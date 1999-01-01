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"Город-герой Волгоград" (с посещением Мамаева кургана)

5
4 отзыва
Волга-Volga
Волга-Volga – Гид из Волгограда
Познакомится с боевой историей 📖 города, пройти по местам Воинской Славы, узнать о подвиге Сталинграда в суровые дни войны гостям города поможет наша экскурсия ⛳ Город 🏙️ – герой Волгоград!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-45 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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"Город-герой Волгоград" (с посещением Мамаева кургана)
"Город-герой Волгоград" (с посещением Мамаева кургана)

Что вы увидите

  • Ж/Д вокзал Волгограда
  • Площадь павших борцов
  • Обелиск над братской могилой
  • Центральная набережная
  • Парк «Победы»
  • Мельница Гергардта
  • Дом Павлова
  • Мамаев курган
  • По желанию:
  • музей «Память»
  • музей-панорама «Сталинградская битва»
Экскурсия начинается от железнодорожного вокзала Волгограда. На его площади в 2013 году был восстановлен знаменитый фонтан ⛲ «Детский хоровод». В далеком 1942 году фотография этого фонтана на фоне полыхающего здания вокзала облетела весь Мир, став визитной карточкой военного Сталинграда.
На Площади павших борцов – центральной площади города, вы увидите величественные постройки возрожденного города
Подойдете к волгоградскому тополю. Дерево 🌲 считают символом возрождения Сталинграда.
Выйдя на Аллею Героев, пройдете под «звездным небом Сталинграда». Здесь, на Аллее, в тени деревьев, в 1985 году были установлены мраморные стелы Героев Советского Союза.
Аллея выведет вас на центральную набережную им. 62-ой Армии.
В тенистом парке 🌳 «Победы», располагаются многие интересные, важные и значимые достопримечательности 🏛️ города. Памятник «Жертвам мирного населения» в память о скорбном дне в истории 📖 Сталинградской битвы.
Руины мельницы Гергардта – здание «призрак».
Дом Солдатской Славы – Дом Павлова.
Будет интересным и путешествие на скоростном трамвае. Такой транспорт есть только в Волгограде. Метротрам – это гибрид метро 🚇 и трамвая.
Метротрам быстро доставит вас к подножию Мамаева кургана.
По желанию: Обед в кафе города.
По желанию: Для приятного завершения экскурсионного дня возможна часовая прогулка 👣 по Волге на комфортабельном теплоходе.
Что входит
  • услуги гида
  • услуги транспорта
Что не входит
  • личные расходы
  • посещение музеев
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Волгоград
Место завершения
🏁 Мамаев курган, либо у музея-панорамы "Сталинградская битва"
"Город-герой Волгоград" (с посещением Мамаева кургана)
"Город-герой Волгоград" (с посещением Мамаева кургана)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Волга-Volga
Волга-Volga
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4 отзыва оставили туристы

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