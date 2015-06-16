Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин

Почувствуйте комфорт и удобство поездки в / из аэропорта в Афинах с помощью этой односторонней передачи на автобусе

4.5
53 отзыва
В группе
до 100 чел.
Почувствуйте комфорт и удобство поездки в / из аэропорта в Афинах с помощью этой односторонней передачи на автобусе.
Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин
Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин
Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин
Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин
Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин
Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин
Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин
Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин
Трансфер в аэропорт в аэропорту Афин
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в Афины, зная, что вас ждет пунктуальная и безопасная поездка в пункт назначения
  2. Откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь, пока вы путешествуете через Афины с комфортом
  3. Избегайте дорогих такси и хлопот общественного транспорта
  4. Прибытие в город из аэропорта менее чем за час
Устраните беспокойство от вашего отпуска, воспользовавшись этой односторонней передачей через автобус. Если вы только что приехали в Афины и вам нужна поездка в пункт назначения, или вы находитесь на пути домой и хотите совершить поездку без беспокойства в аэропорт, это трансферное обслуживание - самый простой и экономичный способ получить вас там, где вам нужно быть.
По прибытии в Афины просто пройдите в зал прибытия в аэропорту, где ваш англоговорящий водитель встретит вас и отведет в ваш отель. Если вы отправитесь из своего отеля обратно в аэропорт, вас встретит в холле отеля, прежде чем продолжить в аэропорт. Затем вы будете путешествовать комфортно в своем мини-тренере, своевременно прибывая в пункт назначения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Односторонняя передача
  • Английский-говорящий водитель
Что не входит
  • Чаевые (необязательно)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Каждому путешественнику предоставляется максимум один чемодан и один ручной клади
  • Для трансферов на прибытие трансфер-автобус работает от аэропорта каждые 2 часа в час ежедневно с 9:00 до 19:00
  • При выезде из аэропорта трансфер работает каждые 2 часа в час с 8:00 до 18:00
  • Это автобусное сообщение доступно только для отелей в центре Афин, доступных мини-фургоном, а не для побережья Афин или расположенных в Пиресе отелей
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
16 июня 2015
Our driver was awesome! He was there right on time even though our flight landed early! Was waiting with my name on a boArd right outside the arrivals gate and offered to help with our baggage right away! Super friendly and even pointed out main city attractions along the way to our hotel!
Would totally recommend!!!
T
12 апр 2012
I booked a round trip service from Athens airport and it worked out perfectly on both ways.
The car was new, comfortable and air conditioned. The driver did his most to welcome me to Athens by giving me a free city map and useful tips about the city. On my way back to the airport, he was punctual and kind. I definitely recommend this service.
M
29 мая 2017
Le chauffeur nous attendait dans notre hall
d'arrivée, et nous a conduits à l'appartement que nous avions réservé. Très sympathique, il nous a parlé de la ville et donné quelques conseils le long du trajet, et a même appellé la personne chargée de notre check in à l'arrivée pour reconfirmer l'adresse. Simple et tellement pratique quand on arrive dans une ville inconnue, à recommander sans hésitation!
Ещё 50 отзывов

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