Гулять как петербуржец: пешком по неизбитым локациям Северной столицы

Подняться на крышу, спуститься в катакомбы лютеранской церкви и посмотреть моноспектакль
Этот тур для вас, если в Русском музее вы уже изучили все работы Айвазовского и Репина, а залы Кунсткамеры и Эрмитажа обошли дважды. Настало время открыть другой Петербург, отправившись гулять
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по городу на Неве как местный житель. В этом маршруте мы собрали интересные, но неизбитые локации Северной столицы.

Мы полюбуемся панорамами, поднявшись на крышу, и посмотрим моноспектакль, спустившись под землю, в катакомбы лютеранской церкви Петрикирхе.

С улицы осмотрим множество архитектурных шедевров и заглянем в удивительные уголки: посетим академию Штиглица и «Петровскую акваторию» и увидим, как жили Анна Ахматова и Иосиф Бродский.

Гулять как петербуржец: пешком по неизбитым локациям Северной столицы
Гулять как петербуржец: пешком по неизбитым локациям Северной столицы
Гулять как петербуржец: пешком по неизбитым локациям Северной столицы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двухместное размещение в трёх- или четырёхзвёздочном отеле. Точное место проживания будет известно непосредственно перед началом тура.

Питание. В стоимость тура включён завтрак во второй день, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Санкт-Петербургу, моноспектакль в лютеранской церкви

Наше знакомство с Северной столицей начнётся высоко над землёй. Мы поднимемся на крышу, полюбуемся панорамой Санкт-Петербурга и сделаем яркие кадры.

Затем спустимся вниз и будем долго гулять по городу на Неве, чтобы ногами и сердцем прочувствовать ритм этого мегаполиса с богатой историей. Наш маршрут будет пролегать по атмосферным улочкам, а каждый шаг — повторять следы великих и известных личностей. Будем много говорить о Петербурге и впечатляться видами, прерываясь на кофе.

Заглянем в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Узнаем больше о жизни поэтессы, самом личном и сокровенном, отношениях с Иосифом Бродским. Посетим рай книгоманов — культовый книжный магазин «Подписные издания». Здесь можно не только приобрести томик любимого писателя, но и полистать страницы, наслаждаясь кофе и булочками.

Обедать отправимся в закусочную с богатым выбором блюд русской кухни и фирменных настоек. Благодаря советскому мозаичному панно, которое перенесли сюда со старой ткацкой фабрики, тут можно окунуться в ностальгические воспоминания. Ужинать же будем в совершенно иной атмосфере израильского бистро, занявшего старинный особняк Слепцова.

Вечером нас ждёт ещё одна порция впечатлений. Мы побываем в белоснежной Петрикирхе — лютеранской церкви Святых Петра и Павла. Поднимемся на второй этаж и восточную башню, к колоколам. Затем спустимся под землю, в катакомбы собора, чтобы посмотреть моноспектакль Театро Ди Капуа о храбрости и доброте в мире бесконечной войны.

Прогулки по Санкт-Петербургу, моноспектакль в лютеранской церквиПрогулки по Санкт-Петербургу, моноспектакль в лютеранской церквиПрогулки по Санкт-Петербургу, моноспектакль в лютеранской церквиПрогулки по Санкт-Петербургу, моноспектакль в лютеранской церкви
2 день

Продолжение променада по Северной столице

Начнём день в месте вне времени, моды и тенденций — баре и книжном магазине при музее «Полторы комнаты», посвящённом Иосифу Бродскому. Он расположен в бывшей коммунальной квартире, в которой поэт прожил в течение 17 лет вплоть до эмиграции из Советского Союза.

Продолжим любоваться архитектурными шедеврами Санкт-Петербурга и посетим художественно-промышленную академию Александра Штиглица. Это дивное пространство с примерами декоративного искусства разных эпох, где царит аура творчества, созидания и красоты.

Прервёмся на обед, заглянув в не менее прекрасное местечко. Это камерный ресторан с элементами эклектики, арочным потолком и террасой вблизи храма Спас на крови.

Далее не спеша дойдём до дома компании «Зингер» и Казанского собора, сделаем небольшую паузу в книжном магазине или на улице. После передышки зайдём в «Петровскую акваторию». Это масштабный исторический музей с макетами значимых построек на берегах Невы и Финского залива. Его экспонаты помогут вообразить, как корабли сходили со стапелей Адмиралтейства, какие балы устраивала знать в Верхнем парке Петергофа или как веселились петербуржцы на Масленицу.

Завершим наше приключение в Северной столице прощальным ужином в ресторане русской кухни. Поделимся впечатлениями о поездке и, возможно, запланируем будущее путешествие.

Продолжение променада по Северной столицеПродолжение променада по Северной столицеПродолжение променада по Северной столицеПродолжение променада по Северной столице

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
  • Моноспектакль Театро Ди Капуа
  • Приятные сюрпризы и угощения
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Район Невского проспекта, 10:00, точное место встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Санкт-Петербург, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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