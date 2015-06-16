Устраните беспокойство от вашего отпуска, воспользовавшись этой односторонней передачей через автобус. Если вы только что приехали в Афины и вам нужна поездка в пункт назначения, или вы находитесь на пути домой и хотите совершить поездку без беспокойства в аэропорт, это трансферное обслуживание - самый простой и экономичный способ получить вас там, где вам нужно быть.

По прибытии в Афины просто пройдите в зал прибытия в аэропорту, где ваш англоговорящий водитель встретит вас и отведет в ваш отель. Если вы отправитесь из своего отеля обратно в аэропорт, вас встретит в холле отеля, прежде чем продолжить в аэропорт. Затем вы будете путешествовать комфортно в своем мини-тренере, своевременно прибывая в пункт назначения.