39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии мы поднимемся на главную высоту России, пройдя от композиции — горельефа «Память поколений» и дойдя до подножья самой главной скульптуры — «Родина Мать зовет».
Волгоград. Вначале я коротко расскажу о городе, его возникновении, районах и населении.
Энергетика Мамаева кургана. Множество мистических тайн, связанно с Мамаевым курганом. Вы узнаете о легендарном сарматском мече, о том, кому из великих правителей являлся образ женщины-воителя, и почему это место не смог покорить ни один завоеватель. А также я расскажу, какие артефакты искали на склонах Мамаева кургана сотрудники фашистской окультной организации «Ананербе» и почему Гитлер хотел во что бы то ни стало захватить именно Мамаев курган.
Сталинградская битва и сражение за Мамаев Курган. Я расскажу о том, как проходила Сталинградская битва, о наступлении войск, о проблемах немцев, о «крысиных боях», о роли битвы во всей войне, о великих военачальниках, о том, как Гитлер обманул Сталина, почему 23 августа является для всех волгоградцев днём скорби, о героях Сталинграда известных и забытых.
История памятника-ансамбля. Я расскажу о создании проекта, строительстве памятника и его музыкальном оформлении. Вы увидите главные скульптуры мемориального комплекса, услышите историю их создания, кто стал прообразом основных скульптурных композиций и как связаны Родина Мать и Воин-освободитель из Трептов Парка в Берлине.
Мемориальное кладбище. В заключение экскурсии мы спустимся к воинскому мемориальному кладбищу и зайдём в храм «Всех святых» с иконами из бисера, воздвигнутый к 60-летию победы в ВОВ.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. По первому образованию, я - преподаватель истории. У меня очень много увлечений и прекрасная работа. Очень люблю свой город и всегда сама проводила экскурсии для своих многочисленных друзей и знакомых. Рада, что появилась возможность рассказать о героической истории Волгограда всем, кому это интересно.
Ирина показала нам ночной безмолвный Мамаев курган, раскрыла тайны создания памятников и поведала мистические истории, связанные с этим местом. Мы до сих пор находимся под впечатлением от экскурсии. Большое спасибо Ирине за теплый прием и профессионализм!
Алексей
28 августа 2019
Очень понравилась экскурсия! Запомнилось много нового и интересного, не было ощущения, что я пользуюсь аудиогидом, как зачастую у меня получается на исторических экскурсиях. Прекрасный экскурсовод рассказала об истории Мамаева кургана в непринужденной форме, вложив в этот рассказ свои чувства и душу, так что несколько раз за время экскурсии "комок подкатывался к горлу" от сопреживания и гордости за героев обороны Сталинграда. Спасибо. Хотелось бы узнать о вашем городе побольше вместе с вами!
Катерина
20 августа 2019
По итогам экскурсии, хотелось бы сразу оставить отзыв и выразить благодарность Ирине, за интересно, доступно преподнесенный материал, который был подготовлен с учётом наших пожеланий.
Семейная экскурсия, 2 детей (13 и 6), была выстроена в ходе диалога, что больше похоже на беседу, для визуализации Ирина подготовила распечатки фото, что сразу помогает создать целостность картинки.
Для тех, кто хочет узнать какие-то новые факты о Сталинградской битве, городе в целом, кто ориентирован на экскурсии для детей и подростков рекомендую Ирину!
Еще раз выражаем свою искреннюю благодарность!
владислав
16 августа 2019
Спасибо огромное Ирине! Экскурсия просто прекрасная. Мы были с тремя маленькими детьми (9,7 и 4 года). Ирина, так быстро смогла найти с ними общий язык, она так интерсно все нам рассказала, так доходчиво, совсем не нудно. Ирина прекрасно знает историю и столько всего интересного, столько примеров и историй, связанных с различными фактами войны. Детки и мы просто влюбились в эту экскурсию. Хочется отдельно сказать, что отзыв я пишу в августе, а с Ириной мы гуляли в мае, перед Днем Победы. Так вот, детки до сих пор помнят очень много историй и фактов о которых им рассказывала Ирина! Они с удовольствием рассказывают своим друзьям о Сталинградской битве и Мамаевом кургане. Именно это и называется профессионал своего дела, Ирина смогла преподнести так материал, что дети очень многое запомнили!!!
Ирина, спасибо Вам огромное!!! Очень надеемся еще раз приехать в Волгоград и погулять с Вами!
Всем очень рекомендуем Ирину.
С уважением,
Ольга, Влад
Анна
4 июля 2019
Ирина - мастер своего дела. Были с детьми, самому младшему путешественнику - менее 3 лет. По ходу учитывая особенности группы, Ирина провела интерактивную экскурсию, рассказывая много интересных фактов и задавая вопросы детворе и взрослым. Спасибо
Анна
17 июня 2019
Добрый вечер! Вернулись из Волгограда больше недели назад. До сих пор под большим впечатлением от города! И во многом конечно это заслуга Ирины. Хотели бы ещё раз Вас поблагодарить за такой атмосферный вечер! Первый раз были на индивидуальной экскурсии и ни разу не пожалели потраченных денег. Узнали очень много нового про город, чего вряд ли нашли бы в интернете. Экскурсия прошла легко, даже не заметили как время пролетело. Спасибо! И успехов Вам, Ирина!
Анна и Александр
Маша
12 мая 2019
Ирина - замечательный рассказчик! Содержание, маршрут и подача информации - отлично! Были с детьми 9 и 11 лет и им понравилось и мы узнали много нового. Время пролетело незаметно. Спасибо ей большое!
Михаил
29 марта 2019
Прекрасная экскурсия, Ирина очень профессионально подходит к делу. Очень советую всем!
Татьяна
23 августа 2018
Огромная благодарность Ирине за проведенную экскурсию. Сын (9 лет) в полном восторге! Все было настолько интересно и захватывающе!
Надежда
27 июля 2018
Большое спасибо Ирине за экскурсию. Эмоциональный, живой рассказ о Волгограде, о Сталинградской битве, интересные подробности из биографии людей без большого количества цифр и дат, которые сложно запомнить. Ирина не только отлично знает историю своего города и любит его, но и может передать эти чувства своим слушателям. Очень хочется вернуться)
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия
Вас ждут главные достопримечательности Волгограда — Мамаев Курган, площадь Павших Борцов, набережная, Дом Павлова, мельница Гергардта, вокзал, планетарий и старейшая церковь. Вы проследите четырехсотлетнюю историю нашего города от его основания до современности. Узнаете, кто захватил Царицын, какие три мечты были у жителей Сталинграда и как они исполнились, а также услышите много малоизвестных фактов из мемуаров участников событий.
Историческая прогулка по площади Павших Борцов, Аллее Героев и ближайшим достопримечательностям
Я приглашаю вас на спокойную пешую экскурсию, которая поможет внимательно изучить достопримечательности и узнать об истории развития Царицына, о славном героическом прошлом Сталинграда и о современном городе. Площадь Павших Борцов и Аллея Героев встретят вас знаковыми монументами и расскажут о военном прошлом города. Вы увидите сохранившиеся памятники и фонтан «Детский хоровод» с необычной историей, рассмотрите архитектурный ансамбль двух площадей, узнаете интересные факты из жизни некоторых домов и полюбуетесь видами Волги.