Мои заказы

На каникулы – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» в Санкт-Петербурге, цены от 8450 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
«Рускеала», музеи и отдых на Ладоге: экспресс-тур по Карелии с возможностью выбора экскурсий
На автобусе
2 дня
«Рускеала», музеи и отдых на Ладоге: экспресс-тур по Карелии с возможностью выбора экскурсий
Увидеть знаковые места, насладиться единением с природой и попробовать чай с карельским вареньем
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
8450 ₽ за человека
Выходные в Карелии: парк «Рускеала», сафари к водопадам и мастер-класс
На автобусе
2 дня
Выходные в Карелии: парк «Рускеала», сафари к водопадам и мастер-класс
Полюбоваться Мраморным карьером, добыть гранат, отдохнуть на берегу Ладоги и увидеть крепость Корела
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
10 450 ₽ за человека
Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса
На автобусе
2 дня
Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса
Посетить дом-музей Фёдора Достоевского, попробовать медовые соты и погулять по Новгородскому кремлю
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
8450 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На каникулы»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. «Рускеала», музеи и отдых на Ладоге: экспресс-тур по Карелии с возможностью выбора экскурсий;
  2. Выходные в Карелии: парк «Рускеала», сафари к водопадам и мастер-класс;
  3. Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса.
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рускеала;
  2. Ладожское озеро;
  3. Ладожские шхеры;
  4. Царское село;
  5. Петергоф;
  6. Исаакиевский собор;
  7. Набережная;
  8. Дворцовая площадь;
  9. Музей Фаберже;
  10. Петропавловская крепость.
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 8450 до 10 450.
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2026 год на каникулы, цены от 8450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль