Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

До музея группа добирается на общественном транспорте под руководством гида.
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Что вам известно об Эстонии? Приглашаем посетить удивительный музей под открытым небом, расположенный в районе Rocca al Mare («Утес у моря»). Во время прогулки по музею с гидом вы узнаете, много интересного о том, как жили в Эстонии 100 лет назад.

Познакомиться с местными традициями и особенностями эстонского быта можно в ходе осмотра крестьянских домов, рыбацких домиков, ветряных мельниц, сельского магазина, школы и церкви. На обед интересно будет заглянуть в старинную таверну, где подают национальные блюда.

Все предметы быта и утварь — настоящие и представляют все регионы страны, формируя “маленькую” Эстонию.

После экскурсии с гидом желающие смогут остаться в районе Rocca al Mare и продолжить прогулку по музею самостоятельно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на общественный транспорт. Входные билеты в музей - 10 евро взрослый и 7 евро детский в летний сезон
  • 8 евро взрослый и 6 евро детский в зимний сезон
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00

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