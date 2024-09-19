Причал «Национальный центр «Россия» – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Причал «Национальный центр «Россия»» в Москве, цены от 1350 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
На теплоходе
3 часа
643 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
Начало: Причал "Национальный центр"Россия "
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
1460 ₽ за человека
Речная прогулка «Любимая столица» на теплоходе Соболь с питанием и без
На теплоходе
1 час 25 минут 48 секунд
29 отзывов
Водная прогулка
Речная прогулка «Любимая столица» на теплоходе Соболь с питанием и без
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
23 мая в 12:15
1350 ₽ за человека
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
На теплоходе
3 часа
124 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» по центру Москвы
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3490 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал «Национальный центр «Россия»»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Причал «Национальный центр «Россия»" можно забронировать 3 экскурсии от 1350 до 3490. Туристы уже оставили гидам 796 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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