Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Выдающийся памятник истории 📖, религии и архитектуры

Я расскажу, как развивался монастырь на протяжении веков и в чем состоит его уникальность. Объясню, почему именно сюда приходило так много паломников со всей Руси. Вы узнаете, как монастырю удалось продержаться 16 месяцев в осаде и что за люди защищали эту крепость. И, конечно, поговорим и об основателе обители — преподобном Сергии Радонежском. Вы посетите древнейший собор на территории монастыря — Троицкий, где осмотрите иконы Андрея Рублева и увидите место, где находятся мощи Сергия. Также не обойдем стороной Трапезную палату, где совершались торжественные обеды, и Успенский собор, построенный по приказу Иоанна IV.

Панорама окрестностей с колокольни

На территории монастыря находится одна из самых высоких колоколен России — ее высота 88 метров. Поднявшись, вы откроете незабываемый вид, который станет украшением вашей фотоколлекции. А рассказы, которые вы услышали на экскурсии 🧭, заиграют новыми красками.

Организационные детали

Билет на колокольню оплачивается отдельно — 1500р. /6 человек, далее +250 руб. /каждого.