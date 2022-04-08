Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00

Что вам известно об Эстонии? Приглашаем посетить удивительный музей под открытым небом, расположенный в районе Rocca al Mare («Утес у моря»). Во время прогулки по музею с гидом вы узнаете, много интересного о том, как жили в Эстонии 100 лет назад.

Познакомиться с местными традициями и особенностями эстонского быта можно в ходе осмотра крестьянских домов, рыбацких домиков, ветряных мельниц, сельского магазина, школы и церкви. На обед интересно будет заглянуть в старинную таверну, где подают национальные блюда.

Все предметы быта и утварь — настоящие и представляют все регионы страны, формируя “маленькую” Эстонию.

После экскурсии с гидом желающие смогут остаться в районе Rocca al Mare и продолжить прогулку по музею самостоятельно.