27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тюмень: истории, легенды, люди

Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Встреча с удивительным местным жителем, который поделится с вами своими уникальными городскими историями и легендами советского периода — такое приключение ждёт вас на этой прогулке.

Вы полюбуетесь на город с уровня крыши самого высокого здания Тюмени и узнаете архивные секреты.

Кто вознамерился бросить вызов самому Распутину и почему Тюмень можно назвать родиной слонов.
От 2090 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у Площади Памяти
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У этой экскурсии27 отзывов
4.67
Тюмень: истории, легенды, люди
Тюмень: истории, легенды, люди

Что вас ожидает

Весь город до горизонта
Мы встречаемся в деловом центре Тюмени. Вы увидите первый русский город Сибири с последнего этажа самого высокого здания Тюмени, куда вход для всех закрыт. Отсюда открывается великолепная панорама.

Истории под замком
Я поделюсь с вами личными и секретными историями советских времён о своём городе. Вы разглядите интересные точки первого русского города Сибири, которые оказали влияние на мировые события.

Тюменская тайна
В географическом центре Тюмени вы проведёте личное расследование и узнаете сакральную тайну города, не раскрытую в путеводителях.

Единственная набережная
Городским автобусом мы проедем до Набережной. Прогулка закончится на единственной в России четырёхъярусной набережной, которая приведёт вас к Мосту влюблённых на реке Тура.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не входят в стоимость экскурсии (1 поездка на автобусе около 30 рублей; гид платит за себя сам)
  • Очерёдность посещения объектов может меняться (но без сокращения их количества)
  • Если у вас есть особые пожелания или если день занят в календаре, пожалуйста, обращайтесь. Возможно, получится организовать экскурсию и в закрытый в календаре день.
Тюмень: истории, легенды, люди
Тюмень: истории, легенды, люди
Тюмень: истории, легенды, люди
Тюмень: истории, легенды, люди
Тюмень: истории, легенды, люди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Площади Памяти.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Я родилась в СССР и жила в Тюмени. Однажды отправилась посмотреть мир, а когда решила вернуться, увидев все континенты, включая Антарктиду, то обнаружила, что прошло 30 лет. Занимаюсь тем, что люблю. Показываю вам и даже немножко создаю историю Тюмени. Так, после открытия тюменской аллеи кошек я разместила статью в Интернете (а затем она была напечатана в газетах и опубликована городском сайте) о тюменском Сквере кошек. Эта статья стала началом легенды о том, что композиция из кошек в сквере посвящена не просто кошкам. А сибирским кошкам, которые спасли Эрмитаж в 1945 от нашествия крыс. Мою статью подхватили другие СМИ и Аллею кошек переименовали в Сквер сибирских кошек. Так возникла новая легенда. Автор которой я, ваш гид.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Очень понравилось и рекомендую! Татьяна знает историю и факты про Тюмень, которые не найти в интернете. Если вы приехали в Тюмень и не сходили с Татьяной на экскурсию - можно сказать, что вы не были в Тюмени!
1 марта 2020
Мы с сыном благодарим Татьяну за интересную и содержательную экскурсию.
В Тюмень приехали всего лишь на пару дней,да и то на соревнования.Бесцельно бродить вечером не хотелось, поэтому приняли решение взять экскурсию.
Что оказалось очень верным решением!
За пару часов Татьяна рассказала об интереснейших людях Тюмени,о её истории,о главных достопримечательностях.
Виден интерес и любовь человека к родному городу.
Время пролетело совершенно незаметно!
И то закончили потому,что устал сын после соревнований.Иначе успели бы охватить ещё парочку мест.
Вид сверху на вечернюю Тюмень завораживает.
Если приедем в Тюмень ещё раз, несомненно обратимся к Татьяне повторно.
11 января 2020
Экскурсией очень довольны, Татьяна - замечательный рассказчик, несмотря на то, что в Тюмени не в перый раз, из рассказа гида узнали массу новых, интересных фактов о городе, причём не избитых из учебников истории, а новых, связанных как с личными исследованиями Татьяны, так и с её жизнью в городе. Татьяна не только увлечённый и эрудированный гид, но и доброжелательный, и заботливый человек - приехали в Тюмень перед Новым годом, был мороз, поэтому Татьяна построила маршрут так, чтобы мы не замерзали, но и получали максимум информации. Рекомендуем экскурсию тем, кто увлечён историей и хочет получить о посещаемом месте максимум интересной и полезной информации.
8 января 2020
