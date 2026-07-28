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Экскурсии по Самарской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Самарской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии

Из Самары - в замок Гарибальди
Из Самары - в замок Гарибальди
5
2 отзыва
от
18000
за всё
Окунуться в романтичную сказку на берегу Жигулёвского моря
Самара
Всё или почти всё о старой милой Самаре
Всё или почти всё о старой милой Самаре
5
1 отзыв
5700
за всё
Визитные карточки, повороты истории, великие люди
Самара
Янтарное золото Самары
Янтарное золото Самары
5
2 отзыва
4500
за всё
Познакомиться с необыкновенной историей создателя Жигулёвского пивоваренного завода
Самара
Из аэропорта в отель: обзорно-исторический трансфер в Самаре
Из аэропорта в отель: обзорно-исторический трансфер в Самаре
12700
за всё
Первое свидание с городом - через Волгу, горы и историю
Самара
Властелин колец: мастер-класс в Самаре
Властелин колец: мастер-класс в Самаре
5
1 отзыв
от
5000
за чел.
Прикоснуться к древнему искусству кузнечного ремесла и создать собственное украшение
Самара
С чего начиналась Самара
С чего начиналась Самара
5
2 отзыва
5400
за всё
Пройти по древним кварталам и узнать, как сторожевой форпост превратился в торговую столицу Поволжья
Самара
Волжанин о Волге
Волжанин о Волге
от
1500
за чел.
Посмотреть на Самару под необычным углом
Самара
Первая встреча с Самарой: главные места и знакомство с историей
Первая встреча с Самарой: главные места и знакомство с историей
5
22 отзыва
от
4999
за чел.
Купеческое прошлое, советское величие и современное развитие
Самара
Мобильный квест «Дядя Стёпа и тайна летающих поэтов»
Мобильный квест «Дядя Стёпа и тайна летающих поэтов»
5
1 отзыв
1100
за всё
Узнать о Самаре что-то совсем новое
Самара

Групповые экскурсии

Мастер-класс по созданию брелока в кожевенной студии Самары
Мастер-класс по созданию брелока в кожевенной студии Самары
3000
за чел.
Поработать с уникальным материалом и сделать свой первый кожаный аксессуар
Самара
Кладбищенские истории Самары
Кладбищенские истории Самары
990
за чел.
Увидеть старинный некрополь и узнать судьбы людей, которые оставили след в истории
Самара
Путешествие к замку Гарибальди - из Самары
Путешествие к замку Гарибальди - из Самары
2500
за чел.
С остановкой на вертолётной площадке и прогулкой к берегу Жигулёвского моря
Самара
Групповая экскурсия от крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
Групповая экскурсия от крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
4500
за чел.
Исторический центр, волжские виды и смотровые площадки - в одной насыщенной поездке
Самара
Царская уха и дворянские воды: гастропутешествие по Самарской губернии
Царская уха и дворянские воды: гастропутешествие по Самарской губернии
6500
за чел.
Увидеть, как выращивают осетра и стерлядь, и узнать, где лечились Лобачевский и Аксаков
Самара
Пленительная Самара
Пленительная Самара
1500
за чел.
Знакомство с городом контрастов и его удивительными историями
Самара
Венценосные Романовы в Самаре
Венценосные Романовы в Самаре
5
2 отзыва
800
за чел.
Каким видели город августейшие особы - и какими город видел их
Самара
Волжанин о Волге
Волжанин о Волге
от
1500
за чел.
Посмотреть на Самару под необычным углом
Самара
От неба до сказки: Жигулёвские ворота, Царёв курган и замок Гарибальди
От неба до сказки: Жигулёвские ворота, Царёв курган и замок Гарибальди
5
22 отзыва
6500
за чел.
Большое знакомство с историей и природой Самарского края
Самара

Обзорные по городам

Всё или почти всё о старой милой Самаре
Всё или почти всё о старой милой Самаре
5
1 отзыв
5700
за всё
Визитные карточки, повороты истории, великие люди
Самара
Пленительная Самара
Пленительная Самара
1500
за чел.
Знакомство с городом контрастов и его удивительными историями
Самара
Из аэропорта в отель: обзорно-исторический трансфер в Самаре
Из аэропорта в отель: обзорно-исторический трансфер в Самаре
12700
за всё
Первое свидание с городом - через Волгу, горы и историю
Самара
Первая встреча с Самарой: главные места и знакомство с историей
Первая встреча с Самарой: главные места и знакомство с историей
5
22 отзыва
от
4999
за чел.
Купеческое прошлое, советское величие и современное развитие
Самара
От неба до сказки: Жигулёвские ворота, Царёв курган и замок Гарибальди
От неба до сказки: Жигулёвские ворота, Царёв курган и замок Гарибальди
5
22 отзыва
6500
за чел.
Большое знакомство с историей и природой Самарского края
Самара
Обзорная прогулка по Самаре с посещением легендарного бара (18+)
Обзорная прогулка по Самаре с посещением легендарного бара (18+)
5
1 отзыв
7000
за всё
Увидеть must-see-места города и разобраться в сортах местного пива
Самара
Всё о Самарской области: Самара, Тольятти и замок Гарибальди за 1 день
Всё о Самарской области: Самара, Тольятти и замок Гарибальди за 1 день
5
4 отзыва
23000
за всё
Главные города, Волга, горы и сказочная цитадель в одном маршруте
Самара
Из Самары - в Тольятти: «Автоваз», техника и Волга
Из Самары - в Тольятти: «Автоваз», техника и Волга
16000
за всё
Посетить два музея и увидеть главное в городе
Самара
Обзорная экскурсия по Самаре: от купеческих кварталов к Волге
Обзорная экскурсия по Самаре: от купеческих кварталов к Волге
5
2 отзыва
6700
за всё
Исследовать исторический центр, его архитектуру и памятники
Самара

