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Листая страницы истории

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6 отзывов
Анастасия Т.
Анастасия Т. – Гид из Волгограда
Наш город 🏙️ — удивительное переплетение трёх временных нитей, Царицына — Сталинграда — Волгограда.

Приглашаю вас на обзорную пешеходную экскурсию ⛳, я помогу вам пролистать страницы истории 📖 этого знаменитого города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Листая страницы истории
Листая страницы истории

Что вы увидите

  • Нулевой километр Волгограда
  • Площадь Павших Борцов
  • Тополь — свидетель Сталинградской битвы
  • Аллея героев
  • Фонтан «Искусство»
  • Пропилеи Центральной лестницы набережной
  • Церковь Иоанна Предтечи
Что вас ожидает:Загадав желание на Нулевом километре мы пройдем Площадь Павших Борцов. Площадь обрамлена зданиями впечатляющей архитектуры.
Вы узнаете, почему здание Волгоградского главпочтамта называют домом двух Левитанов, на каком месте раньше находился собор Александра Невского, а также, что было в здании НЭТа до войны.
Во время нашей экскурсии 🧭 мы увидим тополь, который пережил Сталинградскую битву, окажемся на одной из самых красивых 🤩 улиц нашего города — Аллее Героев. И именно Аллея Героев приведёт нас на Центральную Набережную, где вечерами можно посидеть на лавочках и послушать местных музыкантов, а также полюбоваться фонтаном «Искусство» и Центральной лестницей!
Помимо этого, очень красиво сейчас подсвечивается здание Речного вокзала, и если вы захотите прогуляться 👣 вечером, то мы застанем очень красивый, с необычной подсветкой, город 🏙️. Организационные детали:Необходима удобная обувь, также советую с собой иметь питьевую воду.
Экскурсия проводится с 9 утра до 20 вечера. При бронировании укажите, пожалуйста удобное для вас время.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 г. Волгоград, ул. Мира, 14
Место завершения
🏁 г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 1А
Листая страницы истории
Листая страницы истории
Листая страницы истории
Листая страницы истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия Т.
Анастасия Т.
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6 отзывов оставили туристы

Анастасия Т. проводит ещё 1 экскурсию

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