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Групповая
до 15 чел.
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года, у памятника Ленину
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
900 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: На Площади 1905 г у памятника Ленину
Завтра в 15:00
20 авг в 10:00
от 5760 ₽
7200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Екатеринбурга - по Большой Уральской тропе
Путешествие по Уралу: от мегалитов до древних цивилизаций. Уникальный треккинг для любителей природы и истории, не требующий специальной подготовки
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Погулять по заповедному лесу, услышать местные легенды и впечатлиться скалами, пещерами и реками
Начало: В поселке Бажуково
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
от 7100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса Урала: Соколиный камень и Каменные палатки
Погрузитесь в атмосферу уральских чудес: от скальных останцев до живописных рек. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: Недалеко от станции метро Геологическая
26 авг в 08:30
27 авг в 08:30
от 14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии
Насладиться уединением с природой, подышать свежим воздухом и перезагрузиться в уральском лесу
Начало: По договорённости
23 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Ботанический сад Петра Великого»
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