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Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане

5
1 отзыв
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Волгограда
Экскурсия ⛳ к памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане

Что вы увидите

  • Мамаев Курган
  • Памятник-Ансамбль «Героям Сталинградской Битвы»
  • Храм Всех Святых
  • Музей И. В. Сталина (по желанию)
Главная высота РоссииМемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» На Мамаевом Кургане. Открыт к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг. Во время Сталинградской битвы эту высоту называли главной высотой России. Это самая заметная и тактически выгодная господствующая над городом высота. Поэтому в боях за город 🏙️ она приобрела особое значение.
После войны на Мамаевом кургане в честь защитников города был сооружён памятник. С площадки у главного монумента хорошо виден весь город. Важная информация:• Программа экскурсии 🧭 может быть дополнена или изменена по желанию туристов. Можно в неё включить (за дополнительную плату) — музей 🖼 И. В. Сталина;
  • Экскурсию можно организовать как пешеходную, так и на транспорте (автомобиль, автобус под заказ), на транспорте заказчика с посещением мемориального комплекса «Героям Сталинградской Битвы»;
  • Пожалуйста, на время экскурсии наденьте удобную обувь и возьмите питьевую воду.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
  • Экскурсия в музей И. В. Сталина (частный музей) — 250 руб.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Д.
Елена Д.
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Елена Д. проводит ещё 5 экскурсий

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