Водные прогулки

Рыбалка на катере в Самаре
Рыбалка на катере в Самаре
45000
за всё
Профессиональный катер, опытный рыбак и живописные места Самарской области
Самара
Личное свидание с Самарой
Личное свидание с Самарой
5
5 отзывов
от
6000
за всё
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Самара
Маленькая Амазонка: по Каменной протоке - на сапах или байдарках
Маленькая Амазонка: по Каменной протоке - на сапах или байдарках
5
10 отзывов
от
7000
за чел.
Насладиться активным отдыхом у песчаной косы с кристально чистой водой
Самара
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
Три вершины Жигулёвских гор: Молодецкий Курган, Отважная и Шишка
4.9
25 отзывов
20000
за всё
Исследовать места силы и насладиться красотой нетронутой природы Самарской Луки
Самара
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
4.9
30 отзывов
от
11875
за чел.
Волга и её протоки, Жигулевские горы, активный отдых и посещение сыроварни за 1 день
Самара
Дайвинг на Волге или Голубом озере
Дайвинг на Волге или Голубом озере
5
1 отзыв
от
20000
за чел.
Открыть подводный мир Самары под руководством опытного инструктора
Самара
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
5
2 отзыва
от
10900
за чел.
Исследовать флору и фауну у берегов живописного островка и попробовать новый способ рыбалки
Самара
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
4.9
57 отзывов
22000
за всё
Открыть духозахватывающие виды и услышать истории края в поездке по трем смотровым площадкам
Самара

Туры на автомобиле

Из Самары - в замок Гарибальди
Из Самары - в замок Гарибальди
5
2 отзыва
от
18000
за всё
Окунуться в романтичную сказку на берегу Жигулёвского моря
Самара
Из аэропорта в отель: обзорно-исторический трансфер в Самаре
Из аэропорта в отель: обзорно-исторический трансфер в Самаре
12700
за всё
Первое свидание с городом - через Волгу, горы и историю
Самара
Первая встреча с Самарой: главные места и знакомство с историей
Первая встреча с Самарой: главные места и знакомство с историей
5
22 отзыва
от
4999
за чел.
Купеческое прошлое, советское величие и современное развитие
Самара
Индивидуальная экскурсия от крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
Индивидуальная экскурсия от крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
5
3 отзыва
12000
за всё
Исторический центр, волжские виды, штольни и смотровые площадки - в одной насыщенной поездке
Самара
В Тольятти и к замку Гарибальди - из Самары
В Тольятти и к замку Гарибальди - из Самары
25000
за всё
Посетить культурный центр «Автоград», увидеть панораму Волги и узнать местные легенды
Самара
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
Вдохновляющие просторы и давящие подземелья Самары
5
4 отзыва
от
16000
за всё
Системы Сокских штолен, заброшенный карьер и Царёв курган
Самара
Индивидуальная автомобильная экскурсия из Самары - в замок Гарибальди
Индивидуальная автомобильная экскурсия из Самары - в замок Гарибальди
5
2 отзыва
18000
за всё
Легенды, горгульи, рыцари и тайные ходы
Самара
Царёв Курган и волжские панорамы - из Самары
Царёв Курган и волжские панорамы - из Самары
5
4 отзыва
9900
за всё
Подняться на древний риф и прикоснуться к камням, которым 300 миллионов лет
Самара
Там, где летают орлы: смотровые Самарской области
Там, где летают орлы: смотровые Самарской области
18000
за всё
Вертолётная площадка, Царёв курган, Молодецкий курган, смотровая «Мыс красоты» в Прибрежном
Самара

