Наше знакомство с Северной столицей начнётся высоко над землёй. Мы поднимемся на крышу, полюбуемся панорамой Санкт-Петербурга и сделаем яркие кадры.

Затем спустимся вниз и будем долго гулять по городу на Неве, чтобы ногами и сердцем прочувствовать ритм этого мегаполиса с богатой историей. Наш маршрут будет пролегать по атмосферным улочкам, а каждый шаг — повторять следы великих и известных личностей. Будем много говорить о Петербурге и впечатляться видами, прерываясь на кофе.

Заглянем в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Узнаем больше о жизни поэтессы, самом личном и сокровенном, отношениях с Иосифом Бродским. Посетим рай книгоманов — культовый книжный магазин «Подписные издания». Здесь можно не только приобрести томик любимого писателя, но и полистать страницы, наслаждаясь кофе и булочками.

Обедать отправимся в закусочную с богатым выбором блюд русской кухни и фирменных настоек. Благодаря советскому мозаичному панно, которое перенесли сюда со старой ткацкой фабрики, тут можно окунуться в ностальгические воспоминания. Ужинать же будем в совершенно иной атмосфере израильского бистро, занявшего старинный особняк Слепцова.

Вечером нас ждёт ещё одна порция впечатлений. Мы побываем в белоснежной Петрикирхе — лютеранской церкви Святых Петра и Павла. Поднимемся на второй этаж и восточную башню, к колоколам. Затем спустимся под землю, в катакомбы собора, чтобы посмотреть моноспектакль Театро Ди Капуа о храбрости и доброте в мире бесконечной войны.