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Вокруг Афин за пару часов

Николай
Николай – Гид из Афин
Приглашаю вас окунуться в историю 📖 древних Афин.

Мы побываем в Храме Посейдона, где Эгейское море 🌊 получило свое название, съездим на термальное озеро Вулиагмени и поднимемся на гору Ликавитос в центре города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €170 за экскурсию

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Вокруг Афин за пару часов
Вокруг Афин за пару часов

Что вы увидите

  • Гора Ликавитос
  • Храм Посейдона
  • Озеро Вулиагмени
Мы посетим волчью гору ( Ликавитос ) которая находится в самом цетре Афин, Парниса самая высокая гора в Афинах, на которую мы подымимся на машине так и на канатной дороге. Подороге остановимся перекусить в местной кухне 🥧 быстрого питания на колесах по Гречески. Потом мы поедим в самую южную точку Афин где находится храм Посейдона, именно с этой скалы сбросился в море 🌊 царь Эгей в честь которого назвали Эгейское море. Дальше мы возвращаемся обратно в Афины и по пути заежаем на озеро Вульагменис которое славится своим целебным свойствами.
Что входит
  • Трансфер
  • гид
  • перекус по-гречески ( сувлаки )
Что не входит
  • Вход в музеи, на територию храма и озера
Начало и место завершения
🚩 Мосхато станция метро или по договоренности
Вокруг Афин за пару часов
Вокруг Афин за пару часов
Вокруг Афин за пару часов
Вокруг Афин за пару часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Николай
Николай
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Николай проводит ещё 5 экскурсий

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