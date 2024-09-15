С вершины открываются просто невероятные виды, которые, по мнению многих альпинистов, во многом даже превосходят Эльбрус.
Мы предлагаем вам несложный и доступный маршрут
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погоды, состояния группы, здоровья участников инструктор может внести изменения в маршрут и план по дням.
Внимание! Необходимо оформление пропуска в пограничную зону!
Бронировать участие необходимо заранее. Оформление пропуска мы берём на себя!
Обязательно возьмите с собой удобную одежду и обувь и снаряжение, необходимое для похода:
- Рюкзак 25-30 литров и накидка на рюкзак от дождя
- Треккинговые палки
- Термобелье
- Ветрозащитные штаны и куртка
- Головной убор или баф
- Солнцезащитные очки и крем от загара
- Треккинговые ботинки или кроссовки
- Налобный фонарик
- Сидушка
- Термос и бутылка для воды
- Кружка, ложка, миска, нож
- Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания
Проживание. В палатках. Будем ставить лагерь в красивых местах, оборудованных для стоянок. В первые и последние дни рядом с лагерем будут горячие термы: можно принять теплые ванны под открытым небом.
Питание. Трехразовое питание на костре: простое, но сытное. На завтрак и ужин горячее, на обед сухой паек с вкусным ароматным чаем из термоса.
Уровень подготовки. Это маршрут 2Б категории сложности — спортсменом быть не обязательно, но необходима базовая физическая подготовка. Мы будем проходить от 1 до 7 километров в день, будут крутые подъемы — рассчитывайте свои силы.
Связь и интернет. Мобильная связь в горах ловит с перебоями, лучше не планировать важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Лагерь возле термальных источников
Приезд. Мы встретим вас во Владикавказе, по пути заедем в МЧС, чтобы зарегистрировать нашу группу, а потом на пограничную заставу, чтобы забрать наши пропуска (ведь места, куда мы отправимся, находятся на границе с Грузией).
Теплые ванны. Затем доберемся до Верхнекармадонских ванн. Это природные термальные источники с теплой и горячей водой — отличное место, чтобы расслабиться и отдохнуть. Здесь мы и поставим палаточный лагерь. Вечером соберемся все вместе у костра, поужинаем и познакомимся. Гид расскажет о маршруте и планах на следующий день — самое интересное только начинается!
Тренировка на Майлинском леднике
Завтракаем, собираем лагерь, переходим поток Колка по подвесному мосту и выходим на Майлийский ледник. Недалеко от скалы поставим наш лагерь, пообедаем и устроим акклиматизационный выход к леднику. Инструктор проведет тренировку на снежно-ледовом склоне, научит ходить в связках и покажет, как пользоваться ледорубом. После тренировки поужинаем, соберемся возле костра и обсудим свои впечатления.
Дорога к Большому камню, к скалам пика ОЖД
Сегодня нас ждет акклиматизационный выход к Большому камню на высоту 3700 метров. Отсюда открываются фантастические виды на ледник. Дорога будет довольно крутая, в начале маршрута подвешены тросы для страховки. Поставим лагерь на высоте 3500 метров по северо-западному контрфорсу пика ОЖД (пик Орджоникидзевской железной дороги), поужинаем и отдохнем.
Все выше и выше: Казбекское плато
После вкусного и сытного завтрака выдвигаемся еще выше: поднимемся на высоту 4200 м на Казбекское плато. Отсюда у нас будет акклиматизационный выход на вершину пика ОЖД на высоту 4271 м. С этого места открывается великолепный вид на вершину Казбека — вершина так и манит своей красотой.
Поставим здесь лагерь — тут у нас будет несколько ночевок, так что лучше сразу подобрать удачное место под палатку.
Отдых перед штурмом
Чтобы восхождение на вершину Казбека прошло успешно, перед этим нужно хорошенько отдохнуть. Так что сегодня мы не будем никуда торопиться: устроим легкую двухчасовую прогулку недалеко от лагеря, отработаем передвижения в связке. Во второй половине дня подготовим рюкзаки для восхождения и проверим снаряжение. Заранее приготовим завтрак, чтобы завтра тратить меньше времени на сборы, и ляжем пораньше спать.
Восхождение на вершину Казбек на высоту 5034 метра
Сегодня решающий день! Встаем в 2 часа ночи, в 3 выдвигаемся на штурм. Можно выйти и позже, но важно успеть подняться на вершину до 14 часов, чтобы вовремя спуститься. Подъем займет около 5-7 часов. Мы пройдем около 4-5 км с набором высоты 850 метров. А какие невероятные виды открываются с вершины! Многие отмечают, что по красоте Казбек в разы опережает Эльбрус.
После такого приключения спустимся обратно, установим лагерь на плече пика ОЖД на высоте 4200 м или у Креста на высоте 3500 метров.
Запасной день
В горных походах нужно всегда иметь запас по времени на случай непогоды. Если нам не удастся совершить восхождение в предыдущий день, попытаем счастье сегодня. Если все прошло по плану, то спустимся к термальным источникам: будем расслабляться в теплых ваннах и смотреть на звезды.
Термальные источники и звездное небо
Сегодня день расслабления и отдыха: спускаемся к термальным источникам, принимаем горячие природные ванны, наслаждаемся природой, ледником и горами вокруг. Вечером устроим прощальный ужин и обсудим свои впечатления возле костра.
Отъезд
Сегодня наше путешествие подошло к концу. Завтракаем, собираем лагерь и идем до села Кармадон. Там нас будет ждать трансфер до Владикавказа. Мы выдадим вам сертификаты о совершенном восхождении на память. До новых встреч и новых вершин!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча участников и все трансферы
- Проживание
- Питание
- Прокат альпинистского снаряжения
- Сопровождение гидов (альпинисты-инструкторы КМС и 1-й разряд)
- Фото - и видеосъемка
- Консультации
- Оформление пропуска в пограничную зону
- Общее снаряжение
- Обеспечение безопасности на маршруте
- Обучение и сертификат о восхождении
- При приобретении тура от 2-х человек скидка 5%
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Владикавказа и обратно
- Сувениры и личные расходы