Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Твери: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, узнайте её историю и культуру, посетив важнейшие достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Твери и музей быта
Погрузитесь в атмосферу старинной Твери, посетив знаковые места и музей быта. Узнайте о жизни купцов и оцените экспозиции самоваров и текстиля
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
5 мая в 09:00
6 мая в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Музей «Назад в детство»
Начало: Г. Тверь ул. Полевая, 2
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 января 2025Очень интересная экскурсия и гид Надежда Романовна. На автомобиле удалось посмотреть гораздо больше, чем на пешей экскурсии.
- ММария9 января 2025В деталях узнали историю становления Тверского княжества
- ССергей19 августа 2022Удивительный,красивый город. Проводится большая работа по благоустройству. Старинный, притягивающий своей трагической и героической историей, сохранивший своё древнее историческое лицо, очень притягателен и щедр на интелектуальные подарки. Пешая экскурсия нам очень понравилась. А из музея старинного быта долго не хотелось уходить.
- ХХаритонов16 августа 2021Отличная экскурсия было очень интересно)
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Музей фотографии «ИСКРА»»
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