27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Весь город до горизонта

Мы встречаемся в деловом центре Тюмени. Вы увидите первый русский город Сибири с последнего этажа самого высокого здания Тюмени, куда вход для всех закрыт. Отсюда открывается великолепная панорама.

Истории под замком

Я поделюсь с вами личными и секретными историями советских времён о своём городе. Вы разглядите интересные точки первого русского города Сибири, которые оказали влияние на мировые события.

Тюменская тайна

В географическом центре Тюмени вы проведёте личное расследование и узнаете сакральную тайну города, не раскрытую в путеводителях.

Единственная набережная

Городским автобусом мы проедем до Набережной. Прогулка закончится на единственной в России четырёхъярусной набережной, которая приведёт вас к Мосту влюблённых на реке Тура.