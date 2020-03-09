38 отзывов оставили туристы

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Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия

Открыть важные объекты наследия таллинской истории за пределами исторического центра

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

75 за экскурсию

У этой экскурсии38 отзывов
4.95
Наталия
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Наталия – представитель в Таллине
Обычно путешественники осматривают только Старый город 🏙️ со всеми его несомненными достоинствами, но упускают из виду, что в Таллине, за пределами исторического ядра, находится знаменитый дворцово-парковый ансамбль Кадриорг и другие не менее важные объекты наследия таллинской истории 📖.

На автомобильной экскурсии 🧭 я открою вам эти достопримечательности 🏛️, расскажу о событиях и персонажах, которые повлияли на летопись и облик города, о современной жизни столицы и ее жителях.
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия

Что вас ожидает

  • Мы полюбуемся дворцом, заказанном Петром І для любимой супруги Екатерины І. Я расскажу о его истории и о роли Петра в Таллине.
  • Вы увидите архитектуру конца 19 — начала 20 веков, откроете имена и работы главных архитекторов и скульпторов Таллина.
  • Побываем мы и на знаменитом Певческом поле, где раз в пять лет проходят знаменитые певческие праздники. Я расскажу об их возникновении.
  • Затем мы рассмотрим замок, который снимали в нашем любимом Шерлоке Холмсе, в Собаке Баскервилей — на самом деле это замок графа Орлова-Давыдова. Поговорим о нем и о других знаменитых дворянах Таллина и их связи с Россией.
  • Далее мы посетим район Пирита — на территории района находятся развалины монастыря Святой Бригитты — первой писательницы Швеции. Вы узнаете о ее необычной судьбе и даре.
  • В этом же районе находится знаменитая Олимпийская деревня, построенная к Олимпиаде 1980 года.
  • Затем вы увидите знаменитый памятник броненосцу «Русалка», я расскажу о его творце — знаменитом скульпторе Амандусе Адамсоне, работы которого также можно найти в Крыму.
  • В конце экскурсии проедем вокруг Старого города, полюбуемся его башнями и шпилями. Я расскажу о современной жизни, инфраструктуре, медицине и образовании Таллина, о менталитете и ценностях горожан.

Маршрут

  • Площадь Виру
  • Район Сити
  • Парк Кадриорг
  • Певческое поле
  • Замок графа Орлова-Давыдова
  • Район Пирита
  • Руины монастыря Святой Бригитты
  • Олимпийская деревня
  • Памятник броненосцу
  • Русалка
  • Площадь Башен
  • Церковь Карла

Организационные детали

  • Поедем либо на моей машине, либо на вашей. Автомобиль в стоимость не включен (уточняйте в переписке).
  • Встретиться можем у вашего отеля или в другом удобном месте
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия
Таллин за пределами Старого города. Авто-экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.
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38 отзывов оставили туристы

Светлана
9 марта 2020
Были на экскурсии с Юлией. Спасибо большое за интересную экскурсию, комфортную поездку, нам все очень понравилось! Юлия рассказала много интересных фактов о Таллине, прошлом и настоящем его, а также много жизненных ситуаций и историй, было очень просто и приятно общаться! Спасибо, мы обязательно вернёмся в Таллин, я полюбила его так же всей душой, мкак любят его местные жители!)
26 января 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Считая что знал о Таллинне все, были не один раз, был искренне удивлен знанию таких интересных мест экскурсоводом. Всем рекомендую, не смотря на холодный ветер экскурсия прошла на одном дыхании.
19 января 2020
Если не считать ветра, пронизывающего до костей, экскурсия замечательная. Необходимо несколько дней, что-бы разобраться с достопримечательностями вне Старого города. А тут можно направить вектор самостоятельных посещений. Интересно, познавательно, не занудно. Спасибо Наталья и... Привет из Великого.
6 января 2020
Были на экскурсии с гидом Наталией. Отличный маршрут, рассказ гида, красивые места, все организовано, комфортабельный автомобиль,
28 октября 2019
Наталия, огромное спасибо за чудесную экскурсию. Даже проливной дождь был не помеха. Нам было очень интересно и очень весело. Так же огромное спасибо за дополнительные рекомендации. :)
28 октября 2019
Спасибо большое, Наталия. Очень интересная и познавательная экскурсия.
28 сентября 2019
Было очень интересно выйти за пределы Старого Города и посмотреть другой Таллин, где тоже много всего интересного. Хорошо сформированный маршрут, интересный рассказ. За что Наталье большое спасибо. И отдельное спасибо за помощь и консультации в некоторых других моментах, уже после экскурсии. А кое-что из рассказов Натальи про город и его культурную жизнь уже заставили подумать еще об одном визите сюда.
15 сентября 2019
Несмотря на непогоду, экскурсия понравилось, Наталия знающий экскурсовод, приятный и общительный собеседник, который любит свой город. Спасибо!
Дмитрий
10 августа 2019
Огромное спасибо Наталии за замечательную экскурсию. Очень интересно, дружелюбно, комфортно, с первых минут заинтересовала темой и увлекла на всё время, проведенное вместе. Очень надеюсь, что снова увидимся! Отдельное спасибо за новый взгляд на личность Петра Великого, здесь он сильно отличается от взгляда в Петербурге.
9 августа 2019
Оказывается, за пределами старого города есть Таллин! это было тааак интересно!!! Общее прошлое и открытое настоящее нас заинтриговали и очаровали! Обязательно привезем детей и родителей. Спасибо!!
Ещё 28 отзывов

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