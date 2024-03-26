Большое путешествие по Дагестану
Маршрут: Сулакский каньон — катание на катере — Форелевое хозяйство — Хунзах — водопады Тобот и Итлятляр — Гамсутль — Гуниб — Хучни — Дербент — крепость Нарын-Кала.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал, г. Махачкала;
- отель Кэпитал.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере (доп. плата) по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточкаСулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплекс пещера «Нохъо» (доп. плата),где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Размещение в гостевом доме.
Хунзахский район
Завтрак в гостевом доме.
Освобождение номеров.
Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана.
По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.
Хунзахский район — место рождения Хаджи-Мурата — героя повести Л. Н. Толстого.
Памятник им обоим установлен в живописном месте под названием Матлас.
Здесь с высоты 1700 м открывается дивный вид на долину, испещренную небольшими горными аулами, рядом с которыми мирно пасутся барашки.
Вдохновившись видами, вы отправитесь на обед, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане.
Это родина великих воинов и поэтов.
Цолотлинский каньон, расположенный у подножия крепости 19 века, впечатляет своим размахом.
Вы прогуляетесь по самому краю, под шум срывающихся на дно каньона рек Тобот и Итлятляр.
Размещение в гостевом доме.
Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий), село Гуниб
Завтрак.
Освобождение номеров.
Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы движемся в самый южный город России.
Размещение в гостинице в г. Дербент.
Лунь, Хучни
Завтрак в отеле.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее вам предстоит недолгий переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но очень живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого вы заглянете на обед в этно-комплекс.
Здесь вы сможете попробовать себя в приготовлении традиционного чуду и ковроткачестве.
Возвращение в гостиницу.
Дербент, Цитадель Нарын-Кала
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Рекомендуемое время вылета — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание 2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|Период действия цены
|При двух-трехместном размещении
|40 000
01.04.2024-26.07.2024
16.09.2024-25.10.2024
|При одноместном размещении
|52 000
|Детям до 12 лет
|36 000
|При двух-трехместном размещении
|46 000
|29.07.2024-13.09.2024
|При одноместном размещении
|58 000
|Детям до 12 лет
|41 400
|При двух-трехместном размещении
|36 000
26.02.2024-29.03.2024
28.10.2024-22.11.2024
|При одноместном размещении
|48 000
|Детям до 12 лет
|32 400
- Доп. ночь в отеле при двухместном размещении — 6 000 руб.;
- Доп. ночь в отеле при одноместном размещении — 5 500 руб.;
- Доп. ночь в отеле при трехместном размещении — 7 000 руб.;
Проживание:
- В горах: гостевые дома Хадиджа, Гоцатль Малый.
- В Дербенте: отель Волна или аналогичные.
Варианты проживания
Гостевой дом Хадиджа
Гостевой дом Хадиджа находится в центре горного Дагестана.
Условия проживания:
Для размещения гостей представлены уютные, чистые номера. В номерах имеется все необходимое для комфортного отдыха. Есть бесплатный интернет Wi-Fi. По желанию гостей готовятся ужины и завтраки за дополнительную плату. Во дворе имеется беседка. Вечером идеально устроить чаепитие с друзьями и наслаждаться ароматным, травяным чаем из самовара. При желании можно загнать машину во двор.
«Волна» г. Дербент
Отель «Волна» расположен в городе Дербент.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф.
Все номера отеля «Волна» оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Расстояние до города Набрань составляет 47 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание, указанное в программе (2 ночи в горах, 2 ночи в Дербенте)
- Питание, указанное в программе тура (НВ), завтраки при отелях и обеды по программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед4 день - завтрак, обед5 день - завтрак, обед
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, обед
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Сувениры и другие личные покупки
- Прыжок с тарзанки - от 300 руб
- Катание на катере - от 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.