Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопутешествие в Красную Поляну на кабриолете Lexus
Покататься на авто с открытой крышей, увидеть сочинские пейзажи и получить профессиональные снимки
Начало: Адлер (Сириус)
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
17 000 ₽ за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
За один день посетить спа-центр «Амза», дом Княгини Ореховой, Белые скалы и ж/д Псырцха
Начало: В Сочи, Адлере или Олимпийском парке
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
4 мар в 05:30
6 мар в 05:30
7350 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Новая Мацеста: мастер-класс по восковой живописи в экзотическом саду
Отдохнуть в тени субтропических растений и научиться технике современной энкаустики
Начало: В районе Новая Мацеста
Завтра в 10:00
4 мар в 10:00
2970 ₽
3300 ₽ за человека
