Главная высота РоссииМемориальный комплекс «Героям Сталинградской Битвы» На Мамаевом Кургане. Открыт к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг. Во время Сталинградской битвы эту высоту называли главной высотой России. Это самая заметная и тактически выгодная господствующая над городом высота. Поэтому в боях за город 🏙️ она приобрела особое значение.
После войны на Мамаевом кургане в честь защитников города был сооружён памятник. С площадки у главного монумента хорошо виден весь город. Важная информация:• Программа экскурсии 🧭 может быть дополнена или изменена по желанию туристов. Можно в неё включить (за дополнительную плату) — музей 🖼 И. В. Сталина;
Экскурсию можно организовать как пешеходную, так и на транспорте (автомобиль, автобус под заказ), на транспорте заказчика с посещением мемориального комплекса «Героям Сталинградской Битвы»;
Пожалуйста, на время экскурсии наденьте удобную обувь и возьмите питьевую воду.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Экскурсия в музей И. В. Сталина (частный музей) — 250 руб.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.