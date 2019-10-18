13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария

Авторский автомобильный тур по красотам черноморского побережья и в ущелье Аджарисцкали

Заур
Задать вопрос
Заур – ваш гид
Места Батумского побережья были окутаны мифами и сказаниями, воспеты легендарным Гомером.

Здесь в полной гармонии переплелись величие Альп, утонченная красота Ривьеры и архитектурные памятники древней и средневековой истории этого края.

Всё это, а еще знакомство с культурой местного виноделия ждет вас в удивительном ущелье Аджарисцкали.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.54
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария

Программа

В начале экскурсии вас ждет обзорный рассказ об истории происхождения города Батуми со дня первого письменного упоминания о нем в работе Аристотеля в IV в. до н. э.

Вы также получите ответы на вопросы, которые ставили перед собой пионеры-исследователи этих мест: “Когда с высоты гор смотришь в загадочную даль, сливающегося с далекими небесами морем, или бродишь среди покинутых развалин, невольно возникает вопрос, кто жил здесь прежде? Кто строил эти башни, кто защищался в этих крепостях, молился в храмах? Чьи ладьи бороздили безбрежную даль этого дивного моря, приставая к этим не всегда гостеприимным берегам? Кто с тревогой и надеждой следил отсюда за белыми крыльями парусов, кто любовался разнообразием и пышной красотой этих закатов? Кто радовался и страдал под этим небом? Так хочется поднять завесу далекого прошлого, унестись мысленно в глубь веков, представив в воображении картины былой жизни этой чудной страны…”

По пути нас будут ждать:

  • Сарпи. Грузино-турецкая граница. Виды на Турцию и мечеть.
  • Водопад и памятник А. Первозванному у дороги возле берега моря.
  • Крепость Гонио. Греко-римского периода. Средневековая таможня на территории крепости. Рассказ и осмотр крепости. Музей археологии на территории крепости. Римские термы (бани).
  • Смотровая площадка на месте слияния двух горных рек. В глубокой древности здесь был берег моря.
  • Живописный водопад в Махунцети.
  • Мост времен царицы Тамары. Золотой век грузинского царства. Местечко Махунцеты возле районного поселка Кеда.
  • Гидростанция на горной реке Аджарис-цкали. Трагедия строительства в 1934 г.
  • Кеда — высокогорное село районный центр горной Аджарии. Дожи Венеции из фамилии Дандало и деревня в Кедском районе.
  • Церковь Зваре на скале, стоящей на горной реке Аджарис-цкали.
  • Дегустация и производство вина. Прочувствовать и прикоснуться к таинству виноделия и мастерству хозяина виноградных плантаций. Мы увидим винные погреба и узнаем историю виноделия в Аджарии. Сам хозяин проведет дегустацию вина, угостит сыром собственного производства и кукурузными лепешками. Расскажет о производстве собственной продукции. Все здесь только натуральное. Кристальной чистоты чача. После дегустации можно купить понравившиеся вина, чачу, мед.
  • Обед «по-аджарски»: вы насладитесь вкусом блюд местной кухни. По желанию можно пригласить музыкантов и послушать фольклорную музыку на национальных инструментах.

Кроме того, вы увидите достопримечательности в их первоначальном виде на фотографиях XIX — XX вв.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт с водителем включен в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются обед и входные билеты (в Крепость Гонио — 2 доллара с человека, студентам скидка)

Обратите внимание

  • По вашему желанию можно скорректировать маршрут: не посещать крепость и достопримечательности после церкви Зваре, а завершить маршрут обедом
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (доплата за каждого следующего человека 30€)

В завершение экскурсии вас ожидает приятный сюрприз.

Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария
Самый удивительный уголок Европы — горная Аджария

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Заур
Заур
Журналист, режиссер, сценарист, оператор. Занимаюсь изучением и популяризацией исторического прошлого г. Батуми, частично Турции и Кавказа. У меня есть документы и фото по этой тематике. В поисках сведений по истории Грузии посетил архивы разных стран мира. Автор книг о Батуми. Снял несколько документальных фильмов по истории Кавказа и моего города. Фильмы отмечены дипломами на кинофестивалях. Преподаю в университете. Готовлю гидов, читаю лекции по истории региона и Батуми.
Напишите мне

13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 октября 2019
Спасибо большое за этот прекрасный день! Экскурсия просто превзошла все наши ожидания!!!
12 сентября 2019
Гид Заур обладает энциклопедический знаниями об истории Батуми и окрестностей. Имеет широчайший кругозор и понимание хода исторических процессов. Собирает по всему миру первоисточники и доносит слушателям. Очень интересно!
31 августа 2019
Меня всегда привлекали авторские экскурсии и я и в этот раз не ошиблась. Заур показал и рассказал о красивейших уголках Аджарии, показал места , где не проложены еще тропы больших групп туристов. А вы знаете, большое количество людей , появившихся в местах, где не до конца историки и археологи обследовали историческое место, оставят обязательно свои след в виде мусора или вандализма. Цените то, что дожило до наших времён. Большая благодарность Зауру Маргиеву, исследователю, историку, просто человеку, который любит свой край. С благодарностью Одесса.
6 июня 2019
Экскурсия произвела незабываемое впечатление. Наш гид - Заур - великолепный рассказчик, знаток тех мест, которые мы посетили - памятник Андрею Первозванному по дороге в Сарпи, крепость Гонио, национальный парк Мачахела с великолепными водопадами, мостом царицы Тамары, все было удивительно красивым и интересным. Обед в аджарской деревушке с национальными плясками в завершение был просто потрясающим.
5 ноября 2018
За неделю отдыха в Грузии день с экскурсией по горной Аджарии один самых ярких и замечательных. Наш гид Заур показал нам очень красивые места. Кроме исторического материала, мы смогли получить ответы и на вопрос о жизни в Грузии сегодня. Ну и в завершении был обед в настоящей грузинской семье, стол ломился от разной вкуснятины. А ещё Музыка и танцы. Масса впечатлений. Отдельное спасибо водителю Иосифу за аккуратное вождение и замечательные тосты! Рекомендуем туристам, которые интересуются историей страны, в которую они приехали.
26 октября 2018
Заказывал экскурсию для родителей. Родителям экскурсия понравилась оценили на 4 из 5, узнали много интересного.
27 августа 2018
Прекрасное времяпрепроведение солнечным августовским днём с 9.00 до 18.00 в компании Заура и его друга Иосифа ,которое называлось экскурсией, принесло нашей семье очень много положительных эмоций и кучу интересных фотографий. За это время мы посетили много красивейших мест Аджарии под аккомпонемент рассказов об этих местах Заура. Кому-то может показаться скучной манера изложения в следствии излишней образованности Заура и увлечённости его историческими фактами и вообще всем,относящимся к этому краю, но это компенсировал простой и добрый юмор Иосифа. Апогеем поездки было замечательное застолье в настоящем горном селении , с очень вкусной национальной едой,с вином,с фотографированием в национальных костюмах, под сопровождение национальных же танцев. У нас за столом очень душевно посидели осетин,грузины и русские. За соседним немцы ,внимание , пели грузинские песни ! Вот это был удар по телевизионной и политической пропаганде! Но это уже другая история. P.S. В Грузию мы приехали на своем внедорожнике, и в принципе могли объехать окрестности самостоятельно, но решили потратиться и заказать эту экскурсию, и нисколько об этом решении не пожалели. Рекомендую всем !
12 августа 2018
30 июля мы побывали на экскурсии в горной Аджарии.Нашим гидом был Заур, человек очень увлеченный и глубоко знающий истоию края, настоящий энтузиаст своего дела. Мы получили ответы на все интересующие нас вопросы,касающиеся не только истории,но и современной жизни Аджарии.Мы насладились красотой этого края,прохладой рек,чистотой горного воздуха,а самое главное гостеприимством живущих там людей.В компании Заура и нашего водителя Иосифа время пролетело незаметно.Отдельное спасибо Зауру за его книгу "Батуми во времена Османской империи" с дарственной подписью,являющейся поистине кладезью информации об Аджарии и Батуми.С уважением,Андрей и Мария.
29 августа 2017
10 часов пролетели как один миг в прекрасной компании Заура и его друга Андрея.Посетила места интереснейшие и интереснейшие до которых обычных турист своим ходом явно не дойдет и не доедет.Рекомендую тем, кто желает таки получить фото на вершине скалы ))))))))))))
19 июня 2017
Добрый всем день , наш экскурсовод Заур , замечательный человек и большой профессионал! То что он знает про Аджарию и Грузию в целом практически все , нет ни каких сомнений ! Удивительная личность , очень рады ,что нам так повезло и мы познакомились именно с ним. Еще раз ооочень большое спасибо, мы обязательно вернемся!
Для тех кто планирует проехаться по Грузии , лучше гида не найти!
Ещё 3 отзыва

