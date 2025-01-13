Очень интересная экскурсия и гид Надежда Романовна. На автомобиле удалось посмотреть гораздо больше, чем на пешей экскурсии.

С Сергей

Удивительный,красивый город. Проводится большая работа по благоустройству. Старинный, притягивающий своей трагической и героической историей, сохранивший своё древнее историческое лицо, очень притягателен и щедр на интелектуальные подарки. Пешая экскурсия нам очень понравилась. А из музея старинного быта долго не хотелось уходить.