Таллинская телебашня высотой 314 метров – самое высокое здание в Эстонии и во всей Северной Европе. Это известный туристический, культурный и развлекательный центр.

Ваше посещение начнется с кинозала, где вы посмотрите увлекательные фильмы 🎥 об истории 📖 башни и независимости Эстонии. Поднимитесь на смотровую площадку с рестораном на уровне 170 метров. Наверху ознакомьтесь с интерактивной выставкой, которая демонстрирует главные достижения эстонцев на протяжении веков.

С помощью специальной программы вы сможете приблизить панораму города и узнать больше о самых интересных достопримечательностях 🏛️ и районах Таллина. Запишите видеоприветствие в телестудии и приобретите уникальные сувениры 🎁 на память.