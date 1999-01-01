Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала Волгограда. На его площади в 2013 году был восстановлен знаменитый фонтан ⛲ «Детский хоровод». В далеком 1942 году фотография этого фонтана на фоне полыхающего здания вокзала облетела весь Мир, став визитной карточкой военного Сталинграда.

На Площади павших борцов – центральной площади города, вы увидите величественные постройки возрожденного города

Подойдете к волгоградскому тополю. Дерево 🌲 считают символом возрождения Сталинграда.

Выйдя на Аллею Героев, пройдете под «звездным небом Сталинграда». Здесь, на Аллее, в тени деревьев, в 1985 году были установлены мраморные стелы Героев Советского Союза.

Аллея выведет вас на центральную набережную им. 62-ой Армии.

В тенистом парке 🌳 «Победы», располагаются многие интересные, важные и значимые достопримечательности 🏛️ города. Памятник «Жертвам мирного населения» в память о скорбном дне в истории 📖 Сталинградской битвы.

Руины мельницы Гергардта – здание «призрак».

Дом Солдатской Славы – Дом Павлова.

Будет интересным и путешествие на скоростном трамвае. Такой транспорт есть только в Волгограде. Метротрам – это гибрид метро 🚇 и трамвая.

Метротрам быстро доставит вас к подножию Мамаева кургана.

По желанию: Обед в кафе города.

По желанию: Для приятного завершения экскурсионного дня возможна часовая прогулка 👣 по Волге на комфортабельном теплоходе.