Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

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Экскурсия на Мамаев Курган

Погрузиться в рассказы о городе-герое и мемориальном комплексе на «главной высоте России»

Анастасия
Анастасия – Гид из Волгограда
Мамаев Курган нужно посетить, чтобы действительно узнать Волгоград и прочувствовать его непростое прошлое.

Я познакомлю вас с памятником-ансамблем, открою его историю 📖, расскажу о людских подвигах и символизме скульптурных композиций.

А кульминацией нашего пути, конечно, станет поражающая масштабом Родина-мать.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган

Что вас ожидает

Экскурсия по всему комплексу
Мы начнем у подножия кургана на берегу Волги — и поднимаясь, поговорим о каждой части ансамбля Героям Сталинградской битвы. Я подведу вас к той точке, где солдат полностью закрывает собой Родину-мать — монументальную скульптуру высотой 85 метров! Покажу площади Героев и Скорби, откуда видно большую братскую могилу; озеро Слёз, Аллею пирамидальных тополей и водонапорные баки, пережившие войну.

Мамаев Курган вчера и сегодня
За 1, 5 часа вы откроете много поражающих историй и фактов. У стен-руин, каменной летописи города-героя, услышите о подвигах людей, защищавших Сталинград. Узнаете, почему весь мемориальный комплекс построен в железобетоне и что символизирует танковая башня — часть самого длинного памятника Европы. Застанете смену караула в зале воинской славы. А еще сверху мы полюбуемся панорамами Волгограда и поговорим о его современной жизни.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у подножия Мамаева Кургана
Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган
Экскурсия на Мамаев Курган

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Добрый день! Я дипломированный гид по Волгограду! С удовольствием знакомлю с городом новых людей и всегда с содроганием сердца и особым трепетом поднимаюсь на главную высоту России.
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