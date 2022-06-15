Вы посетите Чиркейское водохранилище — крупнейший водоём Северного Кавказа! — и Сулакский каньон — по величию с ним может сравниться разве что Гранд-Каньон в Америке.
На берегу Каспийского моря вы не только исследуете самые важные объекты этой области, но увидите образцы традиционного декоративно-прикладного искусства, а также продегустируете блюда национальной кухни, что позволит составить исчерпывающее впечатление о быте, истории и культуре старейшего города России.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки
Прибытие утренними рейсами в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы.
12:30 Групповой трансфер в Дербент.
По пути у города Избербаш вам откроется вид на гору Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.
Остановка на обед (не включён в стоимость тура).
Заезд в село Маджалис, возникшее в 1581 году.
Посещение Музея Кайтагской вышивки.
Данный вид искусства — настоящее национальное достояние республики — древнее, практически утраченное.
В кайтагской вышивке используется 16 различных швов.
Работа местных мастериц настолько трудоемкая, что на создание одного полотна уходит от трех месяцев до полугода.
Прибытие в Дербент к вечеру. Прогулка по набережной Каспийского моря.
Размещение в гостинице 3* / 4*.
Ужин (самостоятельно).
Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту.
Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
Обед (не включён в стоимость тура).
Посещение этно-дома «Кубачи» (в нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), музея ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.
Поездка к всеми известному экраноплану «Лунь» — новой достопримечательности в пригороде Дербента.
Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление.
Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
Чудеса Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Ранний выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.
Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также обладает большей глубиной.
Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.
Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).
По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум — один из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.
Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.
Происхождения бархана до сих остаётся для учёных тайной.
Групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим после 20:00.
Возможно продление тура на побережье Каспийского моря в г. Избербаш
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Стоимость на человека в двухместном номере
|37 500
|Стоимость на человека на доп. месте. (в номере «полулюкс», доп. место – диван)
|33 200
|Доплата за одноместное размещение
|7 200
Возможно изменение гостиницы на равноценную.
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Европа»
Гостиничный комплекс «Европа» располагается в Дербенте, в шаговой доступности от Каспийского моря.
Постояльцы могут расположиться в комфортабельных номерах. В каждом предусмотрена необходимая мебель и техника.
Для Вашего удобства, на территории комплекса работает ресторан, где организовано питание по системе "шведский стол".
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 99,6 км, а до железнодорожного вокзала 122 км езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в гостинице 4
- Транспортные услуги, включая групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал - Махачкала - отель в г. Дербент - аэропорт / ж/д вокзал»
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи по программе
- Питание по программе (завтраки в отеле, обед в день 3)
- Вода 0,5 л/чел. /день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Доплата за одноместное размещение
- Питание, не включенное в программу (обеды и ужины)
- Поднос багажа
- Сувениры
- Дополнительные услуги в отеле
- Билет в зоопарк (ориентировочная стоимость: от 150 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.
Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.
Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Тайны древнего Дербента». Рекомендованные рейсы — авиакомпании Победа с прилетом в 12:00. Групповой трансфер в 12:30.
Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 11:30. Контакты по встрече сообщим накануне заезда.
Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Махачкалы — отель Дербента» — от 5 000 рублей за машину.
Проводы: В день выезда — групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 20:00 по местному времени.