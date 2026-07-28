Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Самарской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
2 отзыва
от
18000
₽
за всё
Окунуться в романтичную сказку на берегу Жигулёвского моря
5
1 отзыв
5700
₽
за всё
Визитные карточки, повороты истории, великие люди
5
2 отзыва
4500
₽
за всё
Познакомиться с необыкновенной историей создателя Жигулёвского пивоваренного завода
12700
₽
за всё
Первое свидание с городом - через Волгу, горы и историю
5
1 отзыв
от
5000
₽
за чел.
Прикоснуться к древнему искусству кузнечного ремесла и создать собственное украшение
5
2 отзыва
5400
₽
за всё
Пройти по древним кварталам и узнать, как сторожевой форпост превратился в торговую столицу Поволжья
5
22 отзыва
от
4999
₽
за чел.
Купеческое прошлое, советское величие и современное развитие
5
1 отзыв
1100
₽
за всё
Узнать о Самаре что-то совсем новое
Групповые экскурсии
3000
₽
за чел.
Поработать с уникальным материалом и сделать свой первый кожаный аксессуар
990
₽
за чел.
Увидеть старинный некрополь и узнать судьбы людей, которые оставили след в истории
2500
₽
за чел.
С остановкой на вертолётной площадке и прогулкой к берегу Жигулёвского моря
4500
₽
за чел.
Исторический центр, волжские виды и смотровые площадки - в одной насыщенной поездке
6500
₽
за чел.
Увидеть, как выращивают осетра и стерлядь, и узнать, где лечились Лобачевский и Аксаков
5
2 отзыва
800
₽
за чел.
Каким видели город августейшие особы - и какими город видел их
5
22 отзыва
6500
₽
за чел.
Большое знакомство с историей и природой Самарского края
Обзорные по городам
5
1 отзыв
5700
₽
за всё
Визитные карточки, повороты истории, великие люди
12700
₽
за всё
Первое свидание с городом - через Волгу, горы и историю
5
22 отзыва
от
4999
₽
за чел.
Купеческое прошлое, советское величие и современное развитие
5
22 отзыва
6500
₽
за чел.
Большое знакомство с историей и природой Самарского края
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Увидеть must-see-места города и разобраться в сортах местного пива
5
4 отзыва
23000
₽
за всё
Главные города, Волга, горы и сказочная цитадель в одном маршруте
16000
₽
за всё
Посетить два музея и увидеть главное в городе
5
2 отзыва
6700
₽
за всё
Исследовать исторический центр, его архитектуру и памятники
Водные прогулки
45000
₽
за всё
Профессиональный катер, опытный рыбак и живописные места Самарской области
5
5 отзывов
от
6000
₽
за всё
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
5
10 отзывов
от
7000
₽
за чел.
Насладиться активным отдыхом у песчаной косы с кристально чистой водой
4.9
25 отзывов
20000
₽
за всё
Исследовать места силы и насладиться красотой нетронутой природы Самарской Луки
4.9
30 отзывов
от
11875
₽
за чел.
Волга и её протоки, Жигулевские горы, активный отдых и посещение сыроварни за 1 день
5
1 отзыв
от
20000
₽
за чел.
Открыть подводный мир Самары под руководством опытного инструктора
5
2 отзыва
от
10900
₽
за чел.
Исследовать флору и фауну у берегов живописного островка и попробовать новый способ рыбалки
4.9
57 отзывов
22000
₽
за всё
Открыть духозахватывающие виды и услышать истории края в поездке по трем смотровым площадкам
Туры на автомобиле
5
2 отзыва
от
18000
₽
за всё
Окунуться в романтичную сказку на берегу Жигулёвского моря
12700
₽
за всё
Первое свидание с городом - через Волгу, горы и историю
5
22 отзыва
от
4999
₽
за чел.
Купеческое прошлое, советское величие и современное развитие
5
3 отзыва
12000
₽
за всё
Исторический центр, волжские виды, штольни и смотровые площадки - в одной насыщенной поездке
25000
₽
за всё
Посетить культурный центр «Автоград», увидеть панораму Волги и узнать местные легенды
5
4 отзыва
от
16000
₽
за всё
Системы Сокских штолен, заброшенный карьер и Царёв курган
5
2 отзыва
18000
₽
за всё
Легенды, горгульи, рыцари и тайные ходы
5
4 отзыва
9900
₽
за всё
Подняться на древний риф и прикоснуться к камням, которым 300 миллионов лет
18000
₽
за всё
Вертолётная площадка, Царёв курган, Молодецкий курган, смотровая «Мыс красоты» в Прибрежном
Гастрономические туры
6500
₽
за чел.
Увидеть, как выращивают осетра и стерлядь, и узнать, где лечились Лобачевский и Аксаков
5
2 отзыва
4500
₽
за всё
Познакомиться с необыкновенной историей создателя Жигулёвского пивоваренного завода
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Увидеть must-see-места города и разобраться в сортах местного пива
5
2 отзыва
12000
₽
за всё
Мечтаете за короткую поездку увидеть и город, и природу? Этот тур — ваше решение. Мы объединили самое важное: насыщенную экскурсию по исторической Сам...
5
5 отзывов
от
6000
₽
за всё
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
4.7
198 отзывов
1000
₽
за чел.
Проехать по историческому центру с аудиогидом и услышать интересные факты о городе на Волге
4.8
39 отзывов
16000
₽
за всё
Прочувствовать русский колорит и насладиться потрясающей природой Самарской Луки
5
1 отзыв
5200
₽
за всё
Прогуляться по городу на Волге и выяснить, какой он на самом деле
5
44 отзыва
10500
₽
за всё
Побывать в живописных местах на берегу Волги
Последние отзывы об экскурсиях по Самарской области
Р
Дата посещения: 25 июл 2026
Все прошло отлично!
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О
Дата посещения: 18 июн 2026
Если будете в Самарской области, обязательно закажите экскурсию в замок Гарибальди. 18 июня прекрасная Анна погрузила нас в сказочный мир
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Е
Дата посещения: 17 июл 2026
Все было просто отлично! Экскурсовод Елена, все объясняла очень доступно и интересно!
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Е
Дата посещения: 11 июл 2026
Хотим поделиться яркими впечатлениями от экскурсии военный Куйбышев и бункер Сталина. Особая благодарность нашему гиду Александру Волгину. С первых минут
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Т
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо Ивану за интересную экскурсию. Побывали с ним в интересных и красивых местах Самары. Наши дети просто в восторге от посещения штольни (не могли их увести), интересный поход. Побывали на красивых смотровых площадках. Советую к посещению.
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В
Дата посещения: 22 июн 2026
Все было очень интересно! Несмотря на дождь, экскурсовод нам все показал и рассказал, очень увлеченный рассказчик, нам очень понравилось
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О
Дата посещения: 25 июн 2026
Выражаю свою благодарность Елене, проводившей обзорную экскурсию по Самаре. Мы получили много информации о городе, истории, важных событиях, известных личностях.
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Н
Дата посещения: 11 июн 2026
Отличный, профессиональный гид. С юмором и без "воды" На все вопросы даёт интересную, развернутую инфо. Очень рад, что выбрали Наталью. Рекомендую однозначно. Ещё к ней сходим обязательно.
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Д
Дата посещения: 11 июн 2026
Всё прошло замечательно, экскурсия нам очень понравилась. Спасибо большое за вашу работу 🙏 много интересного узнали, однозначно рекомендуем!
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М
Дата посещения: 10 июн 2026
Супер!!! Мне очень повезло, что это был Антон! Он- историк, а они всегда по особенному преподносят информацию: как-будто жили в
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