Что вас ожидает:Загадав желание на Нулевом километре мы пройдем Площадь Павших Борцов. Площадь обрамлена зданиями впечатляющей архитектуры.

Вы узнаете, почему здание Волгоградского главпочтамта называют домом двух Левитанов, на каком месте раньше находился собор Александра Невского, а также, что было в здании НЭТа до войны.

Во время нашей экскурсии 🧭 мы увидим тополь, который пережил Сталинградскую битву, окажемся на одной из самых красивых 🤩 улиц нашего города — Аллее Героев. И именно Аллея Героев приведёт нас на Центральную Набережную, где вечерами можно посидеть на лавочках и послушать местных музыкантов, а также полюбоваться фонтаном «Искусство» и Центральной лестницей!

Помимо этого, очень красиво сейчас подсвечивается здание Речного вокзала, и если вы захотите прогуляться 👣 вечером, то мы застанем очень красивый, с необычной подсветкой, город 🏙️. Организационные детали:Необходима удобная обувь, также советую с собой иметь питьевую воду.

Экскурсия проводится с 9 утра до 20 вечера. При бронировании укажите, пожалуйста удобное для вас время.