Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды – любой рейс с 9:00 до 19:00.
Вы знаете, что такое 3-К?
Это «обрусевшая немка», знаменитая зенитная пушка, а ваш экстремальный джип тур на Кавказе – настоящие выстрелы зенитки!
3-К – это Кабардино-Балкария / КБР, Кавказские Минеральные Воды / КМВ и Карачаево-Черкесия / КЧР.
Три супер-тура в одном – отличный выбор для путешествия на Северном Кавказе!
Из Минеральных Вод вы отправитесь в главный город Кавказских Минеральных Вод – Пятигорск.
Вечером по желанию вы можете пройтись по известнейшему всероссийскому курорту – парк Цветник, грот Дианы, гора и скульптура Орел, Эолова Арфа и прочие чудеса.
Можно даже подняться на гору Машук и насладиться видом всех вершин пятигорья и сияющих городских огней!
Кабардино-Балкария, как Скатерть-Самобранка, мечет на стол все самое-самое!
Огромное Чегемское ущелье, роскошные водопады, полеты на парапланах с площадки Чегемского парадрома — восторгам нет предела!
Но активный джип тур на Кавказе не стоит ни секунды — и вы мчитесь в старинное балкарское селение Эль-Тюбю с городом мертвых, горной «греческой» лестницей, сторожевой башней XVII в.
Природные панорамы здесь такие, что вашу «башню» снесет в один миг!
В Баксанское ущелье вы проникаете через перевал Актопрак с его невообразимой скально-пещерной архитектурой.
В конце дня путешествия на Кавказе – Эльбрус, Поляна Азау.
Магнетизм Эльбруса, величайшей вершины, непреодолим!
Сопротивление бесполезно!
Поднимайтесь по канатке на станцию «Мир», с головокружительной высоты любуйтесь двумя головами вулкана, «марсианскими» пейзажами горных хребтов, снегов, ледников, водопадов!
Сердце уже выпрыгивает из груди? И опять экстремальный джиппинг не тормозит!
Ослепительные изумрудные Былымские рукотворные озера, действительно царственный водопад Царская корона.
Помните затерянный мир «Земли Санникова»?
Именно здесь, на великолепных карстовых озерах Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, снимались сцены фильма, здесь на обрывистых берегах колдовали шаманы.
Изумрудные глаза озер – кажется, романтичнее и придумать нельзя!
Фантастика каменных завихрений плато Бермамыт!
Очарование заката, костер и ужин, легенды и предания – желать большего невозможно!
Фантасмагория – вот что такое рассветы на Бермамыте!
Пробуждающийся Эльбрус в пене розовых облаков приветствует вас!
Путешествие на Кавказе продолжается джиппингом в мистическое урочище Джилы-Суу с нарзанными источниками и ваннами.
Искупавшись в них, вы подзарядитесь как батарейки и аккумуляторы!
И это очень кстати – вам предстоит горный треккинг к скальному водопаду Султан.
Вечером вас ждет жемчужина Кавказских Минеральных Вод – курорт Кисловодск.
Сегодня попробуйте разгадать тайны Худесского лабиринта в Карачаево-Черкесии.
Огромные каменные грибы, коридоры, проходы – без нити Ариадны можно заблудиться!
А в темных каменных лабиринтах неопытный турист может и заплутать.
Путешественники уверяют, что своим загадочным и немного мистическим видом Худесский лабиринт чем-то напоминает британский Стоунхендж.
Лабиринт представляет собой цепочку изрезанных трещинами скал.
Некоторые из них достигают до 6 метров в высоту.
Прогуливаться можно как внизу, по тоннелям лабиринта, так и сверху, не забывая перепрыгивать через препятствия.
После всех приключений возвращаемся в гостиницу.
Сегодня вы будете приворожены рассветом на Хурла-Кель.
Но не бойтесь этой магии – она светлая, как купол неба, будто опрокинувшийся в зеркальную гладь!
Вы успеете искупаться и даже покататься на лодке по тихой покойной воде.
Маршрут джип тура по Карачаево-Черкесии ведет в Сердце гор – курорт Домбай, а по пути – к древнему византийскому аланскому храму Георгия Победоносца на горе Шоана.
Вы убедитесь, что Северный Кавказ – это тысячи невообразимых мест и бесконечность возможностей для активного отдыха.
Но впереди – финальные приключения!
Из Домбая «пушечный» джиппинг несет вас, как на крыльях, к Мухинским озерам на высотах около 3000 м над уровнем моря.
Каждое озеро уникально и по-особенному привлекательно, и вы забудете о времени – ведь фотосессии закончить попросту невозможно!
Описывать красоты озер, их скальное ожерелье, переменчивость красок вод от ясной синевы при солнце до полной черноты при облачной погоде – дело неблагодарное.
Вы своими глазами должны увидеть великолепие Кавказа, погрузившись в мир края озер.
Вдобавок – Кавказская кухня на природе!
Праздник живота!
Активный экстремальный джип тур на Северном Кавказе заканчивается в Домбае, и утром вы успеете отдать должное местным рынкам.
Изделия из шерсти карачаевских овец, интересные национальные вещи, целебные сборы – воистину, «полна коробушка» национального карачаевского рынка!
Ваш джип тур и приключения на Северном Кавказе исчерпали лимит времени, но это не значит, что мы прощаемся навсегда!
Тур предусматривает размещение в гостиницах в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами и в палатках (1 ночь). Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб. за весь период тура.
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
Проживание в 2-х местных палатках.
Отель, где хорошо отдыхать перед долгими прогулками. Отель «Отель Шахерезада» находится в Терсколе. Этот отель располагается в 3 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Гондольная канатная дорога Рома-1, Маятниковая канатная дорога Эльбрус-1 и Маятниковая канатная дорога Эльбрус-2.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В путешествие по Северному Кавказу необходимо взять с собой:
Цена указана на одного туриста, при условии что в туре 3 человека!
Если вас больше или меньше – цены будут пересчитаны.
Для группы от 6 человек – заезд в любой день недели.
Есть возможность изменения числа дней в туре. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру. Порядок проведения экскурсий может быть изменен на усмотрение гида
В туре предусмотрены:
Тур подходит для туристов среднего уровня физической подготовки.
Для участия в туре допускаются дети с 12 лет, но только в сопровождении родителей, которые несут за них полную ответственность.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Пятигорск.
Место и время завершения тура: пос. Домбай, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды в 12:00 (ориентировочное время прибытия 16:00) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00).
Джипы (до 4 человек).
Для вашего путешествия мы предоставим машины повышенной проходимости, и в то же время высокой комфортности!
Все машины оборудованы кондиционерами и содержатся в отличном техническом состоянии.
Марки машин Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer.