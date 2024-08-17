Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двухместное размещение в трёх- или четырёхзвёздочном отеле. Точное место проживания будет известно непосредственно перед началом тура.
Питание. В стоимость тура включён завтрак во второй день, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Программа тура по дням
Прогулки по Санкт-Петербургу, моноспектакль в лютеранской церкви
Наше знакомство с Северной столицей начнётся высоко над землёй. Мы поднимемся на крышу, полюбуемся панорамой Санкт-Петербурга и сделаем яркие кадры.
Затем спустимся вниз и будем долго гулять по городу на Неве, чтобы ногами и сердцем прочувствовать ритм этого мегаполиса с богатой историей. Наш маршрут будет пролегать по атмосферным улочкам, а каждый шаг — повторять следы великих и известных личностей. Будем много говорить о Петербурге и впечатляться видами, прерываясь на кофе.
Заглянем в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Узнаем больше о жизни поэтессы, самом личном и сокровенном, отношениях с Иосифом Бродским. Посетим рай книгоманов — культовый книжный магазин «Подписные издания». Здесь можно не только приобрести томик любимого писателя, но и полистать страницы, наслаждаясь кофе и булочками.
Обедать отправимся в закусочную с богатым выбором блюд русской кухни и фирменных настоек. Благодаря советскому мозаичному панно, которое перенесли сюда со старой ткацкой фабрики, тут можно окунуться в ностальгические воспоминания. Ужинать же будем в совершенно иной атмосфере израильского бистро, занявшего старинный особняк Слепцова.
Вечером нас ждёт ещё одна порция впечатлений. Мы побываем в белоснежной Петрикирхе — лютеранской церкви Святых Петра и Павла. Поднимемся на второй этаж и восточную башню, к колоколам. Затем спустимся под землю, в катакомбы собора, чтобы посмотреть моноспектакль Театро Ди Капуа о храбрости и доброте в мире бесконечной войны.
Продолжение променада по Северной столице
Начнём день в месте вне времени, моды и тенденций — баре и книжном магазине при музее «Полторы комнаты», посвящённом Иосифу Бродскому. Он расположен в бывшей коммунальной квартире, в которой поэт прожил в течение 17 лет вплоть до эмиграции из Советского Союза.
Продолжим любоваться архитектурными шедеврами Санкт-Петербурга и посетим художественно-промышленную академию Александра Штиглица. Это дивное пространство с примерами декоративного искусства разных эпох, где царит аура творчества, созидания и красоты.
Прервёмся на обед, заглянув в не менее прекрасное местечко. Это камерный ресторан с элементами эклектики, арочным потолком и террасой вблизи храма Спас на крови.
Далее не спеша дойдём до дома компании «Зингер» и Казанского собора, сделаем небольшую паузу в книжном магазине или на улице. После передышки зайдём в «Петровскую акваторию». Это масштабный исторический музей с макетами значимых построек на берегах Невы и Финского залива. Его экспонаты помогут вообразить, как корабли сходили со стапелей Адмиралтейства, какие балы устраивала знать в Верхнем парке Петергофа или как веселились петербуржцы на Масленицу.
Завершим наше приключение в Северной столице прощальным ужином в ресторане русской кухни. Поделимся впечатлениями о поездке и, возможно, запланируем будущее путешествие.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 300 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Сопровождение гидом, экскурсии и входные билеты по маршруту
- Моноспектакль Театро Ди Капуа
- Приятные сюрпризы и угощения
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Обеды и ужины