5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Отгадай 12 олимпийских богов: игра с Афинами

Познавательная интерактивная прогулка для детей и взрослых с подсказками от города

Maria
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Maria – ваш гид
И стар и млад увлечётся историями богов Олимпа, если их правильно рассказать! Нам поможет сам город: чтобы ребята быстрее разобрались, чем «прославились» Зевс или Гефест, статуи, храмы и даже витрины сувенирных лавочек Афин послужат подсказками.

В результате экскурсия превратится в нескучное знакомство с древностями и запутанной греческой мифологией.

А тот, кто проявит себя лучше всех, получит сувенир из Эллады.
79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча У Национальной библиотеки, метро Panepistimio
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Отгадай 12 олимпийских богов: игра с Афинами
Отгадай 12 олимпийских богов: игра с Афинами

Что вас ожидает

По Афинам за богами
Олимпийский «след» проведёт по старому городу и познакомит с мифами древней Эллады. У храма Зевса я расскажу, как этот великий и ужасный бог пришёл к власти и как была устроена жизнь на свящённой горе. У театра Диониса объясню, что такое трагедия, а с вершины Ареопага мы полюбуемся видом на Афины и вспомним дочь Зевса, богиню мудрости. Обязательно совершим прогулку и по улочкам района Плаке. А завершится экскурсия у здания величественной Афинской академии.

Кто из пантеона?
Ребята узнают главное о 12 «олимпийцах», запомнят их имена и «умения», из-за которых люди им поклонялись. А я буду называть и показывать при помощи пантомимы характерные черты богов — и дети угадают каждого! Мы рассудим спор Афины и Посейдона, подойдём к статуе Аполлона и, если захотите, к храму Гермеса. А в конце самому догадливому участнику экскурсии достанется памятный приз из Афин.

Кому подходит экскурсия

Прогулка ориентирована на любознательных и активных детей и их родителей.

Отгадай 12 олимпийских богов: игра с Афинами
Отгадай 12 олимпийских богов: игра с Афинами
Отгадай 12 олимпийских богов: игра с Афинами
Отгадай 12 олимпийских богов: игра с Афинами
Отгадай 12 олимпийских богов: игра с Афинами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У Национальной библиотеки, метро Panepistimio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Июль 2000 года перевернул мою жизнь, я приехала в Элладу и поняла — я дома! По образованию и специальности географ. Посетила 28 греческих островов с экскурсиями и самостоятельно, изъездила Пелопоннес и Центральную Грецию вдоль и поперек. И очень захотелось поделиться своей любовью к этой удивительной стране и ее жителям. Накопленные знания позволяют свободно общаться на любые темы как со взрослыми, так и с детьми. Стараюсь делать свои экскурсии содержательными, с некоторой недосказанностью, чтобы туристам захотелось задать вопрос.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 августа 2019
Очень интересная и познавательная прогулка!
Мария - знаток материала. При этом не навязывает свои знания, а, чувствуя клиента и его запрос, очень тактично и всегда "в тему" добавляет комментариев и сюжетов ровно столько, сколько надо по ситуации. Мы специально брали эту экскурсию в завершение нашего отдыха. С большим удовольствием "отшлифовали" у наших детей, да и в головах у нас самих (взрослых) основные сюжеты мифологии и истории Греции и ее столицы.
Все прошло "на ура"!
Спасибо большое!!!
29 июля 2019
Экскурсия очень интересная и познавательная. Узнали не только о богах, но и об истории Греции 19 века. Очень хорошо построен маршрут. Детям (11 лет) очень понравился и рассказ о богах, и национальный парк с его животными и птицами. Большое спасибо Марии.
Надежда
19 июля 2019
Спасибо большое за экскурсию Марии. Было очень интересно, познавательно и комфортно. Мария великолепный рассказчик и очень интересный собеседник. Столько информации и знаний! Очень интересный и продуманный маршрут. Мы были с детьми 9 и 15 лет, старшая с интересом была увлечена и потом много обсуждали после экскурсии. А младшего Мария все время подбадривала вопросами и картинками, так что и он не сильно притомился. Ну а мы просто в восторге. Такого человека и отпускать не хотелось! Спасибо Вам огромное!
2 июля 2019
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Мария смогла в 3 с небольшим часа вместить очень много информации и показать самые красивые и примечательные места.
11 марта 2019
Мария воплащает идеальные качества екурсовода - недюжинные знания о предмете и не только, коммуникабельность, умноженная на опыт, интеллигентность. Рекомендую.

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