Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Из Волгограда — на озеро Баскунчак

Посетить астраханское Мертвое море, подышать целебным воздухом и полюбоваться степями

Татьяна
Татьяна – Гид из Волгограда
Вы увидите соленое озеро Баскунчак и единственную возвышенность на Прикаспийской низменности — гору Бордо.

Оцените сюрреалистические полупустынные пейзажи и услышите о временах, когда здесь стояли золотоордынские города.

А также узнаете, что такое «рапа» и чем полезны баскунчакские ванны.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 50004 000 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Из Волгограда — на озеро Баскунчак
Из Волгограда — на озеро Баскунчак

Что вас ожидает

Озеро Баскунчак — «солонка» России
Баскунчак — одно из самых насыщенных солью озер в мире. Вы узнаете, как и когда оно образовалось, как переводится его название и какие легенды с ним связаны. Сравните его со знаменитым Мертвым морем и раскроете, для лечения каких заболеваний используют местные сульфидно-иловые грязи. Кроме того, совершите путешествие во времени и представите, как по знойным астраханскими землям кочевали сарматы, аланы и татары-монголы.

Гора Богдо
Искупавшись в озере Баскунчак, вы отправитесь к подножью горы ⛰️ Богдо. Я расскажу, почему ее почитают буддисты, какие волшебные истории 📖 с ней связаны и в чем секрет ее необычного цвета. А еще раскрою древнее происхождение горы ⛰️, расшифрую феномен ее непрекращающегося роста и вспомню первый период динозавров.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ можно провести только, если вы на автомобиле 🚘
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: гора Богдо — 300 рублей с человека, душ — 50 рублей с человека, джип до дальнего бассейна — 650 рублей за машину
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Из Волгограда — на озеро Баскунчак
Из Волгограда — на озеро Баскунчак
Из Волгограда — на озеро Баскунчак
Из Волгограда — на озеро Баскунчак
Из Волгограда — на озеро Баскунчак
Из Волгограда — на озеро Баскунчак
Из Волгограда — на озеро Баскунчак
Из Волгограда — на озеро Баскунчак

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, и я живу в Волгограде с рождения. Путешествия и общение с людьми — две мои главные страсти. Получив два технических образования, я все-таки попала в туристическую сферу, и пазл сложился. Сейчас я аттестованный экскурсовод по Волгограду и области. Я не люблю сухие факты и цифры, поэтому наше путешествие будет строиться на запоминающихся историях. Главное, что я ценю всегда и везде, — это свобода: в еде, внешности, жизни и на экскурсиях. Так что, я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими идеями, интересами и пожеланиями. До встречи!
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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