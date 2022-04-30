О Ольга 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Самара Спасибо, Натали, за чудесную экскурсию! Узнала для себя много нового и интересного о городе Самара. Надеюсь вернуться уже всей семьей и пройти с вами другими маршрутами:)

С Светлана 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Самаре Елена знающий экскурсовод, старается сделать сделать пребывание на экскурсии максимально комфортным и интересным! Желаю процветания.

А Алексей 5 Отзыв на: Идеальный микс по-самарски Павел настоящий патриот своего города. Очень интересная экскурсия. На автомобиле мы объехали всю историческую часть города и прослушали подробную информацию о людях и событиях Самары. По нашей просьбе, Павел организовал и повёл нам дополнительно экскурсию в бункер Сталина. Мы остались под впечатлением от увиденного и услышанного, хотя были в Самаре неоднократно. Очень рекомендую! Павлу от нашей семьи респект и пожелания успехов в его деле!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Самаре никогда не думала что столько всего интересного и красивого есть в Самаре. . очень довольна!!! прекрасный гид прекрасная экскурсия!

А Анна 5 Отзыв на: Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка Мы все в восторге от экскурсии! Слова благодарности и поклон!

В Владимир 5 Отзыв на: Самара - жемчужина Поволжья Огромное спасибо Розе за интересный рассказ о Самаре. С первых минут чувствовалось, что с городом тебя знакомит человек любящий свой город, знающий его историю. Она смогла найти подход к нашим детям и заинтересовать каждого. Экскурсия на машине позволила побывать за короткое время на всех достопримечательностях. Мы узнали много нового о истории Самары и её вкладе в историю нашей страны.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Самара - жемчужина Поволжья Комфортная и динамичная экскурсия от увлеченного, влюблённого в профессию гида Розы. Прекрасно построенный маршрут, продуманный грамотный рассказ, ответы на любые вопросы и множество полезных советов и рекомендаций для знакомства с городом. Тот случай, когда спустя три с небольшим часа, становишься добрыми знакомыми. И погода очень порадовала!

А Александр 5 Отзыв на: Авто-путешествие по Самарской Луке Екатерина прекрасный организатор, интересно рассказывает, много знает о истории края.

I Igor 5 Отзыв на: Были и легенды Царева кургана Очень интересная экскурсия

Л Лидия 4 Отзыв на: Авто-путешествие по Самарской Луке Экскурсия очень понравилась, мы познакомились с живописными краями Самарской области. Посетили Жигулевский заповедник, побывали на смотровой площадке откуда открываются бескрайние поля, гряда гор, увидели первые весенние цветочки, сделали прекрасные фотографии, целый день наслаждались природой, душа отдыхала! Пикник на природе, что может быть лучше! Посетили дом- музей поэта Щиряевца, дом- музей художника Репина, усадьбу Вдовина в селе Ширяево. Закончили экскурсию посещением рыбного магазинчика и сыроварни, где приобрели местный сыр. Экскурсовод Екатерина -- фанат своего дела. Она одна из немногих кто проводит экскурсии по заповедным местам Самарской области. Приятна в общении, интересный рассказчик.

P Pavel 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Самара Отличный гид, содержательная и интересная экскурсия!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Самаре Добрый день, вчера была экскурсия до сих пор под впечатлением увиденного и услышанного, спасибо Вам!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Самара Знакомство с Самарой прошло на "Отлично".

Л Лариса 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Самара Спасибо большое Наталье за профессионально проведённую экскурсию. Было очень интересно и познавательно.

В Виталий 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Самара Очень интересная и увлекательная экскурсия, большое количество интересных фактов о городе и знаменитых горожанах! Всё понравилось, спасибо

А Алёна 5 Отзыв на: Бункер Сталина и подземная Самара Спасибо огромное Петру за открытие тайн подземной Самары! Нам очень понравилось! Будем советовать всем, кого знаем! Мы, Владимирская область, под впечатлением до сих пор!

Т Тамара 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Самара У нас была замечательная прогулка по историческому центру Самары с потрясающими видами на самые известные достопримечательности этого города! Прогулка с Натальей дает потрясающую возможность увидеть этот город с другой, нестандартной стороны, узнать много интересных фактов, а ее оригинальный подход к повествованию об исторических событиях города и региона никого не оставит равнодушным! Кроме того виды на Волгу и прогулка по солнечной набережной (нам повезло с погодой очень) точно смогут покорить взрослые и детские сердца:) Наш маршрут проходил по самым популярным улочкам Самары, мы узнали все секреты кафе-мафе, неожиданно для себя повстречали сумах, и узнали где варят самый вкусный кофе.. Только благодаря Натальи мы посмотрели в глаза этому городу! Обязательно будем советовать данную прогулку всем друзьям и знакомым, чтобы никто не упускал такую крутую возможность открыть для себя Самару, и пустить ее не только в свои глаза, но и в своё сердце!

А Александр 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Самара Экскурсия очень понравилась! Натали опытный гид, настоящий профессионал своего дела и хороший рассказчик. Мы узнали много интересного о Самаре, ее истории и архитектуре, о людях, с именами которых связаны памятные места и события. Большое спасибо!

Л Леся 5 Отзыв на: Прогулка по склонам горы Тип-Тяв Петр - человек,любящий свое дело. Его задача с нашей компанией усложнялась тем,что ему пришлось заинтересовать детей 13 лет. И ему это удалось. Дети остались в полном восторге и ещё долго делились эмоциями