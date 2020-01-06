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  4. Инста-тур по Северному Гоа на джипе

Тайные места, нескучные рассказы, потрясающая природа и лучшие фотолокации

Алексей
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Алексей – ваш гид
Если вы хотите привезти из Гоа не только благовония и куркуму, но и шикарные кадры — это путешествие для вас! Я покажу живописные уголки, где нет толп туристов, расскажу интересные легенды и факты об Индии и помогу понять, в чем секрет особенного обаяния Гоа.
$85 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе

Что вас ожидает

Неизведанный Гоа
Вы посетите нетуристические пляжи Северного Гоа: Керим с морской пещерой и девственный Райский пляж с необычным ландшафтом. Кроме того, увидите утопающий в джунглях заброшенный Красный форт, «шагающее» дерево баньян в поселке Морджим и древний форт Тираколь (ныне отель класса люкс) с потрясающими видами. А еще переправитесь на пароме в соседний штат Махараштра!

Гоа изнутри
Естественную красоту Индии дополнят мои рассказы о местной культуре, людях и быте. А также дружеские рекомендации: где вкусно и недорого пообедать, что купить на подарки и где найти лучшие аюрведические препараты. И конечно, я подскажу идеи для фотографий и необычные ракурсы!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит фотографироваться, ведет инстаграм и хочет заполучить потрясающие кадры из гоанского путешествия.

Организационные детали

  • По желанию мы можем организовать профессиональную фотосессию. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Обед оплачивается дополнительно

Транспорт

  • Экскурсия проходит на джипе MAHINDRA для компаний от 3 до 5 человек по цене 85$ за человека
  • Для компаний от 1 до 2 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле SUZUKI (85$ за человека). Поездка на джипе также возможна, но с доплатой 50$ для того.
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе
Инста-тур по Северному Гоа на джипе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я влюблен в Индию уже давно: более пяти лет живу в этой замечательной стране и организовываю экскурсии. Мои авторские маршруты помогут вам раскрыть много нового, интересного, таинственного и захватывающего дух. А также понять, насколько Гоа интересен, экзотичен и прекрасен. В поездках со мной не будет скучно ни семьям с детьми, ни романтическим парам, ни более возрастной аудитории. Со многими гостями мы становимся настоящими друзьями!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 января 2020
Большое спасибо Алексею за прекрасный, насыщенный эмоциями и впечатлениями день!!! За один день мы увидели много красивых мест , сделали миллион фотографий , услышали много интересных фактов о штате Гоа и при этом нигде не встретились с толпами туристов )))) это тоже очень важно . Обязательно расскажу коллегам и друзьям . Ещё раз спасибо !

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