читать дальше Этот квест не только развивает логику и внимание, но и погружает в историю Кронштадта.



Приложение для прохождения доступно на смартфоне, а задания можно выполнять в удобном темпе, наслаждаясь прогулкой по историческим местам

Отечество нуждается в защите, и вы станете частью этой миссии! В рамках квеста посетите мортирные батареи, чтобы оценить их боеготовность. Каждое задание открывает новые факты о строительстве и использовании укреплений.