Водная прогулка
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
Начало: Причал "Национальный центр"Россия "
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
1460 ₽ за человека
Водная прогулка
Речная прогулка «Любимая столица» на теплоходе Соболь с питанием и без
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
23 мая в 12:15
1350 ₽ за человека
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 11:40, 14:45, 17:50, 20:55
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3490 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 сентября 2024Обслуживание на уровне, очень доброжелательный персонал, вкусная еда, атмосфера прекрасная, были внизу на первом этаже, столики у носа теплохода, свой выход на улицу где можно посидеть. Три часа пролетели незаметно! Всем довольны!
- ИИрина15 сентября 2024Всё было прекрасно и прогулка и интерьер и кухня. Всему экипажу огромное спасибо и оставаться такими же позитивными всегда!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал «Национальный центр «Россия»»
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