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Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей

TicketsS
TicketsS – Гид из Таллина
Поднимитесь на самое высокое здание в Эстонии и во всей Северной Европе – на Таллинскую телебашню высотой 314 метров.

Ваше посещение башни начнется с кинозала, где вы посмотрите увлекательные фильмы 🎥 об истории 📖 башни и независимости Эстонии, познакомитесь с историей страны и ее местных жителей на интерактивной выставке, а затем поднимитесь на смотровую площадку с рестораном на уровне 170 метров и полюбуетесь на весь город 🏙️ с высоты птичьего полета.

Приобретая входной билет 🎫 заранее, вы можете быть уверены, что не потратите свое свободное время на ожидание в очереди.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи

  • €20 за человека

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Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей
Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей

Что вы увидите

  • Таллиннская телебашня
Таллинская телебашня высотой 314 метров – самое высокое здание в Эстонии и во всей Северной Европе. Это известный туристический, культурный и развлекательный центр.
Ваше посещение начнется с кинозала, где вы посмотрите увлекательные фильмы 🎥 об истории 📖 башни и независимости Эстонии. Поднимитесь на смотровую площадку с рестораном на уровне 170 метров. Наверху ознакомьтесь с интерактивной выставкой, которая демонстрирует главные достижения эстонцев на протяжении веков.
С помощью специальной программы вы сможете приблизить панораму города и узнать больше о самых интересных достопримечательностях 🏛️ и районах Таллина. Запишите видеоприветствие в телестудии и приобретите уникальные сувениры 🎁 на память.
Что входит
  • Билет для быстрого прохода в Таллинскую телебашню
Что не входит
  • Еда и напитки в ресторане
  • Услуги гида
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Kloostrimetsa 58a, Таллин
Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей
Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей
Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей
Таллиннская телебашня: Входной билет без очередей

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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