4 отзыва оставили туристы

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Муромскими дорожками

Почувствовать древний пульс одного из самых «былинных» городов России и погрузиться в стародавность

5
4 отзыва
Владимир
Владимир – Гид из Мурома
Вы узнаете, как жил наш сказочный град, более семи с половиной веков оставаясь пограничной заставой на востоке Святой Руси.

Услышите истории 📖 о самом знаменитом русском богатыре.

Соприкоснетесь с православными святынями, редкими творениями иконописи и древнерусского зодчества.

А также откроете дивные пейзажи окских далей, уносящих в мир былин и сказаний.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 100 ₽ за экскурсию

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Муромскими дорожками
Муромскими дорожками

Что вас ожидает

Святыни Мурома
В Спасо-Преображенском монастыре, где хранится гробница святого Илии Муромца, я помогу восстановить тысячелетнюю жизнь обители, одной из древнейших в стране. В Троицком женском монастыре поговорим о святых покровителях супружества — князьях Петре и Февронии, с которыми связано множество других муромских обителей. Также вы посетите Благовещенский мужской монастырь, где вспомним о царских реликвиях и исторических перипетиях. А в центре набережной, у подножия монастырской горы ⛰️, я расскажу предание о шатровой церкви Косьмы и Дамиана 16 века, на месте которой Иван Грозный молился перед походом на Казань.

История города в его памятниках
От горы Богатырёвой до Воеводской набережная приведет вас к Окскому парку. Здесь поговорим о древнем деревянном Муромском кремле и монументальном памятнике воину-монаху Илье Муромцу. Пройдя через парк 🌳, вы выйдете к центральной части города, где увидите торговые ряды 19 века и услышите о купеческой жизни Мурома. Также я расскажу о музее, разместившемся в доме купцов Зворыкиных, и памятнике всемирно известному учёному, одному из пионеров телевидения. Кроме того, не обойдем вниманием другие купеческие особняки, придающие городу провинциальный колорит. И особую роль личности А. В. Ермакова — городского главы — в жизни Мурома.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в центре Мурома
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками
Муромскими дорожками

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир, я коренной житель Мурома, краевед, филолог, журналист и педагог, исследователь местной истории и культуры. Провожу авторские экскурсии по древнему Мурому и его окрестностям, а также легендарному Арзамасу и святому Дивееву. В моем арсенале есть паломнические и разнообразные тематические маршруты. Я рад гостям и жду встречи с вами!
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4 отзыва оставили туристы

21 сентября 2020
Нам очень понравился экскурсия Владимира. Грамотно, познавательно, увлеченно. Нас было четыре человека. Любим посещать подобные места. Мои друзья остались довольны. Спрашивали, где мне удалось найти такого замечательного рассказчика.
Элина
16 сентября 2020
15 сентября провели замечательный день в прогулке по Мурому в сопровождении Владимира. Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Гулять по городу с человеком, родившимся в этом месте, впитавшем в себя дух города и к тому же, историком по образованию, было для нас настоящим подарком! Время экскурсии сильно превысило намеченные 3 часа, но и половины того, что мог бы рассказать нам Владимир, думаю, мы узнать не успели. К тому же, встретил нас Владимир не в центре города, как намечалось ранее, а прямо в фойе гостиницы, так что ни минуты нашего общего времени потеряно не было. Рекомендуем гида всем желающим провести прекрасный день в чудесном древнем городе Муроме!
30 августа 2020
Очень интересная экскурсия. Гид замечательный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы посетили все знаковые места и узнали много интересного о Петре и Февронии, об Илье Муромце. На мой взгляд можно немного добавить чисто исторических и светских фактов в рассказ о муромской земле. Ну а в общем и целом всё было очень хорошо. Спасибо!
13 августа 2020
Услышать о городе от человека влюбленного в Муром и с уважением относящимся к его многовековой истории, дорогого стоит. Спасибо Владимиру за проведенное время.

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