Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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Троице-Сергиева лавра с посещением колокольни

О достопримечательностях и истории величественной обители — легко, интересно и информативно!

Сергей
Сергей – Гид из Сергиева Посада
Крупнейший в стране мужской монастырь, основанный одним из самых почитаемых русских святых 7 веков назад, стоит особняком в отечественной истории 📖 и национальной религии.

Здесь крестился Иван Грозный, правители пешком приходили на поклон из Москвы и происходили чудеса исцеления.

В ярких деталях я расскажу о старинном комплексе и помогу осознать его значимость.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 885 ₽ за экскурсию

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Троице-Сергиева лавра с посещением колокольни
Троице-Сергиева лавра с посещением колокольни

Что вас ожидает

Выдающийся памятник истории 📖, религии и архитектуры
Я расскажу, как развивался монастырь на протяжении веков и в чем состоит его уникальность. Объясню, почему именно сюда приходило так много паломников со всей Руси. Вы узнаете, как монастырю удалось продержаться 16 месяцев в осаде и что за люди защищали эту крепость. И, конечно, поговорим и об основателе обители — преподобном Сергии Радонежском. Вы посетите древнейший собор на территории монастыря — Троицкий, где осмотрите иконы Андрея Рублева и увидите место, где находятся мощи Сергия. Также не обойдем стороной Трапезную палату, где совершались торжественные обеды, и Успенский собор, построенный по приказу Иоанна IV.

Панорама окрестностей с колокольни
На территории монастыря находится одна из самых высоких колоколен России — ее высота 88 метров. Поднявшись, вы откроете незабываемый вид, который станет украшением вашей фотоколлекции. А рассказы, которые вы услышали на экскурсии 🧭, заиграют новыми красками.

Организационные детали

Билет на колокольню оплачивается отдельно — 1500р. /6 человек, далее +250 руб. /каждого.

Начало и место завершения
🚩 на Красногорской площади
Троице-Сергиева лавра с посещением колокольни
Троице-Сергиева лавра с посещением колокольни
Троице-Сергиева лавра с посещением колокольни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я родился в Сергиевом Посаде и всем сердцем люблю свою малую родину. Для того, чтобы этой любви было больше, нужно делиться. С радостью передам частичку моих переживаний вам!
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Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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