8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Переславский кремль, местные рыбаки и флотилия Петра I

Первым местом в нашей программе будет Красная площадь у стен Спасо-Преображенского собора. Вы осмотрите Переславский кремль и проследите, как он развивался со временем, какие люди и памятники появлялись на этом месте. Я обращу ваше внимание на то, как плавно он превращался в красивый студенческий городок со своими парками и скверами — и даже покажу первую фабрику кинопленки в СССР. Рассмотрев кремль, вы отправитесь к живописному устью реки Трубеж, в которое когда-то входили торговые суда. Мы побеседуем о ряпушке, о потешной флотилии Петра I и менталитете переславского рыбака.

Никитский монастырь, князья на Руси и христианство

После посетим Никитский монастырь, который был основан задолго до самого города — в 1010 году. Предположительно это сделал Борис Владимирович, святой князь, который получил от отца в удел большое Северо-Восточное княжество и сеял семена христианства на этих землях. Вы узнаете историю прославления монастыря при одном из самых интересных русских правителей — Всеволоде Большое Гнездо. А затем посмотрите, какими стали стены и храмы монастыря после того, как Иван Грозный решил сделать его вторым центром проводимой опричнины.

Успенский монастырь и его хроники

Третьей крепостью будет Успенский монастырь — центр некогда огромной переславской епархии. Этот богатый архитектурный комплекс стоит на горе, с его звонницы открывается великолепный вид на весь город! Вы полюбуетесь нашим живописным Переславлем как на ладони и зададите мне вопросы по истории и современной жизни города.