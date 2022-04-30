Экскурсии по Самарской области

Экскурсии в городах Самарской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Самарской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Самара
Тольятти
Сургут
Сызрань

Индивидуальные экскурсии

Дайвинг на Волге или Голубом озере
Дайвинг на Волге или Голубом озере
5000
за чел.
Исследовать самарские глубины под руководством опытного инструктора
Самара
Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
5400
за чел.
Исследовать флору и фауну у берегов живописного островка и попробовать новый способ рыбалки
Самара
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
3900
за всё
Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии
Тольятти
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
5
1 отзыв
7600
за всё
Посетить вершину, с которой любовался Волгой Петр I, и поразиться насыщенной истории горы-останца
Самара
Сызрань - старинная, купеческая, интересная
Сызрань - старинная, купеческая, интересная
5
2 отзыва
4500
за всё
Познакомиться с городом и ощутить колорит русской глубинки
Сызрань
Другая Самара: окраины старого города
Другая Самара: окраины старого города
5
3 отзыва
2700
за всё
Исследовать старинные улочки, дворы и купеческие дома в стороне от туристических районов
Самара
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
5
1 отзыв
4400
за всё
Разобраться, как живется уличному искусству на берегу Волги, и ощутить современный дух города
Самара
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте
7500
за всё
Прогуляемся по историческому центру и увидим старинные здания
Самара
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
5500
за всё
Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России
Самара

Групповые экскурсии

Экскурсия в Сокские штольни
Экскурсия в Сокские штольни
750
за чел.
Еще в 1930-х годах началась добыча известняка в Самаре
Самара
Прогулка «Жигулевские Ворота»
Прогулка «Жигулевские Ворота»
10000
за чел.
Мы поедем на Царев курган - в одно из живописных мест Самарской области
Самара
Тур по святым местам Дивеево
Тур по святым местам Дивеево
3300
за чел.
Мы отправимся с вами в Нижегородскую область, где более 100 лет назад служил один из самых почитаемых святых
Тольятти
Однодневный автобусный тур в Болгар
Однодневный автобусный тур в Болгар
4.4
7 отзывов
2800
за чел.
Всего в нескольких часах от Самары находится настоящая восточная сказка
Самара
Автобусная экскурсия: «Соль земли Самарской»
Автобусная экскурсия: «Соль земли Самарской»
5
6 отзывов
1590
за чел.
Вы побываете в Самарской Луке, узнаете об истории соляных промыслов и возникновении сёл
Самара
Автобусная экскурсия: «Каменные чудеса Рачейских лесов»
Автобусная экскурсия: «Каменные чудеса Рачейских лесов»
4.9
11 отзывов
1590
за чел.
Мы отправимся в село Смолькино, где неподалёку находится удивительный памятник природы - «Рачейские Альпы»
Самара
Экскурсия в замок Гарибальди
Экскурсия в замок Гарибальди
4.6
103 отзыва
1390
за чел.
Погрузитесь в эпоху храбрых рыцарей и прекрасных дам: побывайте в неоготическом замке Гарибальди
Самара
Экскурсия в Троицкие Альпы
Экскурсия в Троицкие Альпы
4.2
5 отзывов
1590
за чел.
Мы с вами отправимся в Рачейские горы - одно из самых живописных мест в Самарской области
Самара
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
4.3
70 отзывов
990
за чел.
Ширяево - это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой
Самара

Обзорные по городам

Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
3900
за всё
Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии
Тольятти
Сызрань - старинная, купеческая, интересная
Сызрань - старинная, купеческая, интересная
5
2 отзыва
4500
за всё
Познакомиться с городом и ощутить колорит русской глубинки
Сызрань
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
5500
за всё
Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России
Самара
Знакомьтесь, Самара
Знакомьтесь, Самара
4.9
69 отзывов
2600
за всё
Раскрыть тайны старинного города и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии
Самара
Добро пожаловать в Самару
Добро пожаловать в Самару
5
10 отзывов
5000
за всё
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Самара
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
5
1 отзыв
3900
за всё
Познакомиться с визитными карточками и историей волжского города в самое романтичное время суток
Самара
Дворики старой Самары
Дворики старой Самары
5
21 отзыв
4400
за всё
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Самара
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски
5
29 отзывов
5000
за всё
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Самара
Самара - жемчужина Поволжья
Самара - жемчужина Поволжья
5
59 отзывов
5000
за всё
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Самара