Татьяна шикарна! Это не просто истории «по книжке», это отлично выстроенная линия, основанная на фактах и собственных наблюдениях и исследованиях. Было очень интересно. Причём Татьяна полностью подстраивается под клиента. В моем случае - я люблю ходить пешком - мы полностью прошли пешком улицу Республики, и Татьяна ни разу не пожаловалась на «неудобность» моей просьбы. Мы даже поели «самую вкусную тюменскую шаурму»))))
В общем, очень рекомендую. И сама, уверена, ещё увижусь с Татьяной.
1 декабря 2019
Экскурсия прошла отлично. Огромная благодарность Татьяне за ее любовь к родному городу, увлеченность, энтузиазм, интересные темы.
10 ноября 2019
Отличная экскурсия, много ездим, бываем на разных экскурсиях , но Тюмень впечатлила ,благодаря Татьяне, время пролетело незаметно ,так интересно она рассказывает и никаких сухих цифр и книжных пересказов, Истории человека ,который любит свой город , это так ценно . Спасибо , Татьяна, приедем обязательно еще .
27 октября 2019
Отличная экскурсия, интересные расказы , интересные мелочи про разные объекты, расстоваться с экскурсоводом нехотелось
14 августа 2019
Спасибо Татьяне за отличную экскурсию!
Татьяна согласилась включить в экскурсию дополнительный объект, который не был предусмотрен программой и в целом уделить больше времени рассказу о том, что интересовало меня больше (истории дореволюционной Тюмени). Экскурсия заняла почти в 2 раза больше запланированного времени, при этом Татьяна наотрез отказалась взять доп. оплату. Несмотря на то, что я родилась и выросла в Тюмени, я узнала много нового и интересного. Захотелось заказать отдельную экскурсию по старой части Тюмени и еще экскурсию для детей. Получила большое удовольствие от прогулки по Тюмени и от общения с Татьяной. :) Рекомендую всем (особенно тюменцам) сделать себе (или близким) подарок, и больше узнать о нашем городе на экскурсии с Татьяной
9 августа 2019
Нам очень понравилось. Прошли по Тюмени словно сквозь века и город стал близок и понятен.
Действительно необычная экскурсия.
Если вы привыкли к групповым экскурсиям строго по плану, на которых вопросы возможны только в конце, то с Татьяной всё с точностью до наоборот.
Гид подстраивалась под нас.
- Возможно ли подняться не на верхний этаж самого высокого здания Тюмени, а ещё выше?
- Пожалуйста!
- По пути ресторан северной кухни, вот бы сейчас поесть настоящей строганины?
- Пожалуйста!
- Ребёнок захотел поиграть на настоящем танке, можно тут задержаться?
- Пожалуйста!
Гид Татьяна шикарная женщина и человек интересный.
Любит свой город, ее рассказ разноплановый и интересный, отвечала на все вопросы и по теме, и вне.
Настоящая индивидуальная экскурсия с влюблённым в свой город профессионалом. У гида огромный запас знаний, талант поддержать любую тему разговора.
Благодарим за экскурсию и спасибо Трипстеру за интересное знакомство с потрясающим человеком.
26 июля 2019
17.07.19 были на экскурсии «Тюмень: легенда и истории» . Мне 40 лет и двое детей- подростков 16 лет. Экскурсовод Татьяна провела экскурсию на наивысшем уровне. Эффектная внешность, грамотная речь, богатая коллекция фактов и занимательных историй про город- мы слушали ,открыв рот!!! Тюмень глазами коренного жителя , а не пересказ википедии, это впечатляет! Но готовьтесь : ходить надо будет много! И ещё: на экскурсии ждут приятные сюрпризы « от Татьяны»: вкусные и зрелищные ( готовьте фотоаппараты). Вместо запланированных двух часов, экскурсия длилась больше трёх , и расставаться на хотелось . Рекомендую всем!! Гиду- большое человеческое спасибо!
Ещё 17 отзывов

Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Тюмень с высотыТюмень с высотыТюмень с высоты
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Ночная ТюменьНочная ТюменьНочная Тюмень
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Проследить путь города и полюбоваться им с высоты
Первый русский город Сибири предстанет перед вами в своих вечерних декорациях. Вы пройдёте по следам Золотой Орды, узнаете об основании и развитии города и заглянете в район, считавшийся криминальным в 18-19 веках. Вас ждут небанальные истории, местные обычаи и наблюдения о жизни Тюмени, а в конце экскурсии — панорамные виды.
Горячие источники и чёрное золотоГорячие источники и чёрное золотоГорячие источники и чёрное золото
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Искупаться в полезных минеральных водах и узнать всё о нефти
Горячие источники на планете повсюду, даже в Антарктиде. Но только в первом тюменском минеральном источнике есть волшебные пузырьки! Вы искупаетесь в этой целебной воде, узнаете о её свойствах и поймёте, как безопасно и с пользой практиковать это оздоровительное средство. А кроме того, поближе познакомитесь с нефтью и её добычей, узнаете о миллионных нефтяных пластах.

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