Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

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Пряные улочки Ревеля

Почувствовать вкус средневекового Таллина и влюбиться в город за два часа

Irina
Irina – Гид из Таллина
За пару часов я помогу вам рассмотреть детали города и его достопримечательности 🏛️, разобраться, что спрятано на фасадах зданий и в душе местных жителей, открыть секреты потайных двориков и хитрых аптекарей.

Это путешествие в Средневековье поможет вам по-настоящему понять Таллин, подарит приятное послевкусие, а главное — желание непременно вернуться.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €52 за экскурсию

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Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля

Что вас ожидает

Старый город 🏙️ вдоль и поперек
Чтобы погрузиться в атмосферу старого Ревеля, мы пройдем по вековым улочкам, заглянем в потайные дворы, петляя около стен и башен Старого города. На пути от Вируских ворот и Ратушной площади до «макушки» Вышгорода вам откроется история 📖 города, щедро приправленная легендами, городскими суевериями, хитростями аптекарей и традициями ратманов. Мы отыщем древних собак и драконов, увидим замок 🏰 Тоомпеа и рыцарскую школу, которой уже 700 лет, заглянем в Сад Датского короля, позолотим свои ладони и откроем секреты колдовских узоров на эстонских варежках.

Рассекретить Таллин за два часа
Мы успеем если не всё, то очень многое: поговорим о «селебрити» Средневековья и разделении города на Верхний и Нижний, посетим старейшую в мире работающую аптеку, обсудим тайны Ратуши и таллиннских церквей. Я расскажу, кто и как спас Кафедральный собор, какие фильмы 🎥 снимались в Таллине, порекомендую места для самостоятельных прогулок и поделюсь, где купить сувениры 🎁, попробовать марципан и лучший кофе в городе. А на фоне сказочных черепичных крыш мы сделаем фото с местной чайкой Стивеном, у которой есть свой инстаграм-аккаунт!

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • При желании мы можем посетить городскую Ратушу
  • После прогулки я буду с вами на связи 24/7 в мессенджере, чтобы подсказывать и отвечать на все возникающие в путешествии по Таллину вопросы
Начало и место завершения
🚩 около старинных ворот Виру
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля
Пряные улочки Ревеля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irina
Irina
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ирина, я дипломированный гид по Таллину. Я родилась, живу и работаю в самом волшебном городе Европы, ведь Таллин — это быль и небыль, любовь и смерть, это — временной коктейль. Приглашаю распробовать его: всю правду расскажу и необычность города покажу! Мне нравится общаться с людьми и делать их жизнь интереснее, позитивнее и радостнее. Поделюсь своей любовью к Эстонии и, конечно, хорошим настроением.
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