Водные прогулки

Подводная охота на Волге
Подводная охота на Волге
5400
за чел.
Исследовать флору и фауну у берегов живописного островка и попробовать новый способ рыбалки
Самара
Самара: взгляд с воды
Самара: взгляд с воды
5
1 отзыв
3900
за всё
Полюбоваться городом с борта прогулочного теплохода и познакомиться с его визитными карточками
Самара
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
4.3
70 отзывов
990
за чел.
Ширяево - это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой
Самара

Туры на автомобиле

Послушай, приятель - поедем в Тольятти
Послушай, приятель - поедем в Тольятти
3900
за всё
Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии
Тольятти
Были и легенды Царева кургана
Были и легенды Царева кургана
5
1 отзыв
7600
за всё
Посетить вершину, с которой любовался Волгой Петр I, и поразиться насыщенной истории горы-останца
Самара
Самарское Заволжье
Самарское Заволжье
4.7
25 отзывов
8500
за всё
Прочувствовать русский колорит и насладиться потрясающей природой Самарской Луки
Самара
Добро пожаловать в Самару
Добро пожаловать в Самару
5
10 отзывов
5000
за всё
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Самара
Авто-путешествие по Самарской Луке
Авто-путешествие по Самарской Луке
5
22 отзыва
9000
за всё
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
Самара
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
5
1 отзыв
3900
за всё
Познакомиться с визитными карточками и историей волжского города в самое романтичное время суток
Самара
Идеальный микс по-самарски
Идеальный микс по-самарски
5
29 отзывов
5000
за всё
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Самара
Самара - жемчужина Поволжья
Самара - жемчужина Поволжья
5
59 отзывов
5000
за всё
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Самара
Обзорная экскурсия по Самаре
Обзорная экскурсия по Самаре
4.9
150 отзывов
5000
за всё
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Самара

Экскурсионные туры на несколько дней

Тур по святым местам Дивеево
Тур по святым местам Дивеево
3300
за чел.
Мы отправимся с вами в Нижегородскую область, где более 100 лет назад служил один из самых почитаемых святых
Тольятти

