкие деревушки, поместья знати и средневековые замки в обрамлении живописной природы

5
2 отзыва
Наталия
Наталия – представитель из Таллина
На территории национального парка Лахемаа вы перенесетесь во времени.

Здесь, кроме чудесной природы и рыбацких деревушек, я открою вам прекрасные поместья, расскажу об их знатных жителях, а также о быте и развлечениях средневековых эстонцев и балтийских немцев.

Вы сможете познакомиться с местными винами 🍷 и блюдами национальной эстонской кухни 🥧, наслаждаясь живописными видами.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €180 за экскурсию

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Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере

В переводе Лахемаа — земля заливов. Национальный парк 🌳 Лахемаа был учреждён с целью сохранения природных ландшафтов. Лахемаа — это прекрасная природа Эстонии, сосновые леса, водопады, живописные болота и альвары.

Программа

  • Жемчужиной национального парка Лахемаа по праву считают поместье Палмсе. Это поместье некогда принадлежало известному дворянскому роду фон дер Пален. Поместье Палмсе — уникальный архитектурный ансамбль 18 столетия. Я расскажу историю 📖 этой семьи.
  • В поместье работает винотека, в которой вы сможете насладиться вкусом эстонских вин. Мало кто знает, что маленькая страна Эстония, где нет виноградников, производит качественные вина.
  • Мы также посетим мызу Сагади, где были сняты сцены фильма «Приключение собаки Баскервилей».
  • Побываем мы и в гостях у капитана в небольшом рыбацком посёлке Кясьму.
  • И главное приключение — посещение средневекового замка Раквере. Здесь вы переместитесь в 16 век с настоящими развлечениями тех времен: стрельбой из лука, метанием копья, лабораторией алхимика, где вы сами сможете изготовить порох, пыточной, мертвецкой и даже адом! В замке вас встретит средневековая горожанка, которая выдаст вам накидки и сопроводит в это увлекательное, средневековое путешествие.
  • Я расскажу о жизни простого народа и балтийских немцев.
  • По желанию вы сможете побывать в корчме, где подаются блюда национальной эстонской кухни.

Организационные детали

  • Вход в поместье Палмсе — 6 евро, билет 🎫 в замок 🏰 Раквере — 6 евро, ученикам — 4 евро, семейный билет — 12 евро. В замке можно заказать гида (20 евро в час).
  • Если группа от 4 человек, стоимость экскурсии 🧭 — 200 евро.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.
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2 отзыва оставили туристы

28 июля 2018
Спасибо Наталье за чудесный день в Эстонии и прекрасные впечатления! Очень познавательно и интересно. Думаю экскурсия в парк Лахемаа и Раквере понравится всем. Наталья - отличный гид!
Marina
30 августа 2016
Очень понравилось. Огромное спасибо!

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