Что вас ожидает

Православное паломничество в центре Афин

Вы спуститесь в подземные залы византийской церкви Святой Троицы XI века и узнаете, что находилось на ее месте раньше. Раскроете особенности церкви Богородицы Капникареи и оцените необыкновенную мраморную церковь Святого Элефтерия. В старинном районе Плака увидите храм Николая Рангава с потрясающей каменной кладкой стен. А на знаменитой площади Монастираки — древнюю церковь Пантанассы.

История, религия и архитектура

В Греции сохранилось множество православных святынь. Вы узнаете, как складывалась история страны в Средневековье и в чем важность этого периода. Познакомитесь с афинским архитектурным стилем и поймете, чем отличаются разные типы местных религиозных сооружений — например, базилика и крестовокупольный храм. А также научитесь «считывать» символику старинных икон, мозаик и фресок.

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