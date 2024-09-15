Восхождение на вершину Казбек с севера

Подняться на высоту 5034 м, насладиться фантастическими видами гор, а потом расслабиться в термах
Казбек — это второй по высоте стратовулкан на Кавказе.

С вершины открываются просто невероятные виды, которые, по мнению многих альпинистов, во многом даже превосходят Эльбрус.

Мы предлагаем вам несложный и доступный маршрут
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2Б категории сложности: вместе с опытными инструкторами вы поднимитесь на вершину, погуляете по живописным тропам и откроете для себя настоящий Кавказ.

В начале и в конце маршрута у нас будут природные горячие термы: лежать в ваннах и любоваться звездным небом — это же просто фантастика!

Восхождение на вершину Казбек с севера
Восхождение на вершину Казбек с севера
Восхождение на вершину Казбек с севера
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погоды, состояния группы, здоровья участников инструктор может внести изменения в маршрут и план по дням.

Внимание! Необходимо оформление пропуска в пограничную зону!
Бронировать участие необходимо заранее. Оформление пропуска мы берём на себя!

Обязательно возьмите с собой удобную одежду и обувь и снаряжение, необходимое для похода:

  • Рюкзак 25-30 литров и накидка на рюкзак от дождя
  • Треккинговые палки
  • Термобелье
  • Ветрозащитные штаны и куртка
  • Головной убор или баф
  • Солнцезащитные очки и крем от загара
  • Треккинговые ботинки или кроссовки
  • Налобный фонарик
  • Сидушка
  • Термос и бутылка для воды
  • Кружка, ложка, миска, нож
  • Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания

Проживание. В палатках. Будем ставить лагерь в красивых местах, оборудованных для стоянок. В первые и последние дни рядом с лагерем будут горячие термы: можно принять теплые ванны под открытым небом.

Питание. Трехразовое питание на костре: простое, но сытное. На завтрак и ужин горячее, на обед сухой паек с вкусным ароматным чаем из термоса.

Уровень подготовки. Это маршрут 2Б категории сложности — спортсменом быть не обязательно, но необходима базовая физическая подготовка. Мы будем проходить от 1 до 7 километров в день, будут крутые подъемы — рассчитывайте свои силы.

Связь и интернет. Мобильная связь в горах ловит с перебоями, лучше не планировать важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Лагерь возле термальных источников

Приезд. Мы встретим вас во Владикавказе, по пути заедем в МЧС, чтобы зарегистрировать нашу группу, а потом на пограничную заставу, чтобы забрать наши пропуска (ведь места, куда мы отправимся, находятся на границе с Грузией).

Теплые ванны. Затем доберемся до Верхнекармадонских ванн. Это природные термальные источники с теплой и горячей водой — отличное место, чтобы расслабиться и отдохнуть. Здесь мы и поставим палаточный лагерь. Вечером соберемся все вместе у костра, поужинаем и познакомимся. Гид расскажет о маршруте и планах на следующий день — самое интересное только начинается!

Лагерь возле термальных источниковЛагерь возле термальных источниковЛагерь возле термальных источниковЛагерь возле термальных источниковЛагерь возле термальных источников
2 день

Тренировка на Майлинском леднике

Завтракаем, собираем лагерь, переходим поток Колка по подвесному мосту и выходим на Майлийский ледник. Недалеко от скалы поставим наш лагерь, пообедаем и устроим акклиматизационный выход к леднику. Инструктор проведет тренировку на снежно-ледовом склоне, научит ходить в связках и покажет, как пользоваться ледорубом. После тренировки поужинаем, соберемся возле костра и обсудим свои впечатления.

Тренировка на Майлинском ледникеТренировка на Майлинском ледникеТренировка на Майлинском ледникеТренировка на Майлинском ледникеТренировка на Майлинском леднике
3 день

Дорога к Большому камню, к скалам пика ОЖД

Сегодня нас ждет акклиматизационный выход к Большому камню на высоту 3700 метров. Отсюда открываются фантастические виды на ледник. Дорога будет довольно крутая, в начале маршрута подвешены тросы для страховки. Поставим лагерь на высоте 3500 метров по северо-западному контрфорсу пика ОЖД (пик Орджоникидзевской железной дороги), поужинаем и отдохнем.

