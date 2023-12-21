Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
А ещё посмотрим на уникальный подземный водопад и обязательно постоим на «Языке Тролля», на котором захватывает дух от красоты и высоты.
мая
мая
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мая
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Местные просят уважать их традиции и соблюдать несложный дресс-код:
шорты/юбка до колена; несколько футболок (плечи должны быть прикрыты);
джинсы/длинные брюки; джинсовка/ветровка/кожанка; толстовка (если боитесь замёрзнуть в горах).
Проживание. В комфортных условиях в аутентичных гостевых домах в горах. Размещение 2- и 3-местное.
Питание. Включено 3-разовое питание. В Дагестане много местных блюд, которые интересно попробовать: чуду — тонкие лепешки с разными начинками (сыр, зелень, мясо, тыква и др.); хинкал (куски теста, варёные в мясном бульоне. Подаются вместе с мясом и бульоном); курзе (аналог пельменей и вареников); шашлык из баранины; Абрикосовая каша + урбеч; чай с пах-пахом (особый способ заваривания и наливания чая).
Программа тура по дням
Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан Сарыкум
Встречаемся и сразу отправляемся в пустыню! Побегаем по тёплому и мягкому песку бархана Сарыкум и полюбуемся игрой солнечных лучей на песчаном ковре.
После обеда на форелевом хозяйстве едем к самой большой во всех смыслах знаменитости Дагестана — Сулакскому каньону, который даже глубже Большого каньона в США. Здесь в небе парят орлы, и дух захватывает от высоты и красоты. А чтобы получить ещё больше ярких эмоций, покачаемся на качелях над обрывом.
Следующая локация — Чиркейская ГЭС: прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере. Брызги в лицо и ветер в волосах — ловите моменты счастья! Вечером разместимся в гостевом домике в горах и поужинаем.
Ирганайское водохранилище, Гумсутль и Салтинский водопад
Позавтракав с видом на горы, едем к изумрудному Ирганайскому водохранилищу, которое из-за фантастических чёрных скал сравнивают с норвежскими фьордами. Следующая остановка — аул-призрак Гамсутль, где ещё 8 лет назад кипела жизнь, а теперь заброшенный каменный город манит своей таинственностью и завораживающими пейзажами. Прогуляемся в этом атмосферном месте и вернёмся в цивилизацию на обед. А затем посмотрим на подземный Салтинский водопад.
Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»
Сегодня продолжим исследовать горные достопримечательности Дагестана. Вы побываете в Карадахской теснине, уникальном памятнике природы. Каменные стены узкого каньона напоминают ворота в затерянный мир. В завершении дня посетим аул Гоор и постоим на впечатляющем скальном выступе над высоким обрывом — местном «Языке Тролля». Сделаем вау-кадры и устроим пикник.
Затем — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение профессиональным местным гидом-водителем
- Прогулка на катере
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Махачкалы и обратно (из Москвы и обратно ~ 12 000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Водитель ответственный. Интересно рассказывал
Во всем помогал.
И, честно говоря, была бы там Александра или нет- ничего особенно не поменялось бы.
То есть на вопросы о месте, она не могла ничего ответить
А про вопросы по маршруту- отсылала на водителя и скидывала ответственность.
В общем, в Дагестан я еще приеду.
Но с другим организатором тура