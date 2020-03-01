Елена проводит ещё 17 экскурсий

Что вас ожидает

Ловля на реке Нерул

На водной прогулке вы увидите пейзажи индийской реки, заглянете «за кулисы» мангровых зарослей и узнаете, кто в них обитает. Но главное — вооружитесь сетками-корзинками и начнёте охоту на крабов. Гид-сопровождающий покажет тонкости этого ремесла, и вы убедитесь, что ловля ракообразных — весьма азартное занятие.

Экзотический ужин

На лодке вам подадут освежающие напитки, пиво или ром. А после успешной охоты отправимся в кафе, где из вашего улова приготовят отменный ужин: аппетитных крабов подадут с закусками. Фотографии блюда с ярко-красными панцирями точно украсят альбом из путешествия по Гоа.