Водная прогулка
К небоскрёбам Москвы-Сити по зимней реке + кофе на уровне облаков
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киев...
Расписание: См. расписание
1100 ₽ за человека
Водная прогулка
«Берега силы: святыни и заводы у воды» - водно-пешеходная экскурсия
Начало: Причал «Новоспасский», Краснохолмская набережная
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Знакомство с Москва-Сити: водная прогулка с экскурсией
Начало: Причал «Киевский», пристань Дорогомиловского район
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Сейчас в Москве в категории "Прогулки на речных электро-трамвайчиках" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
