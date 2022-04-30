Экскурсии в городах Самарской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Самарской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
5000
₽
за чел.
Исследовать самарские глубины под руководством опытного инструктора
5400
₽
за чел.
Исследовать флору и фауну у берегов живописного островка и попробовать новый способ рыбалки
3900
₽
за всё
Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии
5
1 отзыв
7600
₽
за всё
Посетить вершину, с которой любовался Волгой Петр I, и поразиться насыщенной истории горы-останца
5
2 отзыва
4500
₽
за всё
Познакомиться с городом и ощутить колорит русской глубинки
5
3 отзыва
2700
₽
за всё
Исследовать старинные улочки, дворы и купеческие дома в стороне от туристических районов
5
1 отзыв
4400
₽
за всё
Разобраться, как живется уличному искусству на берегу Волги, и ощутить современный дух города
7500
₽
за всё
Прогуляемся по историческому центру и увидим старинные здания
5500
₽
за всё
Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России
Групповые экскурсии
10000
₽
за чел.
Мы поедем на Царев курган - в одно из живописных мест Самарской области
3300
₽
за чел.
Мы отправимся с вами в Нижегородскую область, где более 100 лет назад служил один из самых почитаемых святых
4.4
7 отзывов
2800
₽
за чел.
Всего в нескольких часах от Самары находится настоящая восточная сказка
5
6 отзывов
1590
₽
за чел.
Вы побываете в Самарской Луке, узнаете об истории соляных промыслов и возникновении сёл
4.9
11 отзывов
1590
₽
за чел.
Мы отправимся в село Смолькино, где неподалёку находится удивительный памятник природы - «Рачейские Альпы»
4.6
103 отзыва
1390
₽
за чел.
Погрузитесь в эпоху храбрых рыцарей и прекрасных дам: побывайте в неоготическом замке Гарибальди
4.2
5 отзывов
1590
₽
за чел.
Мы с вами отправимся в Рачейские горы - одно из самых живописных мест в Самарской области
4.3
70 отзывов
990
₽
за чел.
Ширяево - это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой
Обзорные по городам
3900
₽
за всё
Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии
5
2 отзыва
4500
₽
за всё
Познакомиться с городом и ощутить колорит русской глубинки
5500
₽
за всё
Мы побываем в Самаре, одном из крупнейших промышленных, культурных и научных центров России
4.9
69 отзывов
2600
₽
за всё
Раскрыть тайны старинного города и увидеть его знаковые места на обзорной экскурсии
5
10 отзывов
5000
₽
за всё
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
5
1 отзыв
3900
₽
за всё
Познакомиться с визитными карточками и историей волжского города в самое романтичное время суток
5
21 отзыв
4400
₽
за всё
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
5
29 отзывов
5000
₽
за всё
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
5
59 отзывов
5000
₽
за всё
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Водные прогулки
5400
₽
за чел.
Исследовать флору и фауну у берегов живописного островка и попробовать новый способ рыбалки
5
1 отзыв
3900
₽
за всё
Полюбоваться городом с борта прогулочного теплохода и познакомиться с его визитными карточками
4.3
70 отзывов
990
₽
за чел.
Ширяево - это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой
Туры на автомобиле
3900
₽
за всё
Узнать, чем славится город, и открыть целую эпоху огромной страны на обзорной экскурсии
5
1 отзыв
7600
₽
за всё
Посетить вершину, с которой любовался Волгой Петр I, и поразиться насыщенной истории горы-останца
4.7
25 отзывов
8500
₽
за всё
Прочувствовать русский колорит и насладиться потрясающей природой Самарской Луки
5
10 отзывов
5000
₽
за всё
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
5
22 отзыва
9000
₽
за всё
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
5
1 отзыв
3900
₽
за всё
Познакомиться с визитными карточками и историей волжского города в самое романтичное время суток
5
29 отзывов
5000
₽
за всё
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
5
59 отзывов
5000
₽
за всё
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
4.9
150 отзывов
5000
₽
за всё
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Экскурсионные туры на несколько дней
3300
₽
за чел.
Мы отправимся с вами в Нижегородскую область, где более 100 лет назад служил один из самых почитаемых святых
Последние отзывы об экскурсиях по Самарской области
- ООльга30 апреля 2022Спасибо, Натали, за чудесную экскурсию! Узнала для себя много нового и интересного о городе Самара. Надеюсь вернуться уже всей семьей и пройти с вами другими маршрутами:)
- ССветлана29 апреля 2022Елена знающий экскурсовод, старается сделать сделать пребывание на экскурсии максимально комфортным и интересным! Желаю процветания.
- ААлексей29 апреля 2022Отзыв на: Идеальный микс по-самарскиПавел настоящий патриот своего города. Очень интересная экскурсия. На автомобиле мы объехали всю историческую часть города и прослушали подробную информацию о людях и событиях Самары. По нашей просьбе, Павел организовал и повёл нам дополнительно экскурсию в бункер Сталина. Мы остались под впечатлением от увиденного и услышанного, хотя были в Самаре неоднократно. Очень рекомендую! Павлу от нашей семьи респект и пожелания успехов в его деле!
