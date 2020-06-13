К звёздам синих куполов

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
К звёздам синих куполов
К звёздам синих куполов
К звёздам синих куполов
К звёздам синих куполов

Что вас ожидает 🤩

  • Юрьев монастырь
  • Перынский скит
  • Грановитая палата
  • Чудесная деревня"Витославлицы"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приготовьтесь увидеть самые красивые уголки города на 3-х часовой авто-экскурсионной экскурсии по Новгороду и окрестностям. Вы услышите о первых поселенцах, узнаете о том, кто жил в разных районах города и почему, увидите Неревский, Людин, Плотницкий и Славенский концы, доберетесь до южного Форпоста и посетите первый православный монастырь.

В живописном месте истока реки волхов из Ильмень озера расположен Перынский скит, где в древности находилось капище бога-громовержца Перуна — крупнейшее языческое святилище восточных славян.

Юрьев монастырь был основан легендарным киевским князем Ярославом, при крещении названным в честь Георгия Победоносца. В главном храме монастыря — Георгиевском соборе — сохранились фрагменты фресок 12 века.

Посетив чудесную деревню "Витославлицы” и музей под открытым небом, вы познакомитесь с традициями и бытом крестьян Новгородской губернии. В удивительном заповеднике деревянного зодчества будет интересно увидеть избы с предметами домашней утвари и орудия труда. Заглянув в магазин настоек и наливок из ягод и трав, можно попробовать и приобрести продукцию местных производителей.

За доплату: Грановитая (Владычная) палата 15 века считается единственным в России готическим сооружением. Вы побываете в Келье архиепископа Иоанна с фресками 15 века и увидите интереснейшую коллекцию ювелирного искусства с драгоценной богослужебной утварью.

Важная информация: Посещение музеев, ресторанов и кафе только по QR-коду и паспорту (кроме детей до 18 лет).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед. Продолжение экскурсионной программы - посещение Грановитой палаты: 300р. /взр.
  • 200р. /реб
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:50
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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