Еще несколько необычных экскурсий в Таллине

Что вас ожидает

Старый город 🏙️ вдоль и поперек

Чтобы погрузиться в атмосферу старого Ревеля, мы пройдем по вековым улочкам, заглянем в потайные дворы, петляя около стен и башен Старого города. На пути от Вируских ворот и Ратушной площади до «макушки» Вышгорода вам откроется история 📖 города, щедро приправленная легендами, городскими суевериями, хитростями аптекарей и традициями ратманов. Мы отыщем древних собак и драконов, увидим замок 🏰 Тоомпеа и рыцарскую школу, которой уже 700 лет, заглянем в Сад Датского короля, позолотим свои ладони и откроем секреты колдовских узоров на эстонских варежках.

Рассекретить Таллин за два часа

Мы успеем если не всё, то очень многое: поговорим о «селебрити» Средневековья и разделении города на Верхний и Нижний, посетим старейшую в мире работающую аптеку, обсудим тайны Ратуши и таллиннских церквей. Я расскажу, кто и как спас Кафедральный собор, какие фильмы 🎥 снимались в Таллине, порекомендую места для самостоятельных прогулок и поделюсь, где купить сувениры 🎁, попробовать марципан и лучший кофе в городе. А на фоне сказочных черепичных крыш мы сделаем фото с местной чайкой Стивеном, у которой есть свой инстаграм-аккаунт!

Организационные детали