- ТТатьяна28 апреля 2022никогда не думала что столько всего интересного и красивого есть в Самаре. . очень довольна!!! прекрасный гид прекрасная экскурсия!
- ААнна25 апреля 2022Мы все в восторге от экскурсии! Слова благодарности и поклон!
- ВВладимир24 апреля 2022Отзыв на: Самара - жемчужина ПоволжьяОгромное спасибо Розе за интересный рассказ о Самаре. С первых минут чувствовалось, что с городом тебя знакомит человек любящий свой город, знающий его историю. Она смогла найти подход к нашим детям и заинтересовать каждого. Экскурсия на машине позволила побывать за короткое время на всех достопримечательностях. Мы узнали много нового о истории Самары и её вкладе в историю нашей страны.
- ТТатьяна23 апреля 2022Отзыв на: Самара - жемчужина ПоволжьяКомфортная и динамичная экскурсия от увлеченного, влюблённого в профессию гида Розы. Прекрасно построенный маршрут, продуманный грамотный рассказ, ответы на любые вопросы и множество полезных советов и рекомендаций для знакомства с городом. Тот случай, когда спустя три с небольшим часа, становишься добрыми знакомыми. И погода очень порадовала!
- ААлександр22 апреля 2022Отзыв на: Авто-путешествие по Самарской ЛукеЕкатерина прекрасный организатор, интересно рассказывает, много знает о истории края.
- IIgor19 апреля 2022Отзыв на: Были и легенды Царева курганаОчень интересная экскурсия
- ЛЛидия18 апреля 2022Отзыв на: Авто-путешествие по Самарской ЛукеЭкскурсия очень понравилась, мы познакомились с живописными краями Самарской области. Посетили Жигулевский заповедник, побывали на смотровой площадке откуда открываются бескрайние поля, гряда гор, увидели первые весенние цветочки, сделали прекрасные фотографии, целый день наслаждались природой, душа отдыхала! Пикник на природе, что может быть лучше! Посетили дом- музей поэта Щиряевца, дом- музей художника Репина, усадьбу Вдовина в селе Ширяево. Закончили экскурсию посещением рыбного магазинчика и сыроварни, где приобрели местный сыр. Экскурсовод Екатерина -- фанат своего дела. Она одна из немногих кто проводит экскурсии по заповедным местам Самарской области. Приятна в общении, интересный рассказчик.
- PPavel18 апреля 2022Отличный гид, содержательная и интересная экскурсия!
- ТТатьяна13 апреля 2022Добрый день, вчера была экскурсия до сих пор под впечатлением увиденного и услышанного, спасибо Вам!
- ДДмитрий13 апреля 2022Знакомство с Самарой прошло на "Отлично".
- ЛЛариса12 апреля 2022Спасибо большое Наталье за профессионально проведённую экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
- ВВиталий12 апреля 2022Очень интересная и увлекательная экскурсия, большое количество интересных фактов о городе и знаменитых горожанах! Всё понравилось, спасибо
- ААлёна11 апреля 2022Отзыв на: Бункер Сталина и подземная СамараСпасибо огромное Петру за открытие тайн подземной Самары! Нам очень понравилось! Будем советовать всем, кого знаем! Мы, Владимирская область, под впечатлением до сих пор!
- ТТамара10 апреля 2022У нас была замечательная прогулка по историческому центру Самары с потрясающими видами на самые известные достопримечательности этого города! Прогулка с Натальей дает потрясающую возможность увидеть этот город с другой, нестандартной стороны, узнать много интересных фактов, а ее оригинальный подход к повествованию об исторических событиях города и региона никого не оставит равнодушным! Кроме того виды на Волгу и прогулка по солнечной набережной (нам повезло с погодой очень) точно смогут покорить взрослые и детские сердца:) Наш маршрут проходил по самым популярным улочкам Самары, мы узнали все секреты кафе-мафе, неожиданно для себя повстречали сумах, и узнали где варят самый вкусный кофе.. Только благодаря Натальи мы посмотрели в глаза этому городу! Обязательно будем советовать данную прогулку всем друзьям и знакомым, чтобы никто не упускал такую крутую возможность открыть для себя Самару, и пустить ее не только в свои глаза, но и в своё сердце!
- ААлександр8 апреля 2022Экскурсия очень понравилась! Натали опытный гид, настоящий профессионал своего дела и хороший рассказчик. Мы узнали много интересного о Самаре, ее истории и архитектуре, о людях, с именами которых связаны памятные места и события. Большое спасибо!
- ЛЛеся4 апреля 2022Отзыв на: Прогулка по склонам горы Тип-ТявПетр - человек,любящий свое дело. Его задача с нашей компанией усложнялась тем,что ему пришлось заинтересовать детей 13 лет. И ему это удалось. Дети остались в полном восторге и ещё долго делились эмоциями
- ИИрина4 апреля 2022Отзыв на: Идеальный микс по-самарскиНесмотря на ужасную погоду экскурсия прошла на самом высоком уровне, Павел искренне любит город, рассказывает уникальные вещи о Самаре, знает историю каждого дома и дворика. Посоветовал куда сходить и что посмотреть после экскурсии, нам гид понравился, рекомендую