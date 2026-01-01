Мои заказы

Прогулки на речных электро-трамвайчиках – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Прогулки на речных электро-трамвайчиках» в Москве, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
К небоскрёбам Москвы-Сити по зимней реке + кофе на уровне облаков
Обзорные водные прогулки
2 часа
50 отзывов
Водная прогулка
К небоскрёбам Москвы-Сити по зимней реке + кофе на уровне облаков
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киев...
Расписание: См. расписание
1100 ₽ за человека
«Берега силы: святыни и заводы у воды» - водно-пешеходная экскурсия
Обзорные водные прогулки
Зимой на теплоходе
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
«Берега силы: святыни и заводы у воды» - водно-пешеходная экскурсия
Начало: Причал «Новоспасский», Краснохолмская набережная
2000 ₽ за человека
Знакомство с Москва-Сити: водная прогулка с экскурсией
Обзорные водные прогулки
Зимой на теплоходе
2 часа
Водная прогулка
Знакомство с Москва-Сити: водная прогулка с экскурсией
Начало: Причал «Киевский», пристань Дорогомиловского район
10 000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Прогулки на речных электро-трамвайчиках»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. К небоскрёбам Москвы-Сити по зимней реке + кофе на уровне облаков;
  2. «Берега силы: святыни и заводы у воды» - водно-пешеходная экскурсия;
  3. Знакомство с Москва-Сити: водная прогулка с экскурсией.
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Самое главное;
  4. Красная площадь;
  5. Кремль;
  6. Китай-город;
  7. Кремль и Красная площадь;
  8. Храм Василия Блаженного;
  9. Александровский сад;
  10. Воробьевы Горы.
Сколько стоит экскурсия по Москве в феврале 2026
Сейчас в Москве в категории "Прогулки на речных электро-трамвайчиках" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2026 год по теме «Прогулки на речных электро-трамвайчиках», 51 ⭐ отзыв, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель