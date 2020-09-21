4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Святыни Мурома

В Спасо-Преображенском монастыре, где хранится гробница святого Илии Муромца, я помогу восстановить тысячелетнюю жизнь обители, одной из древнейших в стране. В Троицком женском монастыре поговорим о святых покровителях супружества — князьях Петре и Февронии, с которыми связано множество других муромских обителей. Также вы посетите Благовещенский мужской монастырь, где вспомним о царских реликвиях и исторических перипетиях. А в центре набережной, у подножия монастырской горы ⛰️, я расскажу предание о шатровой церкви Косьмы и Дамиана 16 века, на месте которой Иван Грозный молился перед походом на Казань.

История города в его памятниках

От горы Богатырёвой до Воеводской набережная приведет вас к Окскому парку. Здесь поговорим о древнем деревянном Муромском кремле и монументальном памятнике воину-монаху Илье Муромцу. Пройдя через парк 🌳, вы выйдете к центральной части города, где увидите торговые ряды 19 века и услышите о купеческой жизни Мурома. Также я расскажу о музее, разместившемся в доме купцов Зворыкиных, и памятнике всемирно известному учёному, одному из пионеров телевидения. Кроме того, не обойдем вниманием другие купеческие особняки, придающие городу провинциальный колорит. И особую роль личности А. В. Ермакова — городского главы — в жизни Мурома.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.