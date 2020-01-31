Экскурсия по Мюнхену начинается на главной площади Мюнхена- Мариенпляц, которая в течении столетий выполняла функции рыночной площади Мюнхена. Главным архитектурным акцентом площади Мариенпляц является Новая Ратуша, мы знакомимся с богатым внутренним и внешним убранством здания, посещаем один из внутренних двориков.

Затем направляемся в Фрауэнкирхе - главный кафедральный собор Мюнхена, посещаем собор, вспоминаем сказки, легенды, подчёркиваем особенность и своеобразие внутреннего убранства Фрауенкирхе. Затем на макете Мюнхена вспоминаем историю города, особенности средневекового города, значение Мюнхена как столицы баварского герцогства, курфюршества и королевства Баварии. Затем мы направляемся к пешеходной улице Мюнхена, одной из первых подобных в Европе, останавливаемся у входа в музей охоты и рыболовства, а также посещаем церковь Михаэльскирхе, которая является одним из самых ярких примеров эпохи Возрождения в Баварии.

Мы заглянем во внутренние залы и живописный дворик ресторана Августинерброй, монахи этого ордена варили пиво с 1328 года. Направляясь к входным воротам Карстор обязательно заходим в Гражданский зал - молитвенный зал Мюнхена, чтобы показать гостям и особенный верхний зал, богато украшенный лепниной в 18 веке. После знакомства с площадью Карлстор, идём к Старому Ботаническому саду Мюнхена, а затем и к Королевской площади Мюнхена, о которой многие читали и знают, как о главной площади и национал - социалистического движения, показываем Дом Фюрера, музей, посвящённый истории национал - социализма. Мюнхенцы гордятся своим особенным музейным кварталом, с которым мы конечно познакомим и наших гостей. По широкой улице Бриенер Штрассер возвращаемся к площади Одеон, и знакомимся с достопримечательностями этой площади, а затем заглядываем в придворный сад Резиденции, во внутренние дворики Резиденции.

После чего подходим к месту столкновения баварской полиции и сподвижников Адольфа Гитлера, вошедшего в истории как пивной путч. Ярким акцентом экскурсии станет знакомство с площадью Макса Йозефа, оформленной в стиле флорентийской архитектуры и с достопримечательностями этой площади; зданиями Резиденции, Оперы, бывшей почты. Через внутренние живописные дворики выйдем на самую маленькую площадь Мюнхена - Плятцл и посетим самый большой пивной ресторан Мюнхена- Хофбройхауз.

В завершении экскурсии знакомимся с рынком Виктуалиенмаркт, посещаем церковь Старого Пётра и средневековой традицией Мюнхена- мытьем кошельков в фонтане Рыбка.

В конце экскурсии наш гид поделится с Вами полезной информацией по поводу городской инфраструктуры, транспорта, а также даст Вам ценные советы по будущим маршрутам в Мюнхене.