Главная высота РоссииМемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» На Мамаевом Кургане. Открыт к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг. Во время Сталинградской битвы эту высоту называли главной высотой России. Это самая заметная и тактически выгодная господствующая над городом высота. Поэтому в боях за город 🏙️ она приобрела особое значение.

После войны на Мамаевом кургане в честь защитников города был сооружён памятник. С площадки у главного монумента хорошо виден весь город. Важная информация:• Программа экскурсии 🧭 может быть дополнена или изменена по желанию туристов. Можно в неё включить (за дополнительную плату) — музей 🖼 И. В. Сталина;