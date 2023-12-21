Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Авторский тур в Махачкале

Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»

4
1 отзыв
Когда думаешь о Дагестане, сразу представляешь Сулакский каньон и бархан Сарыкум, заброшенный Гамсутль и бирюзово-изумрудные реки и озёра. Именно это вы и увидите в нашем 3-дневном путешествии. Мы прокатимся на катере и побегаем по дюнам. Полюбуемся отражением необычных тёмных гор в Ирганайском водохранилище. Побродим по пустующим улочкам аула-призрака и проникнемся его таинственной атмосферой.

А ещё посмотрим на уникальный подземный водопад и обязательно постоим на «Языке Тролля», на котором захватывает дух от красоты и высоты.
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Ближайшие даты:
6
мая
9
мая
17
мая
24
мая
8
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.
Местные просят уважать их традиции и соблюдать несложный дресс-код:
шорты/юбка до колена; несколько футболок (плечи должны быть прикрыты);
джинсы/длинные брюки; джинсовка/ветровка/кожанка; толстовка (если боитесь замёрзнуть в горах).

Проживание. В комфортных условиях в аутентичных гостевых домах в горах. Размещение 2- и 3-местное.

Питание. Включено 3-разовое питание. В Дагестане много местных блюд, которые интересно попробовать: чуду — тонкие лепешки с разными начинками (сыр, зелень, мясо, тыква и др.); хинкал (куски теста, варёные в мясном бульоне. Подаются вместе с мясом и бульоном); курзе (аналог пельменей и вареников); шашлык из баранины; Абрикосовая каша + урбеч; чай с пах-пахом (особый способ заваривания и наливания чая).

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан Сарыкум

Встречаемся и сразу отправляемся в пустыню! Побегаем по тёплому и мягкому песку бархана Сарыкум и полюбуемся игрой солнечных лучей на песчаном ковре.

После обеда на форелевом хозяйстве едем к самой большой во всех смыслах знаменитости Дагестана — Сулакскому каньону, который даже глубже Большого каньона в США. Здесь в небе парят орлы, и дух захватывает от высоты и красоты. А чтобы получить ещё больше ярких эмоций, покачаемся на качелях над обрывом.

Следующая локация — Чиркейская ГЭС: прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере. Брызги в лицо и ветер в волосах — ловите моменты счастья! Вечером разместимся в гостевом домике в горах и поужинаем.

Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан СарыкумСулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, бархан Сарыкум
2 день

Ирганайское водохранилище, Гумсутль и Салтинский водопад

Позавтракав с видом на горы, едем к изумрудному Ирганайскому водохранилищу, которое из-за фантастических чёрных скал сравнивают с норвежскими фьордами. Следующая остановка — аул-призрак Гамсутль, где ещё 8 лет назад кипела жизнь, а теперь заброшенный каменный город манит своей таинственностью и завораживающими пейзажами. Прогуляемся в этом атмосферном месте и вернёмся в цивилизацию на обед. А затем посмотрим на подземный Салтинский водопад.

Ирганайское водохранилище, Гумсутль и Салтинский водопадИрганайское водохранилище, Гумсутль и Салтинский водопадИрганайское водохранилище, Гумсутль и Салтинский водопадИрганайское водохранилище, Гумсутль и Салтинский водопад
3 день

Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»

Сегодня продолжим исследовать горные достопримечательности Дагестана. Вы побываете в Карадахской теснине, уникальном памятнике природы. Каменные стены узкого каньона напоминают ворота в затерянный мир. В завершении дня посетим аул Гоор и постоим на впечатляющем скальном выступе над высоким обрывом — местном «Языке Тролля». Сделаем вау-кадры и устроим пикник.

Затем — трансфер в аэропорт.

Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»Карадахская теснина, Гоор, «Язык Тролля»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение профессиональным местным гидом-водителем
  • Прогулка на катере
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно (из Москвы и обратно ~ 12 000 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
Завершение: Махачкала, аэропорт, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
В
21 дек 2023
Если вкратце то сам тур отличный.
Водитель ответственный. Интересно рассказывал
Во всем помогал.
И, честно говоря, была бы там Александра или нет- ничего особенно не поменялось бы.
То есть на вопросы о месте, она не могла ничего ответить
А про вопросы по маршруту- отсылала на водителя и скидывала ответственность.

В общем, в Дагестан я еще приеду.
Но с другим организатором тура

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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