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Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта

Елена Д.
Елена Д. – Гид из Волгограда
Приглашаем Вас совершить путешествие в южные районы города.

Маршрут проходит по пяти районам Волгограда.

Вы окажитесь в центре площади западноевропейского городка, в окружении зданий XVIII века, которые расскажут много интересного о жизни немецкой колонии Сарепта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта
Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта

Что вы увидите

  • Волго-Донской судоходный канал
  • Заповедник «Старая Сарепта»
  • Памятник Ленину
Жемчужина на берегу ВолгиСарепта слыла среди современников «оазисом калмыцких степей». Там был открыт и исследован Ергенинский минеральный источник с целебной водой. Многие российские аристократы из Москвы и Петербурга приезжали на лечение на «сарептские воды».
В 1989 году был открыт государственный историко-этнографический и архитектурный музей 🖼 — заповедник «Старая Сарепта». Мы познакомим Вас с экспозицией музея-заповедника. Один из самых высоких в мире памятниковВы приедете к Волго-Донскому судоходному каналу, со смотровой площадки у 57 — метрового памятника Ленину открывается прекрасный вид на Волгу, на вход в первый шлюз одного из крупнейших судоходных каналов мира, Вы познакомитесь с его историей 📖 и работой. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
  • Билет в музей — 250 руб.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта
Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта
Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта
Экскурсия в музей немецкой колонии Сарепта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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Елена Д. проводит ещё 5 экскурсий

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