Византийские храмы Афин

Посетить главные православные святыни города и раскрыть их многовековую историю

Афины — кладезь древних храмов с потрясающими иконами, фресками и мозаиками.

Мы погуляем по центру города и зайдем в самые важные из них.

Я расскажу, когда и кем они были построены, какие события с ними связаны и в чем их самобытность.

Помогу разобраться в устройстве старинных церквей и расшифровать заложенные в них идеи.
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин
Византийские храмы Афин

Что вас ожидает

Православное паломничество в центре Афин

Вы спуститесь в подземные залы византийской церкви Святой Троицы XI века и узнаете, что находилось на ее месте раньше. Раскроете особенности церкви Богородицы Капникареи и оцените необыкновенную мраморную церковь Святого Элефтерия. В старинном районе Плака увидите храм Николая Рангава с потрясающей каменной кладкой стен. А на знаменитой площади Монастираки — древнюю церковь Пантанассы.

История, религия и архитектура

В Греции сохранилось множество православных святынь. Вы узнаете, как складывалась история страны в Средневековье и в чем важность этого периода. Познакомитесь с афинским архитектурным стилем и поймете, чем отличаются разные типы местных религиозных сооружений — например, базилика и крестовокупольный храм. А также научитесь «считывать» символику старинных икон, мозаик и фресок.

Организационные детали

  • Посещение всех храмов бесплатно
  • Я могу провести экскурсию на русском или украинском языке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Marianna
Marianna
Здравствуйте, меня зовут Марианна. Я историк по образованию, лицензированный гид в Афинах и уже почти 24 года местный житель, безумно любящий Грецию. С удовольствием пройду с вами по старинным улицам, покажу знаковые и секретные уголки города, поделюсь историями о гордом греческом народе и его героическом прошлом.
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