Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

Что вас ожидает

Экскурсия по всему комплексу

Мы начнем у подножия кургана на берегу Волги — и поднимаясь, поговорим о каждой части ансамбля Героям Сталинградской битвы. Я подведу вас к той точке, где солдат полностью закрывает собой Родину-мать — монументальную скульптуру высотой 85 метров! Покажу площади Героев и Скорби, откуда видно большую братскую могилу; озеро Слёз, Аллею пирамидальных тополей и водонапорные баки, пережившие войну.

Мамаев Курган вчера и сегодня

За 1, 5 часа вы откроете много поражающих историй и фактов. У стен-руин, каменной летописи города-героя, услышите о подвигах людей, защищавших Сталинград. Узнаете, почему весь мемориальный комплекс построен в железобетоне и что символизирует танковая башня — часть самого длинного памятника Европы. Застанете смену караула в зале воинской славы. А еще сверху мы полюбуемся панорамами Волгограда и поговорим о его современной жизни.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.