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Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину

4.7
16 отзывов
GT B.
GT B. – Гид из Таллина
Вы пройдетесь по узким улочкам средневекового Таллинна, услышите множество легенд и преданий.

Вас ждет живой рассказ о славной истории 📖, об устройстве жизни богатого морского города-крепости, его праздниках и бедах, его известных жителях и мифических героях.

Вы сможете познакомиться с такими достопримечательностями 🏛️ как Вируские ворота, Ратуша и ратушная аптека, Большая гильдия, музей 🖼 марципана, дом Братьев Черноголовых, церковь ⛪ Олевисте, улицы "Длинная и Короткая нога", башни Длинный Герман и Кик-ин-де — Кек, православный собор Александра Невского, Домская церковь, панорамные площадки Таллинна.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €10 за человека

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Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину
Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину

Что вы увидите

  • Ратуша и ратушная аптека
  • Большая гильдия
  • музей марципана
  • дом Братьев Черноголовых
  • церковь Олевисте
  • улицы "Длинная и Короткая нога"
  • башни Длинный Герман и Кик-ин-де- Кек
  • православный собор Александра Невского
  • Домская церковь
  • панорамные площадки Таллинна и многое другое.
Маленький, но такой сказочный Таллинн очаровывает всех с первого взгляда. Здесь каждое здание и каждый камень дышат стариной и преданиями. Во время нашей увлекательной экскурсии 🧭 вы пройдетесь по узким улочкам средневекового города, узнаете много интересных фактов и услышите самые завораживающие легенды. Вас ждет настоящее путешествие во времени, где на Ратушной площади можно встретить Старого Тоомаса, а в Ратушной аптеке продают невероятные лекарства, где самая высокая церковь ⛪ притягивает, словно магнит, иностранные корабли, а в небольшом доме играет свою свадьбу сам черт.
Что входит
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • входные билеты в музеи
Начало
🚩 жд вокзал Таллинна или по договоренности
Место завершения
🏁 Ратушная площадь
Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину
Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину
Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину
Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину
Сборная пешеходная экскурсия по Старому Таллину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GT B.
GT B.
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16 отзывов оставили туристы

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