Этот тур проходит в западной части Иордании. Экскурсия ⛳ начинается в Мадабе, городе Мозаик. Вы посетите церковь ⛪ Святого Георгия, в которой находится знаменитая карта из мозаики с изображением Святой Земли, и узнаете об истории 📖 города Мадаба. Вы так же насладитесь прекрасным видом на долину реки Иордан с вершины горы ⛰️ Нево, откуда, по приданию, пророк Моисей увидел землю обетованную. После этого у Вас будет свободное время, чтобы понежиться на солнышке и искупаться в водах Мертвого моря 🌊 используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников

1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA

4-6 участников Hyundai H1

7-10 участников минибус Mercedes

12-18 участников минибус Toyota Coaster

20-30 участниов автобус Mercedes Elba