Отправление в понедельник в 07-30 и возвращаемся в Афины во вторник к 18-30. Протяжённость маршрута: 120 километров. Во время пребывания в гостинице предоставляется завтрак. Предусмотрена возможность персонального заказа услуги «экскурсия в Дельфы».

Двухдневная продолжительность туристической поездки связана с тем, что для всеохватного осмотра этой достопримечательности 🏛️ и её окрестностей нужны определённые запасы времени. Так, для ознакомления с раскопками отводится целое утро. Знойное дневное время целесообразно проводится в музее, и наконец вечер, проведённый в таверне на площади Хриссо, позволит восстановить силы, дать осесть впечатлениям и попробовать блюда местной кухни 🥧 в Священной долине у самого подножия горы ⛰️ Парнас, известной как место пребывания древнегреческих муз и символ поэтического признания, этот древнегреческий город 🏙️ прославился как центр Земли. В основе такой знаменитости лежит всё та же мифология Древней Греции, согласно которой, это место было помечено самим Зевсом священным камнем, получившим название «пуп Земли», что на греческом звучит как «омфалос».

Первое, что бросается в глаза при посещении святилища Аполлона, это крутизна скал, которыми оно окружено. Священная дорога берёт начало от самого входа.

По соседству со святилищем в древности находилась сокровищница, где хранились дары жителей древнегреческих городов. Эти подношения совершались в знак благодарности за точность прорицаний, которые делались пифией, жрицей, от имени этого златокудрого бога света.

Экскурсия в Дельфы включает посещение сокровищницы Афин, которая на сегодня является восстановленной. Однако центральной частью святилища является сам храм Аполлона. Как гласят предания, именно здесь, среди величественных колонн, когда-то восседала предсказательница. При посещении этого храма внимание туристов обращается и на омфалос, камень, символизировавший центр Земли.

На небольшом расстоянии отсюда, рядом с Афинским шоссе, расположено святилище богини Афины Пронайи. Её древние греки почитали как хранительницу храма. Эта достопримечательность греческой земли хорошо знакома любителям открыток, на одной из которых изображены три мраморные колонны Толоса. Назначение данных архитектурных сооружений по сей день остаётся неразгаданной загадкой для исследователей древности.

Экскурсия в Дельфы с посещением местного музей 🖼 позволит ознакомиться с одним из самых богатых и интересных по своим ресурсам музеев страны. Среди особо ценных экспонатов – древняя копия омфалоса.