Мы посетим волчью гору ( Ликавитос ) которая находится в самом цетре Афин, Парниса самая высокая гора в Афинах, на которую мы подымимся на машине так и на канатной дороге. Подороге остановимся перекусить в местной кухне 🥧 быстрого питания на колесах по Гречески. Потом мы поедим в самую южную точку Афин где находится храм Посейдона, именно с этой скалы сбросился в море 🌊 царь Эгей в честь которого назвали Эгейское море. Дальше мы возвращаемся обратно в Афины и по пути заежаем на озеро Вульагменис которое славится своим целебным свойствами.