Последние отзывы об экскурсиях по Самарской области

  • О
    Ольга
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Самара
    Спасибо, Натали, за чудесную экскурсию! Узнала для себя много нового и интересного о городе Самара. Надеюсь вернуться уже всей семьей и пройти с вами другими маршрутами:)
  • С
    Светлана
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Самаре
    Елена знающий экскурсовод, старается сделать сделать пребывание на экскурсии максимально комфортным и интересным! Желаю процветания.
  • А
    Алексей
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Идеальный микс по-самарски
    Павел настоящий патриот своего города. Очень интересная экскурсия. На автомобиле мы объехали всю историческую часть города и прослушали подробную информацию о людях и событиях Самары. По нашей просьбе, Павел организовал и повёл нам дополнительно экскурсию в бункер Сталина. Мы остались под впечатлением от увиденного и услышанного, хотя были в Самаре неоднократно. Очень рекомендую! Павлу от нашей семьи респект и пожелания успехов в его деле!
  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Самаре
    никогда не думала что столько всего интересного и красивого есть в Самаре. . очень довольна!!! прекрасный гид прекрасная экскурсия!
  • А
    Анна
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Мы все в восторге от экскурсии! Слова благодарности и поклон!
  • В
    Владимир
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Самара - жемчужина Поволжья
    Огромное спасибо Розе за интересный рассказ о Самаре. С первых минут чувствовалось, что с городом тебя знакомит человек любящий свой город, знающий его историю. Она смогла найти подход к нашим детям и заинтересовать каждого. Экскурсия на машине позволила побывать за короткое время на всех достопримечательностях. Мы узнали много нового о истории Самары и её вкладе в историю нашей страны.
  • Т
    Татьяна
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Самара - жемчужина Поволжья
    Комфортная и динамичная экскурсия от увлеченного, влюблённого в профессию гида Розы. Прекрасно построенный маршрут, продуманный грамотный рассказ, ответы на любые вопросы и множество полезных советов и рекомендаций для знакомства с городом. Тот случай, когда спустя три с небольшим часа, становишься добрыми знакомыми. И погода очень порадовала!
  • А
    Александр
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Авто-путешествие по Самарской Луке
    Екатерина прекрасный организатор, интересно рассказывает, много знает о истории края.
  • I
    Igor
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Были и легенды Царева кургана
    Очень интересная экскурсия
  • Л
    Лидия
    18 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Авто-путешествие по Самарской Луке
    Экскурсия очень понравилась, мы познакомились с живописными краями Самарской области. Посетили Жигулевский заповедник, побывали на смотровой площадке откуда открываются бескрайние поля, гряда гор, увидели первые весенние цветочки, сделали прекрасные фотографии, целый день наслаждались природой, душа отдыхала! Пикник на природе, что может быть лучше! Посетили дом- музей поэта Щиряевца, дом- музей художника Репина, усадьбу Вдовина в селе Ширяево. Закончили экскурсию посещением рыбного магазинчика и сыроварни, где приобрели местный сыр. Экскурсовод Екатерина -- фанат своего дела. Она одна из немногих кто проводит экскурсии по заповедным местам Самарской области. Приятна в общении, интересный рассказчик.
  • P
    Pavel
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Самара
    Отличный гид, содержательная и интересная экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    13 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Самаре
    Добрый день, вчера была экскурсия до сих пор под впечатлением увиденного и услышанного, спасибо Вам!
  • Д
    Дмитрий
    13 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Самара
    Знакомство с Самарой прошло на "Отлично".
  • Л
    Лариса
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Самара
    Спасибо большое Наталье за профессионально проведённую экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
  • В
    Виталий
    12 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Самара
    Очень интересная и увлекательная экскурсия, большое количество интересных фактов о городе и знаменитых горожанах! Всё понравилось, спасибо
  • А
    Алёна
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Бункер Сталина и подземная Самара
    Спасибо огромное Петру за открытие тайн подземной Самары! Нам очень понравилось! Будем советовать всем, кого знаем! Мы, Владимирская область, под впечатлением до сих пор!
  • Т
    Тамара
    10 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Самара
    У нас была замечательная прогулка по историческому центру Самары с потрясающими видами на самые известные достопримечательности этого города! Прогулка с Натальей дает потрясающую возможность увидеть этот город с другой, нестандартной стороны, узнать много интересных фактов, а ее оригинальный подход к повествованию об исторических событиях города и региона никого не оставит равнодушным! Кроме того виды на Волгу и прогулка по солнечной набережной (нам повезло с погодой очень) точно смогут покорить взрослые и детские сердца:) Наш маршрут проходил по самым популярным улочкам Самары, мы узнали все секреты кафе-мафе, неожиданно для себя повстречали сумах, и узнали где варят самый вкусный кофе.. Только благодаря Натальи мы посмотрели в глаза этому городу! Обязательно будем советовать данную прогулку всем друзьям и знакомым, чтобы никто не упускал такую крутую возможность открыть для себя Самару, и пустить ее не только в свои глаза, но и в своё сердце!
  • А
    Александр
    8 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Самара
    Экскурсия очень понравилась! Натали опытный гид, настоящий профессионал своего дела и хороший рассказчик. Мы узнали много интересного о Самаре, ее истории и архитектуре, о людях, с именами которых связаны памятные места и события. Большое спасибо!
  • Л
    Леся
    4 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
    Петр - человек,любящий свое дело. Его задача с нашей компанией усложнялась тем,что ему пришлось заинтересовать детей 13 лет. И ему это удалось. Дети остались в полном восторге и ещё долго делились эмоциями
  • И
    Ирина
    4 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Идеальный микс по-самарски
    Несмотря на ужасную погоду экскурсия прошла на самом высоком уровне, Павел искренне любит город, рассказывает уникальные вещи о Самаре, знает историю каждого дома и дворика. Посоветовал куда сходить и что посмотреть после экскурсии, нам гид понравился, рекомендую
ХОРОШО
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