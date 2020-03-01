Максим проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

«Новая Швейцария»

Вы узнаете, какие события привели к появлению тысяч колонистов в этих краях и с какими неожиданностями им пришлось столкнуться. В бывшей немецкой колонии Шефер увидите руины монументальной кирхи и осмотрите дом пастора, а я расскажу, как пару лет назад местные жители спасли церковный колокол. По дороге в Люцерн я открою историю о великом авантюристе бароне де Борегарде де Кано и вы поймете, как в Поволжье появились близнецы городов «Швейцарского союза».

Поэзия Поволжья

В колонии Унтервальден я проведу вас к деревянному дому, где провели ночь цесаревич Александр и Василий Жуковский — наставник юноши. Мы поговорим о том, как немецкие села связаны с Гавриилом Романовичем Державиным, и попробуем увидеть на горизонте первый Парнас русской поэзии. В Цюрихе осмотрим Церковь Иисуса Царя — уникальный пример полной реставрации памятника немецкой готики — и сытно пообедаем в гостевом доме, где также можно посмотреть фильм о колонии и лютеранской церкви. Если погода позволит, мы прогуляемся по дубовой роще и искупаемся в цюрихском озере. Возвращаясь, заглянем в бывший Екатериненштадт, чтобы увидеть памятник императрице, создавшей в этих землях новую цивилизацию.