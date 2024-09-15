Казбек — это второй по высоте стратовулкан на Кавказе.С вершины открываются просто невероятные виды, которые, по мнению многих альпинистов, во многом даже превосходят Эльбрус.Мы предлагаем вам несложный и доступный маршрут

2Б категории сложности: вместе с опытными инструкторами вы поднимитесь на вершину, погуляете по живописным тропам и откроете для себя настоящий Кавказ. В начале и в конце маршрута у нас будут природные горячие термы: лежать в ваннах и любоваться звездным небом — это же просто фантастика!

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Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погоды, состояния группы, здоровья участников инструктор может внести изменения в маршрут и план по дням.

Внимание! Необходимо оформление пропуска в пограничную зону!

Бронировать участие необходимо заранее. Оформление пропуска мы берём на себя!

Обязательно возьмите с собой удобную одежду и обувь и снаряжение, необходимое для похода:

Рюкзак 25-30 литров и накидка на рюкзак от дождя

Треккинговые палки

Термобелье

Ветрозащитные штаны и куртка

Головной убор или баф

Солнцезащитные очки и крем от загара

Треккинговые ботинки или кроссовки

Налобный фонарик

Сидушка

Термос и бутылка для воды

Кружка, ложка, миска, нож

Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания