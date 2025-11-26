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Два дня в Метеорах и Дельфах

5
1 отзыв
NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL – Гид из Афин
Автобус заберет вас из гостиницы и доставит прямо на раскопки древних Дельф, где вы сможете увидеть святилище Аполлона, загадочный храм Афины Пронайи и Пуп Земли.

После этого можно будет посетить археологический музей 🖼 Дельф, а вечером отдохнуть в таверне в деревне Хриссо.

В комфортабельной гостинице утром вас ждет завтрак, а после — поездка к уникальным монастырям Метеорам, расположенным на вершинах отвесных скал.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €162.5 за человека

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Два дня в Метеорах и Дельфах
Два дня в Метеорах и Дельфах

Что вы увидите

  • Парнас
  • святилище Аполлона
  • сокровищницы Афин
  • святилище богини Афины Пронайи
  • музей Дельфы..
Отправление в понедельник в 07-30 и возвращаемся в Афины во вторник к 18-30. Протяжённость маршрута: 120 километров. Во время пребывания в гостинице предоставляется завтрак. Предусмотрена возможность персонального заказа услуги «экскурсия в Дельфы».
Двухдневная продолжительность туристической поездки связана с тем, что для всеохватного осмотра этой достопримечательности 🏛️ и её окрестностей нужны определённые запасы времени. Так, для ознакомления с раскопками отводится целое утро. Знойное дневное время целесообразно проводится в музее, и наконец вечер, проведённый в таверне на площади Хриссо, позволит восстановить силы, дать осесть впечатлениям и попробовать блюда местной кухни 🥧 в Священной долине у самого подножия горы ⛰️ Парнас, известной как место пребывания древнегреческих муз и символ поэтического признания, этот древнегреческий город 🏙️ прославился как центр Земли. В основе такой знаменитости лежит всё та же мифология Древней Греции, согласно которой, это место было помечено самим Зевсом священным камнем, получившим название «пуп Земли», что на греческом звучит как «омфалос».
Первое, что бросается в глаза при посещении святилища Аполлона, это крутизна скал, которыми оно окружено. Священная дорога берёт начало от самого входа.
По соседству со святилищем в древности находилась сокровищница, где хранились дары жителей древнегреческих городов. Эти подношения совершались в знак благодарности за точность прорицаний, которые делались пифией, жрицей, от имени этого златокудрого бога света.
Экскурсия в Дельфы включает посещение сокровищницы Афин, которая на сегодня является восстановленной. Однако центральной частью святилища является сам храм Аполлона. Как гласят предания, именно здесь, среди величественных колонн, когда-то восседала предсказательница. При посещении этого храма внимание туристов обращается и на омфалос, камень, символизировавший центр Земли.
На небольшом расстоянии отсюда, рядом с Афинским шоссе, расположено святилище богини Афины Пронайи. Её древние греки почитали как хранительницу храма. Эта достопримечательность греческой земли хорошо знакома любителям открыток, на одной из которых изображены три мраморные колонны Толоса. Назначение данных архитектурных сооружений по сей день остаётся неразгаданной загадкой для исследователей древности.
Экскурсия в Дельфы с посещением местного музей 🖼 позволит ознакомиться с одним из самых богатых и интересных по своим ресурсам музеев страны. Среди особо ценных экспонатов – древняя копия омфалоса.
Что входит
  • Русскоговорящий гид.
  • Автобус или микроавтобус в зависимости от набора группы.
  • Ночь в отеле.
  • Завтрак в отеле.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель (только если отель находится в центре)
Два дня в Метеорах и Дельфах
Два дня в Метеорах и Дельфах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL
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