39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный

Проследить историю памятника со времен сарматов, узнать его тайны и зарядиться энергетикой

Ирина
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Ирина – ваш гид
Мамаев курган известен всем как место ожесточенных сражений времен Великой Отечественной войны.

Но мало кто знает о тайнах и загадках этой уникальной высоты.

Мы проследим историю Мамаева кургана со времен сарматов и до сегодняшнего дня.

Попытаемся понять, почему он не покорился ни одному завоевателю и в чем заключены сила и мистика этого места.

И, конечно, я расскажу об обороне Сталинграда и раскрою много деталей о строительстве памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы».
От 3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии39 отзывов
5
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный

Программа

Во время экскурсии мы поднимемся на главную высоту России, пройдя от композиции — горельефа «Память поколений» и дойдя до подножья самой главной скульптуры — «Родина Мать зовет».

  • Волгоград. Вначале я коротко расскажу о городе, его возникновении, районах и населении.
  • Энергетика Мамаева кургана. Множество мистических тайн, связанно с Мамаевым курганом. Вы узнаете о легендарном сарматском мече, о том, кому из великих правителей являлся образ женщины-воителя, и почему это место не смог покорить ни один завоеватель. А также я расскажу, какие артефакты искали на склонах Мамаева кургана сотрудники фашистской окультной организации «Ананербе» и почему Гитлер хотел во что бы то ни стало захватить именно Мамаев курган.
  • Сталинградская битва и сражение за Мамаев Курган. Я расскажу о том, как проходила Сталинградская битва, о наступлении войск, о проблемах немцев, о «крысиных боях», о роли битвы во всей войне, о великих военачальниках, о том, как Гитлер обманул Сталина, почему 23 августа является для всех волгоградцев днём скорби, о героях Сталинграда известных и забытых.
  • История памятника-ансамбля. Я расскажу о создании проекта, строительстве памятника и его музыкальном оформлении. Вы увидите главные скульптуры мемориального комплекса, услышите историю их создания, кто стал прообразом основных скульптурных композиций и как связаны Родина Мать и Воин-освободитель из Трептов Парка в Берлине.
  • Мемориальное кладбище. В заключение экскурсии мы спустимся к воинскому мемориальному кладбищу и зайдём в храм «Всех святых» с иконами из бисера, воздвигнутый к 60-летию победы в ВОВ.
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. По первому образованию, я - преподаватель истории. У меня очень много увлечений и прекрасная работа. Очень люблю свой город и всегда сама проводила экскурсии для своих многочисленных друзей и знакомых. Рада, что появилась возможность рассказать о героической истории Волгограда всем, кому это интересно.
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
Ирина показала нам ночной безмолвный Мамаев курган, раскрыла тайны создания памятников и поведала мистические истории, связанные с этим местом. Мы до сих пор находимся под впечатлением от экскурсии. Большое спасибо Ирине за теплый прием и профессионализм!
28 августа 2019
Очень понравилась экскурсия! Запомнилось много нового и интересного, не было ощущения, что я пользуюсь аудиогидом, как зачастую у меня получается на исторических экскурсиях. Прекрасный экскурсовод рассказала об истории Мамаева кургана в непринужденной форме, вложив в этот рассказ свои чувства и душу, так что несколько раз за время экскурсии "комок подкатывался к горлу" от сопреживания и гордости за героев обороны Сталинграда. Спасибо. Хотелось бы узнать о вашем городе побольше вместе с вами!
20 августа 2019
По итогам экскурсии, хотелось бы сразу оставить отзыв и выразить благодарность Ирине, за интересно, доступно преподнесенный материал, который был подготовлен с учётом наших пожеланий.
Семейная экскурсия, 2 детей (13 и 6), была выстроена в ходе диалога, что больше похоже на беседу, для визуализации Ирина подготовила распечатки фото, что сразу помогает создать целостность картинки.
Для тех, кто хочет узнать какие-то новые факты о Сталинградской битве, городе в целом, кто ориентирован на экскурсии для детей и подростков рекомендую Ирину!
Еще раз выражаем свою искреннюю благодарность!
16 августа 2019
Спасибо огромное Ирине! Экскурсия просто прекрасная. Мы были с тремя маленькими детьми (9,7 и 4 года). Ирина, так быстро смогла найти с ними общий язык, она так интерсно все нам рассказала, так доходчиво, совсем не нудно. Ирина прекрасно знает историю и столько всего интересного, столько примеров и историй, связанных с различными фактами войны. Детки и мы просто влюбились в эту экскурсию. Хочется отдельно сказать, что отзыв я пишу в августе, а с Ириной мы гуляли в мае, перед Днем Победы. Так вот, детки до сих пор помнят очень много историй и фактов о которых им рассказывала Ирина! Они с удовольствием рассказывают своим друзьям о Сталинградской битве и Мамаевом кургане. Именно это и называется профессионал своего дела, Ирина смогла преподнести так материал, что дети очень многое запомнили!!!
Ирина, спасибо Вам огромное!!! Очень надеемся еще раз приехать в Волгоград и погулять с Вами!
Всем очень рекомендуем Ирину.
С уважением,
Ольга, Влад
4 июля 2019
Ирина - мастер своего дела. Были с детьми, самому младшему путешественнику - менее 3 лет. По ходу учитывая особенности группы, Ирина провела интерактивную экскурсию, рассказывая много интересных фактов и задавая вопросы детворе и взрослым. Спасибо
17 июня 2019
Добрый вечер! Вернулись из Волгограда больше недели назад. До сих пор под большим впечатлением от города! И во многом конечно это заслуга Ирины. Хотели бы ещё раз Вас поблагодарить за такой атмосферный вечер! Первый раз были на индивидуальной экскурсии и ни разу не пожалели потраченных денег. Узнали очень много нового про город, чего вряд ли нашли бы в интернете. Экскурсия прошла легко, даже не заметили как время пролетело. Спасибо! И успехов Вам, Ирина!
Анна и Александр
12 мая 2019
Ирина - замечательный рассказчик! Содержание, маршрут и подача информации - отлично! Были с детьми 9 и 11 лет и им понравилось и мы узнали много нового. Время пролетело незаметно. Спасибо ей большое!
29 марта 2019
Прекрасная экскурсия, Ирина очень профессионально подходит к делу. Очень советую всем!
23 августа 2018
Огромная благодарность Ирине за проведенную экскурсию. Сын (9 лет) в полном восторге! Все было настолько интересно и захватывающе!
27 июля 2018
Большое спасибо Ирине за экскурсию. Эмоциональный, живой рассказ о Волгограде, о Сталинградской битве, интересные подробности из биографии людей без большого количества цифр и дат, которые сложно запомнить. Ирина не только отлично знает историю своего города и любит его, но и может передать эти чувства своим слушателям. Очень хочется вернуться)
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