Встречаемся и сразу отправляемся в пустыню! Побегаем по тёплому и мягкому песку бархана Сарыкум и полюбуемся игрой солнечных лучей на песчаном ковре.

После обеда на форелевом хозяйстве едем к самой большой во всех смыслах знаменитости Дагестана — Сулакскому каньону, который даже глубже Большого каньона в США. Здесь в небе парят орлы, и дух захватывает от высоты и красоты. А чтобы получить ещё больше ярких эмоций, покачаемся на качелях над обрывом.

Следующая локация — Чиркейская ГЭС: прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере. Брызги в лицо и ветер в волосах — ловите моменты счастья! Вечером разместимся в гостевом домике в горах и поужинаем.