«Рускеала», музеи и отдых на Ладоге: экспресс-тур по Карелии с возможностью выбора экскурсий
Увидеть знаковые места, насладиться единением с природой и попробовать чай с карельским вареньем
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
8450 ₽ за человека
Выходные в Карелии: парк «Рускеала», сафари к водопадам и мастер-класс
Полюбоваться Мраморным карьером, добыть гранат, отдохнуть на берегу Ладоги и увидеть крепость Корела
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
10 450 ₽ за человека
Автобусный тур для всей семьи: Великий Новгород и Старая Русса
Посетить дом-музей Фёдора Достоевского, попробовать медовые соты и погулять по Новгородскому кремлю
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
8450 ₽ за человека
