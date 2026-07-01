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Индивидуальная
до 5 чел.
Из Бишкека - на водопад Белогорка
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к водопаду Белогорка. Вас ждёт лёгкий треккинг и знакомство с природой Кыргызстана. Отличный выбор для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«По ущелью нас с вами ждёт лёгкий треккинг к Белогорскому водопаду — одному из самых высоких в горной системе Тянь-Шань»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
Начало: По договоренности
«Особенностью ущелья является дивной красоты водопад, где струящаяся вода создает завораживающий зрелищный пейзаж»
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Водопад Белогорка и минеральные источники
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
«После душевного обеда, отправляемся в ущелье Белогорка, в котором и расположен одноименный водопад и река»
$345 за всё до 3 чел.
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