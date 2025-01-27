Мобильный квест «Кронштадтские батареи на страже Отечества»

Отправляйтесь в захватывающее приключение по историческим батареям Кронштадта. Решайте задачи, открывайте тайны и наслаждайтесь процессом
Отечество нуждается в защите, и вы станете частью этой миссии! В рамках квеста посетите мортирные батареи, чтобы оценить их боеготовность. Каждое задание открывает новые факты о строительстве и использовании укреплений.
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Этот квест не только развивает логику и внимание, но и погружает в историю Кронштадта.

Приложение для прохождения доступно на смартфоне, а задания можно выполнять в удобном темпе, наслаждаясь прогулкой по историческим местам

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  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🧠 Развитие логики
  • 🏰 Исторические места
Мобильный квест «Кронштадтские батареи на страже Отечества»
Мобильный квест «Кронштадтские батареи на страже Отечества»
Мобильный квест «Кронштадтские батареи на страже Отечества»
Ближайшие даты:
26
янв27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Мортирная батарея № 1
  • Мортирная батарея № 2
  • Батарея «Демидов»

Описание квеста

На рубеже 19-20 века подходы к Кронштадту охраняли форты и батареи. Многие из них пришли в негодность, но некоторые ещё подлежат восстановлению. Их боевую готовность вам и предстоит проинспектировать!

В ходе квеста вы посетите:

  • мортирную батарею № 1
  • мортирную батарею № 2
  • батарею «Демидов»

Организационные детали

  • Квест подходит взрослым и детям от 12 лет
  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мортирной батареи № 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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