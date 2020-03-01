Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района

Погрузиться в жизнь некогда маргинальной тюменской слободы и разобраться в её особенностях

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Через судьбы жителей криминального в в XVIII-XX веках района вам приоткроются неизвестные страницы истории первого русского города Сибири.

Вы перенесётесь во время, когда путь в Тюмень шёл по Большому Сибирскому тракту и узнаете, какую роль в жизни города сыграли переселенцы и ссыльные.
690 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча — возле драматического театра
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Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района

Что вас ожидает

Тюменский Гарлем
В XVIII веке здесь боялись показаться ночью даже полицейские, а сейчас расцветают современные кварталы. Вы увидите, где стихийно заселялись бывшие каторжники и беглые, переселенцы и ссыльные, бродяги и конокрады. Услышите истории про Тюменское «дно», несколько веков подряд находившееся в центре района наряду с избами мастеровых и конюшнями ямщиков, и узнаете, отчего в Тюмени было самое большое количество сапожников в стране и какое отношение это имело к городской преступности.

Вчера и сегодня
Я выросла именно в этом районе. На моих глазах улица, которую старались обходить горожане, стала одной из самых престижных в Тюмени. Поэтому от первого лица расскажу, где располагалась «школа гопников», что сохранилось от тюменских «парижан» и почему именно в нашем городе была написана единственная в Советском Союзе дипломная работа по криминальному жаргону.

Организационные детали

  • Доступно гостям старше 13 лет. Можно заказать экскурсию индивидуально, в том числе с детьми с младшего возраста. Подробности уточняйте у гида.
  • Если в городе впервые, целесообразно сперва посетить мою обзорную экскурсию по историческому центру

Дополнительные опции

  • Если вы уже были на моей экскурсии, на последующие действует специальная скидка 10 процентов (Напишите об этом гиду заранее)
  • Можно забронировать экскурсию в качестве подарка близким и получить сертификат
  • По вашему желанию можно завершить экскурсию дегустацией напитка с закусками (оплачивается отдельно)
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 12:00, 16:00, 20:00 и 22:00, в воскресенье в 09:00, 12:00, 16:00 и 22:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура — возле драматического театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Я родилась в СССР и жила в Тюмени. Однажды отправилась посмотреть мир, а когда решила вернуться, увидев все континенты, включая Антарктиду, то обнаружила, что прошло 30 лет. Занимаюсь тем, что люблю. Показываю вам и даже немножко создаю историю Тюмени. Так, после открытия тюменской аллеи кошек я разместила статью в Интернете (а затем она была напечатана в газетах и опубликована городском сайте) о тюменском Сквере кошек. Эта статья стала началом легенды о том, что композиция из кошек в сквере посвящена не просто кошкам. А сибирским кошкам, которые спасли Эрмитаж в 1945 от нашествия крыс. Мою статью подхватили другие СМИ и Аллею кошек переименовали в Сквер сибирских кошек. Так возникла новая легенда. Автор которой я, ваш гид.
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Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

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