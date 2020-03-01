Татьяна проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Тюменский Гарлем

В XVIII веке здесь боялись показаться ночью даже полицейские, а сейчас расцветают современные кварталы. Вы увидите, где стихийно заселялись бывшие каторжники и беглые, переселенцы и ссыльные, бродяги и конокрады. Услышите истории про Тюменское «дно», несколько веков подряд находившееся в центре района наряду с избами мастеровых и конюшнями ямщиков, и узнаете, отчего в Тюмени было самое большое количество сапожников в стране и какое отношение это имело к городской преступности.

Вчера и сегодня

Я выросла именно в этом районе. На моих глазах улица, которую старались обходить горожане, стала одной из самых престижных в Тюмени. Поэтому от первого лица расскажу, где располагалась «школа гопников», что сохранилось от тюменских «парижан» и почему именно в нашем городе была написана единственная в Советском Союзе дипломная работа по криминальному жаргону.