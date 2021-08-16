1 день

Минеральные Воды - Пятигорск

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды – любой рейс с 9:00 до 19:00.

Вы знаете, что такое 3-К?

Это «обрусевшая немка», знаменитая зенитная пушка, а ваш экстремальный джип тур на Кавказе – настоящие выстрелы зенитки!

3-К – это Кабардино-Балкария / КБР, Кавказские Минеральные Воды / КМВ и Карачаево-Черкесия / КЧР.

Три супер-тура в одном – отличный выбор для путешествия на Северном Кавказе!

Из Минеральных Вод вы отправитесь в главный город Кавказских Минеральных Вод – Пятигорск.

Вечером по желанию вы можете пройтись по известнейшему всероссийскому курорту – парк Цветник, грот Дианы, гора и скульптура Орел, Эолова Арфа и прочие чудеса.

Можно даже подняться на гору Машук и насладиться видом всех вершин пятигорья и сияющих городских огней!