Найдено 3 экскурсии в категории « Чегемские водопады » в Бишкеке на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 6 часов Индивидуальная до 5 чел. Из Бишкека - на водопад Белогорка Отправляйтесь в незабываемое путешествие к водопаду Белогорка. Вас ждёт лёгкий треккинг и знакомство с природой Кыргызстана. Отличный выбор для всей семьи Начало: У вашего отеля «По ущелью нас с вами ждёт лёгкий треккинг к Белогорскому водопаду — одному из самых высоких в горной системе Тянь-Шань» €270 за всё до 5 чел. 12 часов Индивидуальная до 6 чел. Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана Начало: По договоренности «Особенностью ущелья является дивной красоты водопад, где струящаяся вода создает завораживающий зрелищный пейзаж» $200 за всё до 6 чел. 11 часов Индивидуальная до 3 чел. Водопад Белогорка и минеральные источники Начало: Ваш отель в г. Бишкек «После душевного обеда, отправляемся в ущелье Белогорка, в котором и расположен одноименный водопад и река» $345 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Бишкека

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