Дорога к Большому камню, к скалам пика ОЖДДорога к Большому камню, к скалам пика ОЖДДорога к Большому камню, к скалам пика ОЖДДорога к Большому камню, к скалам пика ОЖД
4 день

Все выше и выше: Казбекское плато

После вкусного и сытного завтрака выдвигаемся еще выше: поднимемся на высоту 4200 м на Казбекское плато. Отсюда у нас будет акклиматизационный выход на вершину пика ОЖД на высоту 4271 м. С этого места открывается великолепный вид на вершину Казбека — вершина так и манит своей красотой.

Поставим здесь лагерь — тут у нас будет несколько ночевок, так что лучше сразу подобрать удачное место под палатку.

Все выше и выше: Казбекское платоВсе выше и выше: Казбекское платоВсе выше и выше: Казбекское платоВсе выше и выше: Казбекское плато
5 день

Отдых перед штурмом

Чтобы восхождение на вершину Казбека прошло успешно, перед этим нужно хорошенько отдохнуть. Так что сегодня мы не будем никуда торопиться: устроим легкую двухчасовую прогулку недалеко от лагеря, отработаем передвижения в связке. Во второй половине дня подготовим рюкзаки для восхождения и проверим снаряжение. Заранее приготовим завтрак, чтобы завтра тратить меньше времени на сборы, и ляжем пораньше спать.

Отдых перед штурмомОтдых перед штурмом
6 день

Восхождение на вершину Казбек на высоту 5034 метра

Сегодня решающий день! Встаем в 2 часа ночи, в 3 выдвигаемся на штурм. Можно выйти и позже, но важно успеть подняться на вершину до 14 часов, чтобы вовремя спуститься. Подъем займет около 5-7 часов. Мы пройдем около 4-5 км с набором высоты 850 метров. А какие невероятные виды открываются с вершины! Многие отмечают, что по красоте Казбек в разы опережает Эльбрус.

После такого приключения спустимся обратно, установим лагерь на плече пика ОЖД на высоте 4200 м или у Креста на высоте 3500 метров.

Восхождение на вершину Казбек на высоту 5034 метраВосхождение на вершину Казбек на высоту 5034 метраВосхождение на вершину Казбек на высоту 5034 метраВосхождение на вершину Казбек на высоту 5034 метра
7 день

Запасной день

В горных походах нужно всегда иметь запас по времени на случай непогоды. Если нам не удастся совершить восхождение в предыдущий день, попытаем счастье сегодня. Если все прошло по плану, то спустимся к термальным источникам: будем расслабляться в теплых ваннах и смотреть на звезды.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной день
8 день

Термальные источники и звездное небо

Сегодня день расслабления и отдыха: спускаемся к термальным источникам, принимаем горячие природные ванны, наслаждаемся природой, ледником и горами вокруг. Вечером устроим прощальный ужин и обсудим свои впечатления возле костра.

Термальные источники и звездное небоТермальные источники и звездное небоТермальные источники и звездное небоТермальные источники и звездное небоТермальные источники и звездное небо
9 день

Отъезд

Сегодня наше путешествие подошло к концу. Завтракаем, собираем лагерь и идем до села Кармадон. Там нас будет ждать трансфер до Владикавказа. Мы выдадим вам сертификаты о совершенном восхождении на память. До новых встреч и новых вершин!

ОтъездОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча участников и все трансферы
  • Проживание
  • Питание
  • Прокат альпинистского снаряжения
  • Сопровождение гидов (альпинисты-инструкторы КМС и 1-й разряд)
  • Фото - и видеосъемка
  • Консультации
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Общее снаряжение
  • Обеспечение безопасности на маршруте
  • Обучение и сертификат о восхождении
  • При приобретении тура от 2-х человек скидка 5%
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Владикавказа и обратно
  • Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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