Музей фотографии «ИСКРА» – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей фотографии «ИСКРА»» в Твери, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Твери: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, узнайте её историю и культуру, посетив важнейшие достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Твери и музей быта
Погрузитесь в атмосферу старинной Твери, посетив знаковые места и музей быта. Узнайте о жизни купцов и оцените экспозиции самоваров и текстиля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
5 мая в 09:00
6 мая в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Музей «Назад в детство»
Пешая
1 час
Мини-группа
до 1 чел.
Музей «Назад в детство»
Начало: Г. Тверь ул. Полевая, 2
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Музей фотографии «ИСКРА»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
  2. Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
  3. Музей «Назад в детство»
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в мае 2025
Сейчас в Твери в категории "Музей фотографии «ИСКРА»" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 7500. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2025 год по теме «Музей фотографии «ИСКРА»», 29 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль