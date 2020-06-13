Приготовьтесь увидеть самые красивые уголки города на 3-х часовой авто-экскурсионной экскурсии по Новгороду и окрестностям. Вы услышите о первых поселенцах, узнаете о том, кто жил в разных районах города и почему, увидите Неревский, Людин, Плотницкий и Славенский концы, доберетесь до южного Форпоста и посетите первый православный монастырь.

В живописном месте истока реки волхов из Ильмень озера расположен Перынский скит, где в древности находилось капище бога-громовержца Перуна — крупнейшее языческое святилище восточных славян.

Юрьев монастырь был основан легендарным киевским князем Ярославом, при крещении названным в честь Георгия Победоносца. В главном храме монастыря — Георгиевском соборе — сохранились фрагменты фресок 12 века.

Посетив чудесную деревню "Витославлицы” и музей под открытым небом, вы познакомитесь с традициями и бытом крестьян Новгородской губернии. В удивительном заповеднике деревянного зодчества будет интересно увидеть избы с предметами домашней утвари и орудия труда. Заглянув в магазин настоек и наливок из ягод и трав, можно попробовать и приобрести продукцию местных производителей.

За доплату: Грановитая (Владычная) палата 15 века считается единственным в России готическим сооружением. Вы побываете в Келье архиепископа Иоанна с фресками 15 века и увидите интереснейшую коллекцию ювелирного искусства с драгоценной богослужебной утварью.

Важная информация: Посещение музеев, ресторанов и кафе только по QR-коду и паспорту (кроме детей до 18 лет).