Обзорные экскурсии в Батуми

Все краски БатумиВсе краски БатумиВсе краски Батуми
38 за экскурсию
3.5 часа
83 отзыва
Истории многогранного города на прогулке по главным достопримечательностям
В Батуми путешественники рискуют растеряться в его красочном многообразии, что неудивительно — в судьбе города переплелись многие дороги и культуры. На моей прогулке вы познакомитесь с историей, изучите религиозную архитектуру, прогуляетесь по современному Парку Чудес и прочувствуете атмосферу сердца города на Батумском бульваре. Всю прогулку мои рассказы будут разбавлены сюжетами из жизни горожан и легендами — теми, что знают лишь батумцы.
Батуми глазами местных жителейБатуми глазами местных жителейБатуми глазами местных жителей
45 за экскурсию
2.5 часа
51 отзыв
Дружеская прогулка по парадным и скрытым уголкам города и погружение в его теплую атмосферу
Первое впечатление о Батуми сложить непросто: слишком тесно здесь переплелись блеск и простота, новое и старое, западное и восточное. На прогулке мы постараемся распутать этот клубок и рассмотреть настоящий Батуми — такой, каким его знают местные жители. Вы пройдете по роскошной улице Руставели и уютному турецкому кварталу, прикоснетесь к повседневной жизни молодых и почтенных батумцев, заглянете в старые дворики и отыщете лучшие хачапури по-аджарски. Оставим в стороне монотонные факты и даты — мы отправляемся туда, где живет душа Батуми!
Многоликий БатумиМноголикий БатумиМноголикий Батуми
50 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Познакомиться с историей, культурой и архитектурой курортной столицы Грузии
Приготовьтесь открыть самые интересные стороны Батуми и погрузиться в его судьбу и быт. Соборы и церкви, площадь в итальянском стиле, памятник грузинскому алфавиту, скульптура влюблённых «Али и Нино» и статуя Медеи — вы увидите знаковые места города, проникнетесь его историей и характером местных жителей. Декорации Батуми и мой рассказ, полный занимательных фактов и городских легенд, влюбят вас в Аджарию и её гостеприимную столицу.
Душа старого городаДуша старого городаДуша старого города
55 за экскурсию
3 часа
102 отзыва
Узнать тот Батуми, которого уже нет
В моей экскурсии — подлинная история Батуми, города, который я обожаю и боготворю. Вы пройдёте по местам, которые дадут вам представление о том, каким был город ещё несколько десятилетий назад. Вас ждёт повествование о судьбах замечательных людей, воспевших Батуми в своих произведениях, места киносъёмок любимых фильмов и самое неуловимое — рассказ об особенной душе города.

Выбирайте и другие экскурсии в Батуми

За городомГорная АджарияПарк МачахелаГастрономическиеМартвильский каньонВодопад МахунцетиСо скидкойПешкомМастер-классыВинные заводыПарк МтиралаНа автомобилеОбзорныеНа велосипедеПещерыВсеИндивидуальныеИстория и архитектураНеобычные маршрутыКутаисиПещера Прометея