39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Спасибо огромное Ирине! Экскурсия просто прекрасная. Мы были с тремя маленькими детьми (9,7 и 4 года). Ирина, так быстро смогла найти с ними общий язык, она так интерсно все нам рассказала, так доходчиво, совсем не нудно. Ирина прекрасно знает историю и столько всего интересного, столько примеров и историй, связанных с различными фактами войны. Детки и мы просто влюбились в эту экскурсию. Хочется отдельно сказать, что отзыв я пишу в августе, а с Ириной мы гуляли в мае, перед Днем Победы. Так вот, детки до сих пор помнят очень много историй и фактов о которых им рассказывала Ирина! Они с удовольствием рассказывают своим друзьям о Сталинградской битве и Мамаевом кургане. Именно это и называется профессионал своего дела, Ирина смогла преподнести так материал, что дети очень многое запомнили!!!

Ирина, спасибо Вам огромное!!! Очень надеемся еще раз приехать в Волгоград и погулять с Вами!

Всем очень рекомендуем Ирину.

С уважением,

Ольга, Влад