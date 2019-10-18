13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

В начале экскурсии вас ждет обзорный рассказ об истории происхождения города Батуми со дня первого письменного упоминания о нем в работе Аристотеля в IV в. до н. э.

Вы также получите ответы на вопросы, которые ставили перед собой пионеры-исследователи этих мест: “Когда с высоты гор смотришь в загадочную даль, сливающегося с далекими небесами морем, или бродишь среди покинутых развалин, невольно возникает вопрос, кто жил здесь прежде? Кто строил эти башни, кто защищался в этих крепостях, молился в храмах? Чьи ладьи бороздили безбрежную даль этого дивного моря, приставая к этим не всегда гостеприимным берегам? Кто с тревогой и надеждой следил отсюда за белыми крыльями парусов, кто любовался разнообразием и пышной красотой этих закатов? Кто радовался и страдал под этим небом? Так хочется поднять завесу далекого прошлого, унестись мысленно в глубь веков, представив в воображении картины былой жизни этой чудной страны…”

По пути нас будут ждать:

Сарпи. Грузино-турецкая граница. Виды на Турцию и мечеть.

Водопад и памятник А. Первозванному у дороги возле берега моря.

Крепость Гонио. Греко-римского периода. Средневековая таможня на территории крепости. Рассказ и осмотр крепости. Музей археологии на территории крепости. Римские термы (бани).

Смотровая площадка на месте слияния двух горных рек. В глубокой древности здесь был берег моря.

Живописный водопад в Махунцети.

Мост времен царицы Тамары. Золотой век грузинского царства. Местечко Махунцеты возле районного поселка Кеда.

Гидростанция на горной реке Аджарис-цкали. Трагедия строительства в 1934 г.

Кеда — высокогорное село районный центр горной Аджарии. Дожи Венеции из фамилии Дандало и деревня в Кедском районе.

Церковь Зваре на скале, стоящей на горной реке Аджарис-цкали.

Дегустация и производство вина. Прочувствовать и прикоснуться к таинству виноделия и мастерству хозяина виноградных плантаций. Мы увидим винные погреба и узнаем историю виноделия в Аджарии. Сам хозяин проведет дегустацию вина, угостит сыром собственного производства и кукурузными лепешками. Расскажет о производстве собственной продукции. Все здесь только натуральное. Кристальной чистоты чача. После дегустации можно купить понравившиеся вина, чачу, мед.

Обед «по-аджарски»: вы насладитесь вкусом блюд местной кухни. По желанию можно пригласить музыкантов и послушать фольклорную музыку на национальных инструментах.

Кроме того, вы увидите достопримечательности в их первоначальном виде на фотографиях XIX — XX вв.