Маленький, но такой сказочный Таллинн очаровывает всех с первого взгляда. Здесь каждое здание и каждый камень дышат стариной и преданиями. Во время нашей увлекательной экскурсии 🧭 вы пройдетесь по узким улочкам средневекового города, узнаете много интересных фактов и услышите самые завораживающие легенды. Вас ждет настоящее путешествие во времени, где на Ратушной площади можно встретить Старого Тоомаса, а в Ратушной аптеке продают невероятные лекарства, где самая высокая церковь ⛪ притягивает, словно магнит, иностранные корабли, а в небольшом доме играет свою свадьбу сам черт.