Жемчужина на берегу ВолгиСарепта слыла среди современников «оазисом калмыцких степей». Там был открыт и исследован Ергенинский минеральный источник с целебной водой. Многие российские аристократы из Москвы и Петербурга приезжали на лечение на «сарептские воды».

В 1989 году был открыт государственный историко-этнографический и архитектурный музей 🖼 — заповедник «Старая Сарепта». Мы познакомим Вас с экспозицией музея-заповедника. Один из самых высоких в мире памятниковВы приедете к Волго-Донскому судоходному каналу, со смотровой площадки у 57 — метрового памятника Ленину открывается прекрасный вид на Волгу, на вход в первый шлюз одного из крупнейших судоходных каналов мира, Вы познакомитесь с его историей 📖 и работой. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.