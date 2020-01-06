Что вас ожидает

Неизведанный Гоа

Вы посетите нетуристические пляжи Северного Гоа: Керим с морской пещерой и девственный Райский пляж с необычным ландшафтом. Кроме того, увидите утопающий в джунглях заброшенный Красный форт, «шагающее» дерево баньян в поселке Морджим и древний форт Тираколь (ныне отель класса люкс) с потрясающими видами. А еще переправитесь на пароме в соседний штат Махараштра!

Гоа изнутри

Естественную красоту Индии дополнят мои рассказы о местной культуре, людях и быте. А также дружеские рекомендации: где вкусно и недорого пообедать, что купить на подарки и где найти лучшие аюрведические препараты. И конечно, я подскажу идеи для фотографий и необычные ракурсы!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит фотографироваться, ведет инстаграм и хочет заполучить потрясающие кадры из гоанского путешествия.