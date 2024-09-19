А Анастасия

Обслуживание на уровне, очень доброжелательный персонал, вкусная еда, атмосфера прекрасная, были внизу на первом этаже, столики у носа теплохода, свой выход на улицу где можно посидеть. Три часа пролетели незаметно! Всем довольны!