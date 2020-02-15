27 отзывов оставили туристы

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Рига проездом

Открыть главные красоты столицы на комфортной авто-экскурсии с трансфером из аэропорта и обратно

  • 🚗Услуги водителя
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать трансфер

72 за трансфер

У этого трансфера27 отзывов
4.89
Игорь
Задать вопросОбычно отвечает за 45 мин.
Игорь – Гид в Риге
Рига красива в любое время суток и в любое время года.

Не теряйте зря времени при пересадке в аэропорту или ожидая паром, а отправляйтесь на экскурсию ⛳, предназначенную специально для пассажиров стыковочных рейсов.

Я встречу вас на машине в аэропорту, проведу экскурсию по городу и отвезу обратно в аэропорт (это уже включено в стоимость).

Экскурсия ⛳ возможна и в ночное время.
Рига проездом
Рига проездом

Что вас ожидает

  • За два часа в Риге вы увидите город с разных сторон и узнаете его историю. Я помогу вам почувствовать особенную атмосферу, которую так любили кинематографисты. Ведь только у нас можно увидеть рядом два дома, один из которых находится в Берне, а второй — в Лондоне.
  • Вы подниметесь на башню церкви Святого Петра, пройдетесь по узким изогнутым улочкам, полюбуетесь на Трех Братьев — три средневековых дома — и прикоснетесь к старым крепостным стенам, еще сохранившимся у казарм Екаба.
  • Вы сфотографируетесь на самой узкой улице в Старом городе и в Шведских воротах, прорубленных, по преданию, в XVII веке богатым купцом, который не хотел платить непомерно высокие пошлины за ввоз товара в город.
  • Мы выпьем кофе в одной из старинных аптек, и я покажу вам подвал, в котором, по легенде, и был изобретен рецепт черного рижского бальзама.
  • Если позволяют время и погода, можно съездить в Юрмалу (за дополнительную плату).

Организационные детали

  • Парковки непосредственно в Старом городе не входят в стоимость
  • Стоимость экскурсии в ночное время выше на 20%
Рига проездом
Рига проездом
Рига проездом
Рига проездом
Рига проездом
Рига проездом
Рига проездом
Рига проездом

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
Игорь
Игорь
Мне 52 года. Люблю путешествовать, общаться с людьми , открывать для себя новые страны и города. Надеюсь помогу в этом и Вам.
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27 отзывов оставили туристы

15 февраля 2020
Спасибо, Игорь. Проездом были в Риге. Получили насколько могли видение про город. Удобно забрал в аэропорту и доставил назад. Глубоко способен рассуждать о ситуации и политике. Спасибо.
Светлана
7 января 2020
Спасибо, что есть такая возможность: посетить Ригу проездом! За несколько часов грамотно выстроенной экскурсии удалось быстро и с интересом познакомиться с историей Латвией и Риги. Игорь - отличный рассказчик.
7 января 2020
Хороший способ узнать Ригу за короткое время. Экскурсия очень интересная. Рига - волшебный город) У нас было много времени, гид учёл все пожелания, встретил и отвёз в аэропорт, когда нам было нужно.
28 октября 2019
Очень интересно! Много деталей, известных лишь старожилам. Рассказчик - приятный, интеллигентный русский рижанин. Очень рекомендую!
16 октября 2019
Интересная экскурсия! Игорь замечательный гид, очень увлекательно рассказывает. Удобно, когда между двумя рейсами на самолет, можно успеть познакомиться еще с одним городом. Помимо запланированной прогулки по улицам Риги, Игорь посоветовал нам, где можно вкусно поужинать. По завершению дня он доставил нас сытых и довольных обратно в аэропорт. Рекомендую!!
6 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия, которую провел Игорь. Он нам показал немного сказочную и романтичную Ригу, окутанную утренним туманом. Места, которые мы точно бы не успели найти самостоятельно, учитывая, что стыковка между рейсами была 6 часов. Большое спасибо Вам, Игорь! Побольше хороших клиентов!
2 сентября 2019
Отличная экскурсия, много знающий и интересно рассказывающий экскурсовод Игорь. Большущее спасибо!!!
Эльмира
19 августа 2019
Спасибо большое Игорю)интересный рассказчик, очень пунктуальный и милый человек
10 августа 2019
Очень интересный маршрут по Старому городу, гида слушала с открытым ртом, хороший рассказчик, профессионал. Рекомендую.
2 июня 2019
Очень интересная познавательная экскурсия ! Приятный, приветливым, знающий гид. Красивый старинный город! Рекомендую, особенно тем, кто впервые в Риге! Игорь Вам успехов и удачи!
Ещё 17 отзывов

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