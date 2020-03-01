Максим проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих

Увидеть наследие поволжских немцев и услышать истории, которые легко могли бы стать сюжетами романов

Максим
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Максим – ваш гид
Огромные готические церкви среди степей, аутентичные дома в шахматную клетку, вальмовые крыши, монументальные мельницы — мы проедем по следу Республики немцев Поволжья и углубимся в историю этих земель.

Я расскажу о противостоянии иностранных поселенцев набегам киргиз-кайсаков, их борьбе с засухами и создании собственной культуры.
8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Встреча Волжская, 27а.
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Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих

Что вас ожидает

«Новая Швейцария»
Вы узнаете, какие события привели к появлению тысяч колонистов в этих краях и с какими неожиданностями им пришлось столкнуться. В бывшей немецкой колонии Шефер увидите руины монументальной кирхи и осмотрите дом пастора, а я расскажу, как пару лет назад местные жители спасли церковный колокол. По дороге в Люцерн я открою историю о великом авантюристе бароне де Борегарде де Кано и вы поймете, как в Поволжье появились близнецы городов «Швейцарского союза».

Поэзия Поволжья
В колонии Унтервальден я проведу вас к деревянному дому, где провели ночь цесаревич Александр и Василий Жуковский — наставник юноши. Мы поговорим о том, как немецкие села связаны с Гавриилом Романовичем Державиным, и попробуем увидеть на горизонте первый Парнас русской поэзии. В Цюрихе осмотрим Церковь Иисуса Царя — уникальный пример полной реставрации памятника немецкой готики — и сытно пообедаем в гостевом доме, где также можно посмотреть фильм о колонии и лютеранской церкви. Если погода позволит, мы прогуляемся по дубовой роще и искупаемся в цюрихском озере. Возвращаясь, заглянем в бывший Екатериненштадт, чтобы увидеть памятник императрице, создавшей в этих землях новую цивилизацию.

Организационные детали

  • Для этой поездки нужен автомобиль. Если вы приехали не своей машине, я помогу арендовать автомобиль, минивэн или микроавтобус с водителем. Ориентировочная стоимость аренды за день — от 4000 руб. (автомобиль) до 9000 руб. (микроавтобус).
  • Дополнительные расходы не предусмотрены, но возможен обед в гостевом доме в Цюрихе (от 200 руб.).
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих
Из Саратова в Шефер, Унтервальден, Люцерн, Цюрих

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Волжская, 27а..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Привет, друзья! Буду рад познакомить вас с Саратовом — городом, куда я люблю возвращаться из путешествий по всему миру. Моя сверхзадача — чтобы после экскурсии вы считали бы Саратов не менее интересным, чем Питер, Рим или Лондон. В этом мне поможет опыт путешественника, фотографа и организатора поездок (а также кандидатская степень в филологии). Живым языком стараюсь рассказать о том, что люблю в своем городе: о его немецких колонистах и старообрядцах-миллионерах, о золотом веке города и архитектуре модерна, о граффити-спотах и кофейнях третьей волны. Когда говорим об ушедшей эпохе — пробую перенести нас в нее с помощью карманной машины времени. После экскурсии, если позволяет график, всегда рад выпить с гостями кофе и помочь спланировать самостоятельные прогулки по городу.
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Максим проводит ещё 2 экскурсии

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