Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену

4.9
36 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Мариенплатц,Фрауэнкирхе
  • Ресторан Августинерброй
  • Площадь Карлстор,Виктуалиенмаркт,площадь Одеон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Экскурсия по Мюнхену начинается на главной площади Мюнхена- Мариенпляц, которая в течении столетий выполняла функции рыночной площади Мюнхена. Главным архитектурным акцентом площади Мариенпляц является Новая Ратуша, мы знакомимся с богатым внутренним и внешним убранством здания, посещаем один из внутренних двориков.

Затем направляемся в Фрауэнкирхе - главный кафедральный собор Мюнхена, посещаем собор, вспоминаем сказки, легенды, подчёркиваем особенность и своеобразие внутреннего убранства Фрауенкирхе. Затем на макете Мюнхена вспоминаем историю города, особенности средневекового города, значение Мюнхена как столицы баварского герцогства, курфюршества и королевства Баварии. Затем мы направляемся к пешеходной улице Мюнхена, одной из первых подобных в Европе, останавливаемся у входа в музей охоты и рыболовства, а также посещаем церковь Михаэльскирхе, которая является одним из самых ярких примеров эпохи Возрождения в Баварии.

Мы заглянем во внутренние залы и живописный дворик ресторана Августинерброй, монахи этого ордена варили пиво с 1328 года. Направляясь к входным воротам Карстор обязательно заходим в Гражданский зал - молитвенный зал Мюнхена, чтобы показать гостям и особенный верхний зал, богато украшенный лепниной в 18 веке. После знакомства с площадью Карлстор, идём к Старому Ботаническому саду Мюнхена, а затем и к Королевской площади Мюнхена, о которой многие читали и знают, как о главной площади и национал - социалистического движения, показываем Дом Фюрера, музей, посвящённый истории национал - социализма. Мюнхенцы гордятся своим особенным музейным кварталом, с которым мы конечно познакомим и наших гостей. По широкой улице Бриенер Штрассер возвращаемся к площади Одеон, и знакомимся с достопримечательностями этой площади, а затем заглядываем в придворный сад Резиденции, во внутренние дворики Резиденции.

После чего подходим к месту столкновения баварской полиции и сподвижников Адольфа Гитлера, вошедшего в истории как пивной путч. Ярким акцентом экскурсии станет знакомство с площадью Макса Йозефа, оформленной в стиле флорентийской архитектуры и с достопримечательностями этой площади; зданиями Резиденции, Оперы, бывшей почты. Через внутренние живописные дворики выйдем на самую маленькую площадь Мюнхена - Плятцл и посетим самый большой пивной ресторан Мюнхена- Хофбройхауз.

В завершении экскурсии знакомимся с рынком Виктуалиенмаркт, посещаем церковь Старого Пётра и средневековой традицией Мюнхена- мытьем кошельков в фонтане Рыбка.

В конце экскурсии наш гид поделится с Вами полезной информацией по поводу городской инфраструктуры, транспорта, а также даст Вам ценные советы по будущим маршрутам в Мюнхене.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
4
3
2
1
1
О
31 янв 2020
Очень понравилась пешеходная экскурсия по Мюнхену с гидом Татьяной. Если самостоятельно смотреть достопримечательности, то многого не замечаешь. Татьяна - настоящий профессионал, мастер своего дела, очень увлекательно рассказывала о городе, его истории и всяких интересных фактах, а также подробно отвечала на наши вопросы и показала места, где можно вкусно недорого поесть и купить сувениры. Экскурсия прошла на одном дыхании, мы узнали о традициях и обычаях этой замечательной страны. Мы с подругой хотим выразить благодарность Татьяне. Большое спасибо!
A
7 янв 2020
Замечательная экскурсия, спасибо Анне)
Е
7 янв 2020
Спасибо гиду Анне за прекрасную экскурсию.
M
5 янв 2020
Осталась очень довольна экскурсией, несмотря на прохладную погоду! Ирина - замечательный экскурсовод!!
И
23 дек 2019
Посетили экскурсию по Мюнхену. Наш гид Эвелина, замечательный человек и профессионал в своём деле. Показала замечательные красивые места и рассказала всю историю и интересные факты. Показала где можно вкусно поесть и где купить сувениры. Мы узнали о традициях и обычаях этой замечательной страны. Здесь очень красиво. Хочу выразить благодарность за вашу работу, спасибо
I
26 ноя 2019
Для меня Мюнхен открылся с новой стороны, спасибо огромное Вере, она неравнодушный и знающий экскурсовод.
И
25 окт 2019
Отлично
Н
30 авг 2019
Замечательная экскурсия, экскурсовод (Вера) рассказывает с душой, интересно! Мы очень много узнали о городе.
B
24 авг 2019
Потрясающий экскурсовод с глубокими знаниями о городе и его истории! Очень интересная и познавательная экскурсия, всем рекомендую!
A
25 мая 2019
Нам очень повезло! На экскурсии вместе с нами было всего 3 человека. Получилась как индивидуальная экскурсия. Гид Вера все четко,интересно,познавательно рассказала. Неспеша провела везде, все показала и ответила на все наши вопросы,даже некасающиеся экскурсии. Большое спасибо ей! Ставим ей 5!
К
9 апр 2019
Если приезжать в Мюнхен и самостоятельно обследовать его уголки, то, намой взгляд, не получится такого впечатления, которое можно ощутить после полноценной экскурсии. Несмотря на то, что город сам по себе маленький, основные достопримечательности сосредоточены в центре, путеводители всего не охватывают. А вот с прогулкой по городу в сопровождении гида впечатления ярче. Кроме того, всегда можно спросить гида не только об увиденных памятниках архитектуры, но и о жизни горожан.
Спасибо большое Анне за увлекательный рассказ о городе, пунктуальность и стремление объять необъятное.
Е
1 апр 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Татьяне, которая очень увлекательно рассказывала о городе, его истории и всяких интересных фактах, а также подробно отвечала на наши вопросы.
Н
13 мар 2019
Очень довольны экскурсией. Она у нас получилась индивидуальной.) Три часа пробежали незаметно… Увидели такие укромные замечательные уголки и ракурсы Мюнхена, которые, уверена, никогда бы не нашли самостоятельно! Спасибо за все нашему гиду Анне! С ее помощью мы узнали много нового о городе, о Баварии в целом! В следующий раз обязательно сходим по маршрутам А и Б! И очень бы хотелось опять с Анной!)
Е
9 янв 2019
Экскурсия понравилась. Посмотрели за два часа все важные места центра города. Очень приятный гид Нина. Отвечала на все вопросы очень доброжелательно, рассказывала интересно и легко. Спасибо!
А
4 янв 2019
Экскурсия очень понравилась. Я в Мюнхене был первый раз. Хотя 3 часа, отведенные на экскурсию, пролетели незаметно, осталось чувство, что этого мало и можно было бы на следующий день пойти еще раз, чтобы послушать и увидеть все заново. Гид Вера очень интересно все рассказывает, за это ей большой респект. Спасибо всем, кто принимал участие в организации этой экскурсии.
Ещё 21 отзыв

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