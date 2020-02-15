27 отзывов оставили туристы

Игорь – Гид в Риге

Рига красива в любое время суток и в любое время года.



Не теряйте зря времени при пересадке в аэропорту или ожидая паром, а отправляйтесь на экскурсию ⛳, предназначенную специально для пассажиров стыковочных рейсов.



Я встречу вас на машине в аэропорту, проведу экскурсию по городу и отвезу обратно в аэропорт (это уже включено в стоимость).



Экскурсия ⛳ возможна и в ночное время.