8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Переславль-Залесский: три средневековых крепости

Закрыть глаза и нырнуть в пучину истории Руси-матушки, открыть и залюбоваться могучими укреплениями

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
Переславль-Залесский знаменит живописностью своих мест, но от других городов он также отличается удивительной системой крепостных сооружений! Чтобы это доказать, я проведу вас по трём главным крепостям, которые в полной мере отразят всю историю России и создадут для вас 3D-образ города.
3100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча — кафе «Перессвиль» ул. Советская, д.8
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
5
Переславль-Залесский: три средневековых крепости
Переславль-Залесский: три средневековых крепости

Что вас ожидает

Переславский кремль, местные рыбаки и флотилия Петра I
Первым местом в нашей программе будет Красная площадь у стен Спасо-Преображенского собора. Вы осмотрите Переславский кремль и проследите, как он развивался со временем, какие люди и памятники появлялись на этом месте. Я обращу ваше внимание на то, как плавно он превращался в красивый студенческий городок со своими парками и скверами — и даже покажу первую фабрику кинопленки в СССР. Рассмотрев кремль, вы отправитесь к живописному устью реки Трубеж, в которое когда-то входили торговые суда. Мы побеседуем о ряпушке, о потешной флотилии Петра I и менталитете переславского рыбака.

Никитский монастырь, князья на Руси и христианство
После посетим Никитский монастырь, который был основан задолго до самого города — в 1010 году. Предположительно это сделал Борис Владимирович, святой князь, который получил от отца в удел большое Северо-Восточное княжество и сеял семена христианства на этих землях. Вы узнаете историю прославления монастыря при одном из самых интересных русских правителей — Всеволоде Большое Гнездо. А затем посмотрите, какими стали стены и храмы монастыря после того, как Иван Грозный решил сделать его вторым центром проводимой опричнины.

Успенский монастырь и его хроники
Третьей крепостью будет Успенский монастырь — центр некогда огромной переславской епархии. Этот богатый архитектурный комплекс стоит на горе, с его звонницы открывается великолепный вид на весь город! Вы полюбуетесь нашим живописным Переславлем как на ладони и зададите мне вопросы по истории и современной жизни города.

Организационные детали

  • Эта экскурсия — автомобильная. Транспорт предоставляется со стороны заказчика. Если у Вас нет автомобиля — это не повод отказываться от экскурсии.
  • Мы можем воспользоваться услугами такси (300 рублей), нанять авто бизнес-класса с водителем (1500 руб. /час), комфортабельный автобус (1000 руб. /час) или просто погулять пешком. Здоровее будем! :)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию Переславского музея-заповедника (50 руб./чел.)
  • После экскурсии вы можете бесплатно вместе со мной посетить любое из знаменитых Переславских загородных фермерских хозяйств:
    — сыроварню Марии Коваль с дегустацией ремесленных сыров,
    — ФХ «Княжево» с рестораном шефа «Азбуки Вкуса» Бориса Акимова,
    — ФХ «Сеновал» с дегустацией фермерских сыров,
    — ресторан «Попов Луг» с экскурсией по зоопарку и вкусным обедом.

Вас всегда будет ждать дружелюбный приём и горячая пища!