Гастрономические туры

Царская уха и дворянские воды: гастропутешествие по Самарской губернии
Царская уха и дворянские воды: гастропутешествие по Самарской губернии
6500
за чел.
Увидеть, как выращивают осетра и стерлядь, и узнать, где лечились Лобачевский и Аксаков
Самара
Янтарное золото Самары
Янтарное золото Самары
5
2 отзыва
4500
за всё
Познакомиться с необыкновенной историей создателя Жигулёвского пивоваренного завода
Самара
Обзорная прогулка по Самаре с посещением легендарного бара (18+)
Обзорная прогулка по Самаре с посещением легендарного бара (18+)
5
1 отзыв
7000
за всё
Увидеть must-see-места города и разобраться в сортах местного пива
Самара
От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
От крепости до Царёва кургана: вся Самара за 4 часа
5
2 отзыва
12000
за всё
Мечтаете за короткую поездку увидеть и город, и природу? Этот тур — ваше решение. Мы объединили самое важное: насыщенную экскурсию по исторической Сам...
Самара
Личное свидание с Самарой
Личное свидание с Самарой
5
5 отзывов
от
6000
за всё
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Самара
На автобусе-кабриолете по Самаре
На автобусе-кабриолете по Самаре
4.7
198 отзывов
1000
за чел.
Проехать по историческому центру с аудиогидом и услышать интересные факты о городе на Волге
Самара
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
4.8
39 отзывов
16000
за всё
Прочувствовать русский колорит и насладиться потрясающей природой Самарской Луки
Самара
Пешком по Самаре
Пешком по Самаре
5
1 отзыв
5200
за всё
Прогуляться по городу на Волге и выяснить, какой он на самом деле
Самара
Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
Волжские просторы: путешествие к Сокским штольням и Царёву кургану
5
44 отзыва
10500
за всё
Побывать в живописных местах на берегу Волги
Самара

Последние отзывы об экскурсиях по Самарской области

Р
Первый взгляд на Самару
Дата посещения: 25 июл 2026
Все прошло отлично!
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О
Из Тольятти в замок Гарибальди: европейское Средневековье на волжских берегах
Дата посещения: 18 июн 2026
Если будете в Самарской области, обязательно закажите экскурсию в замок Гарибальди. 18 июня прекрасная Анна погрузила нас в сказочный мир
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средневековой Европы.
Мы любовались замком и зданиями на огромной территории, украшенной клумбами, узнали историю и замысел строительства.
Анна рассказала нам рыцарские легенды, истории о рыцарях Круглого стола и многое другое. Нам было очень интересно!
Если вы будете на этой экскурсии не забудьте дойти до берега Волги и покачаться на качелях и купить сувениры.

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Е
Обзорная экскурсия по Самаре
Дата посещения: 17 июл 2026
Все было просто отлично! Экскурсовод Елена, все объясняла очень доступно и интересно!
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Е
Военный Куйбышев и бункер Сталина (в группе)
Дата посещения: 11 июл 2026
Хотим поделиться яркими впечатлениями от экскурсии военный Куйбышев и бункер Сталина. Особая благодарность нашему гиду Александру Волгину. С первых минут
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он увлекает живым, детальным и очень эмоциональным рассказом. Александр- настоящий профессионал, который не просто выдаёт факты из путеводителя, он создаёт атмосферу, заставляя проникнуться тем временем. Его эрудиция и умение подать материал удерживали внимание всей группы на протяжении всего спуска. Было очень интересно слушать про строительство в условиях строжайшей секретности, про инженерные решения, которые поражают до сих пор. Посетить Бункер Сталина в Самаре и увидеть всё своими глазами обязательно стоит. А если вам повезёт попасть к такому гиду, как Александр Волгин, поездка запомнится надолго. Рекомендуем всем, кто хочет прикоснуться к истории!
Ваши гости из Нижневартовска.

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Т
Царёв Курган и волжские панорамы - из Самары
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо Ивану за интересную экскурсию. Побывали с ним в интересных и красивых местах Самары. Наши дети просто в восторге от посещения штольни (не могли их увести), интересный поход. Побывали на красивых смотровых площадках. Советую к посещению.
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В
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Дата посещения: 22 июн 2026
Все было очень интересно! Несмотря на дождь, экскурсовод нам все показал и рассказал, очень увлеченный рассказчик, нам очень понравилось
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О
Обзорная экскурсия по Самаре
Дата посещения: 25 июн 2026
Выражаю свою благодарность Елене, проводившей обзорную экскурсию по Самаре. Мы получили много информации о городе, истории, важных событиях, известных личностях.
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Экскурсия была мобильной, передвигались на автомобиле, посмотрели все знаковые достопримечательности с интересными комментариями, узнали о жизни современного города. Экскурсия объемная и познавательная, нам очень понравилась.

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Н
Знакомьтесь, Самара
Дата посещения: 11 июн 2026
Отличный, профессиональный гид. С юмором и без "воды" На все вопросы даёт интересную, развернутую инфо. Очень рад, что выбрали Наталью. Рекомендую однозначно. Ещё к ней сходим обязательно.
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Д
Добро пожаловать в Самару
Дата посещения: 11 июн 2026
Всё прошло замечательно, экскурсия нам очень понравилась. Спасибо большое за вашу работу 🙏 много интересного узнали, однозначно рекомендуем!
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М
Всесезонная автоэкскурсия по Самаре с учителем истории
Дата посещения: 10 июн 2026
Супер!!! Мне очень повезло, что это был Антон! Он- историк, а они всегда по особенному преподносят информацию: как-будто жили в
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это время. И ты, находясь рядом, переживаешь душой это время и эти события. Антон- большой профессионал и очень любит свой город. Я полюбила Самару!!!!

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