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Мадаба-гора Нево-Мертвое море

Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi – Гид из Иерусалима
Мадаба-гора Нево-Мертвое море
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $95 за экскурсию

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Мадаба-гора Нево-Мертвое море
Мадаба-гора Нево-Мертвое море

Что вы увидите

  • Церковь св. Георгия в Мадабе
  • гору Нево
  • Мертвое море
Этот тур проходит в западной части Иордании. Экскурсия ⛳ начинается в Мадабе, городе Мозаик. Вы посетите церковь ⛪ Святого Георгия, в которой находится знаменитая карта из мозаики с изображением Святой Земли, и узнаете об истории 📖 города Мадаба. Вы так же насладитесь прекрасным видом на долину реки Иордан с вершины горы ⛰️ Нево, откуда, по приданию, пророк Моисей увидел землю обетованную. После этого у Вас будет свободное время, чтобы понежиться на солнышке и искупаться в водах Мертвого моря 🌊 используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников
1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA
4-6 участников Hyundai H1
7-10 участников минибус Mercedes
12-18 участников минибус Toyota Coaster
20-30 участниов автобус Mercedes Elba
Что входит
  • транспорт
  • входные билеты
Что не входит
  • Услуги русскоязычного гида(115 долларов США в день)
  • личные расходы. трапезы
  • чаевые водителю и гиду
Начало
🚩 Забираем из отеля в Аммане или в Акабе
Место завершения
🏁 Привозим обратно в отель в Аммане или в Акабе
Мадаба-гора Нево-Мертвое море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi
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