Переславль-Залесский: три средневековых крепости
Переславль-Залесский: три средневековых крепости
Переславль-Залесский: три средневековых крепости
Переславль-Залесский: три средневековых крепости
Переславль-Залесский: три средневековых крепости
Переславль-Залесский: три средневековых крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — кафе «Перессвиль» ул. Советская, д.8.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Привет, меня зовут Александр. С 2017 года я профессионально занимаюсь изучением истории и проведением экскурсий, а в 2018 году был аккредитован Департаментом Культуры Ярославской области. За это время я заработал хорошую репутацию, а мои авторские программы путешествий вышли на новый уровень. Отзывы путешественников скажут обо мне больше, чем я сам, потому что себя хвалить не умею. Я стараюсь шагать в ногу со временем, читать свежую литературу, научные статьи и исторические журналы. Но еще столько всего, что предстоит открыть и узнать не только мне, но и людям увлекающимся. Общаясь с разными специалистами из научной среды и истории, я получаю ответы на многие вопросы. Мои экскурсии — комплекс знаний, ответов и представлений о нашей истории и культуре. Кроме того, я говорю на русском и английском языках.
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Прекрасный гид, которого с готовностью могу рекомендовать друзьям и знакомым. Провели день в компании Александра в славном городе Переславле-Залесском, погода выдалась жутко мерзкой, был мокрый снег, но несмотря на это мы прекрасно провели время. Оригинальный подход гида позволил посмотреть на город " в объеме". Как минус отмечу: экскурсия очень насыщенна информацией, много дат и имен, так что необходимо всё время быть внимательным дабы не потерять смысл повествования.
1 марта 2020
Александр очень талантливый рассказчик, с глубокими знаниями истории и большой трепетной любовью к родному городу, видящий параллели прошлого нашей страны и настоящего. Интересно было и детям 7-12 лет и познавательно взрослым. Очень благодарны и рекомендуем провести вам время с этим эрудированным разносторонним молодым человеком ))) Замечательного всем отдыха и прогулок в Переславле-Залесском
26 февраля 2020
Большое спасибо Александру за увлекательную и познавательную экскурсию. Она была интересна и взрослым, и особенно нашим детям. От Александра они не отходили не на шаг, с увлечением слушали его. Сразу видно, что человек любит свой город, прекрасно знает историю и что самой важное, вкладывает душу в то дело, которым занимается. Если мы соберемся вернуться в город, то обязательно встретимся с Александром и с удовольствием послушаем другие его экскурсии.
26 января 2020
Очень интересная, содержательная экскурсия! Александр -великолепный рассказчик, обладающий глубокими историческими знаниями и любящий свой родной город. Мы с мужем узнали не только о монастырях, но и об истории Переславля-Залесского и его значимости в истории. Всем рекомендуем.
20 января 2020
Александр- очень интересный экскурсовод, показал лучшие места Переславля и поведал много необычных историй. Экскурсия длилась более 5 часов, а время пролетело совсем незаметно. Александр очень любит свой город, пытается узнать о нем как можно больше. И нам этот город тоже очень понравился.
8 января 2020
Экскурсия интересная, полезная, обязательно приедем летом и побываем в заповеднике и музеях.
Спасибо нашему экскурсоводу Александру!
6 января 2020
Большое спасибо Александру! Все очень интересно, понятно и увлекательно! В следующий раз экскурсию будем заказывать только у Александра!
4 января 2020
Огромное спасибо Александру за очень интересную экскурсию!!! Все 3 часа, как на одном дыхании. Он смог настолько заинтересовать нас, что теперь мы обязательно вернёмся в этот город ещё раз, чтобы увидеть все его достопримечательности. Александр обладает энцеклапедическими знаниями и большим чувством юмора. Это сочетание очень притягивает. Всем своим знакомым обязательно посоветую этого экскурсовода. Ещё раз огромное спасибо.

Александр проводит ещё 2 экскурсии

Переславль-Залесский: воин и рыбакПереславль-Залесский: воин и рыбакПереславль-Залесский: воин и рыбак
400 за человека
2 часа
7 отзывов
Кремль, храмы, «потешная» флотилия, усадьбы и особняки под рассказы о городе и его тайнах
Эта прогулка покажет вам древний город не с одной стороны, а со всех и сразу. Вы увидите старинные памятники и вместе с классической историей Переславля услышите любопытные сюжеты, которые вряд ли отыщете в путеводителях.Вместе мы погуляем по этому разнообразному городу, чтобы рассмотреть все его слои и понять, каков же его характер.
Переславна: образ женщины, созданный временемПереславна: образ женщины, созданный временемПереславна: образ женщины, созданный временем
3100 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Сказ о сильных княгинях, мудрых монахинях и простых горожанках в храмах и монастырях города
Летописи воспевают воинов, чей характер и несгибаемая воля покоряли города и страны. Но даже великие мужи бессильны перед прекрасным и мудрым — перед женщиной. На экскурсии вы услышите о представительницах слабого пола, которые повлияли на ход истории не только Переславля-Залесского, но и всей России. Прикоснетесь к древности в старинных монастырях и проникнетесь их особой атмосферой.

Исторические экскурсии в Переславле-Залесском

Добро пожаловать в Переславль-Залесский!Добро пожаловать в Переславль-Залесский!Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
3150 за экскурсию
3 часа
8 отзывов
Красная площадь, Плещеево озеро и другие знаковые места древнего города с профессиональным гидом
За восемь с половиной веков Переславль-Залесский не раз испытывал как головокружительную славу, так и горечь падений и утрат. Я расскажу, как складывалась история этого удивительного места, какие знаменитые люди оставили в ней свой след, чем живет город сегодня и в чем секрет его особенного очарования.
По следам Петра I в Переславле: предания и фактыПо следам Петра I в Переславле: предания и фактыПо следам Петра I в Переславле: предания и факты
3150 за экскурсию
3 часа
95 отзывов
Сравнить реальные и выдуманные истории о деятельности молодого царя в Переславле-Залесском
Переславль-Залесский называют колыбелью русского военно-морского флота. Именно на берегах Плещеева озера Петр I в юном возрасте построил первый русский флот, вошедший в историю под несколько необычным названием «потешный». Но с тех времен осталось немало домыслов и загадок, связанных с деятельностью молодого царя в нашем городе. На экскурсии вы узнаете правдивые версии исторических событий и сможете сравнить их с народными преданиями.

Выбирайте и другие экскурсии в Переславле-Залесском

Необычные маршрутыПешкомГастрономическиеНа автомобилеИстория и архитектураВсеИндивидуальныеОбзорныеГрупповые