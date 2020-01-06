15 отзывов оставили туристы

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Ревель — город мастеров

От каменщиков до кондитеров: открыть вековые традиции ремесел Эстонии на прогулке по Таллину

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
4.87
Наталия
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Наталия – представитель в Таллине
Раньше Таллин назывался Ревелем и был городом мастеров.

Ревель — это большой пласт истории 📖 не только эстонской столицы, но и страны в целом.

По всей Европе, в том числе и здесь, был заведен определенный порядок обретения мастерства.

Пивовары, аптекари, кондитеры, каменщики, каменотёсы — все постигали азы мастерства, создавая «шедевры».

Мы прогуляемся по переулкам Таллина, где до сих пор бережно хранят вековые ремесленные традиции Эстонии, я расскажу о жизни, работе и секретах ревельских мастеров разных жанров, о самых примечательных особенностях их деятельности.
Ревель — город мастеров
Ревель — город мастеров

Программа

  • В знаменитом переулке Катарины, переулке мастеров, мы заглянем в удивительный дом, где показывают мастерство авторской куклы.
  • Следующим мастером станет стеклодув — на наших глазах мастер покажет своё искусство, я расскажу, когда, как и зачем появился витраж, о технике изготовление витражей.
  • Не обойдём вниманием и работу аптекарей, я расскажу, чем лечили средневековые аптекари и раскрою тайну создания таллинского марципана и его использования в качестве лекарства.
  • Мы также обсудим средневековую архитектуру — ведь это мастерство ревельских каменщиков позволило донести до наших дней постройки начиная с XIII века.
  • В семейной мастерской сувениров из дерева я расскажу об отголосках язычества и культа солнца в этой профессии. Вы узнаете, что эстонцы до сих пор считают амулетом от несчастий.
  • У кондитеров вы узнаете, почему кондитерские сладости раньше не понимали и не любили и как они стали популярными.
  • В пивоварне вы откроете секреты и традиции производства пива. Узнаете интересные подробности из истории пивоварения, например, почему 500 лет назад женщина не могла стать пивоваром.

Эта экскурсия — возможность узнать о ремесленной истории Таллина, провести параллель между прошлым и настоящим города и страны в целом и понять, что вековые ремесленные традиции не только не загублены, но и бережно чтимы в наши дни.

Ревель — город мастеров
Ревель — город мастеров
Ревель — город мастеров

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.
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15 отзывов оставили туристы

6 января 2020
Прекрасная интересная экскурсия, очень "ненапряжная", довольно много информации, но все по делу. Большое спасибо Наталье за замечательно проведенное время.
24 декабря 2019
Экскурсию проводила Юлия. Было интересно, живо, познавательно. 2 часа пролетели незаметно. Знания, лежащие разрозненно в голове, некоторым образом структурировались. Спасибо.
17 декабря 2019
Экскурсию проводила гид Галина, она очень увлекательно и познавательно провела нашу экскурсию., Мы увидели необычную сторону Таллина, как жили и живут ремесленники. Творчество на каждой улице нижнего города, все необычно и интересно. Посмотрели мастерство стеклодува, кожевника, производство керамики и тд.. Посетили самую старую аптеку. Зашли в интересные кафешки. Экскурсию закончили на Ратушной площади... Рекомендуем к посещению.... 👍🏻
26 августа 2019
Экскурсия была увлекательна и интересна. Экскурсию проводила Галина, увлекательный рассказ о городе мастеров потряс интересными событиями и нюансами истории. Отличный маршрут, заглянули в сердце мастерских и даже получили от Галины сюрприз в виде входа в "закулисье" театра :)) А секретики с подсчетом пик с площади, ввели в восторг не только ребенка, но и нас взрослых. Спасибо за увлекательное мини-путешествие в страну ремесел Ревеля.
Анна
7 августа 2019
Наталия проводила экскурсию для семьи 2 взрослых и 2 детей. Были показаны разные ремесленные мастерские, много рассказано о жизни горожан в старые времена и об истории Таллина. Экскурсия была познавательной и нескучной.
23 января 2019
Все очень понравилось! Рекомендую однозначно!
Maria
14 января 2019
Спасибо Наталье. Замечательный гид. Очень интересно, грамотно рассказывает. Были с детьми, всем было интересно. Хотим вернуться и вернуться именно к Наталье. Спасибо
29 декабря 2018
Спасибо огромное Наталье! Очень интеллигентный, воспитанный человек. Огромный набор разнообразных знаний. Любовь к стране и городу.
16 января 2018
Наталья замечательно провела для нас экскурсию. Информативно и интересно. Мы посетили разнообразные мастерские: художника, кукольников, мастеров витража и керамики. Везде Наталью с гостями приветливо встречали, чувствовалось, что она - свой человек. Мы могли пообщаться с творческими людьми, задать вопросы. Не обошли внимание и кулинарные и алкогольные традиции Ревеля. Рассказ Наташи о гильдиях мастеров помог нам потом в церкви- музее Нигулисте с толком рассмотреть и оценить выставку серебряных украшений- знаков отличия гильдий. Отрадно отметить, что в отличие от групповых экскурсий с посещениями мастерских рукоделия и сувенирных лавок, в нашем путешествии никакого коммерческого давления не оказывалось и мы чувствовали полную свободу вернуться и купить или попробовать приглянувшиеся вещи. Спасибо за экскурсию ! Таллин теперь нам ближе и понятнее. Рекомендую!
Yulia
3 мая 2017
Огромное спасибо экскурсоводу за интересное и увлекательное повествование. Исторические факты и даты были преподнесены в легкой и живой манере. Рекомендую.
Ещё 5 отзывов

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