Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Озеро Баскунчак — «солонка» России

Баскунчак — одно из самых насыщенных солью озер в мире. Вы узнаете, как и когда оно образовалось, как переводится его название и какие легенды с ним связаны. Сравните его со знаменитым Мертвым морем и раскроете, для лечения каких заболеваний используют местные сульфидно-иловые грязи. Кроме того, совершите путешествие во времени и представите, как по знойным астраханскими землям кочевали сарматы, аланы и татары-монголы.

Гора Богдо

Искупавшись в озере Баскунчак, вы отправитесь к подножью горы ⛰️ Богдо. Я расскажу, почему ее почитают буддисты, какие волшебные истории 📖 с ней связаны и в чем секрет ее необычного цвета. А еще раскрою древнее происхождение горы ⛰️, расшифрую феномен ее непрекращающегося роста и вспомню первый период динозавров.

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