5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По Афинам за богами

Олимпийский «след» проведёт по старому городу и познакомит с мифами древней Эллады. У храма Зевса я расскажу, как этот великий и ужасный бог пришёл к власти и как была устроена жизнь на свящённой горе. У театра Диониса объясню, что такое трагедия, а с вершины Ареопага мы полюбуемся видом на Афины и вспомним дочь Зевса, богиню мудрости. Обязательно совершим прогулку и по улочкам района Плаке. А завершится экскурсия у здания величественной Афинской академии.

Кто из пантеона?

Ребята узнают главное о 12 «олимпийцах», запомнят их имена и «умения», из-за которых люди им поклонялись. А я буду называть и показывать при помощи пантомимы характерные черты богов — и дети угадают каждого! Мы рассудим спор Афины и Посейдона, подойдём к статуе Аполлона и, если захотите, к храму Гермеса. А в конце самому догадливому участнику экскурсии достанется памятный приз из Афин.

Кому подходит экскурсия

Прогулка ориентирована на любознательных и активных детей и их родителей.